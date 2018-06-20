天空之家：混搭風的現代高層豪宅

入住豪宅人人稱羨，然而最叫人讚嘆與折服的，便是將制式化的室內空間打造地不流俗，並以混搭不同元素的方式展現屋主的品味與個性。今天要為大家介紹的專案是由台北的室內設計公司「空間制作所」所精心打造的，位在台中市由日本建築師伊東豐雄所設計的現代風豪宅大樓，而這個作品真實地呈現了這樣的設計理念。
空間制作所將屋主對生活的想法、品味、需求等要件融入設計，建構出與使用者契合的獨特空間，因此每一個建案都有其獨特之處。在這間混搭風的現代豪宅裡頭，我們看見了設計師的創意與用心，許多小細節都值得讓人駐足欣賞。現在就讓我們馬上來參觀這一個超美麗、極具空間感的時尚豪宅吧！
位於台中市區高層豪宅中的住家擁有絕佳的街景，因此屋內的陽台就成為最佳的觀景區。
整間公寓的公共空間，比如客、餐廳，都採取開放式的格局。少了實體牆看起來自然更寬廣、更具空間感。
寬敞又時尚的客廳選用柔和的色系，像是灰色的茶几、米白色的沙發以及墨綠色的花瓶和抱枕等等，給人一種自然舒適的感覺。另外，客廳一旁的現代金屬屏風以及鋪木的牆面也是值得留意的精彩元素。
從這一個角度看，左手邊的灰白色透光大理石牆為客廳增添了高雅的感覺。而房子內牆的牆面統一選用淺色木材，通往不同房間的門看起來就好像被隱藏起一樣。
一般而言，開放式設計的其中一個挑戰就是將不同領域分隔開來。不用實體牆將空間劃分開來的話，還有什麼替代的方案呢？圖中的半牆式電視牆就是最棒的解答！
半牆式電視牆除了能像傳統電視牆一樣為屋主提供娛樂功能外，同時也巧妙地把客廳與餐廳的兩個空間分隔開來，而且重點是它不會擋到室內光線，這樣子就能夠保有公共空間應有的空間感。
靠近大露台的起居室採用大地色系的家具，給人一種無壓力的溫馨感。另外，牆面和天花板的設計也非常值得大家留意——純白的牆面上鋪設了實木條，而天花板則以同色系但不同長度的木板點綴，看起來既獨特又有個性。
工作區的空間設計簡潔、俐落、時尚，特別是書桌和牆上書架的造型。另外，靠窗的這個位置能確保工作區白天時擁有充足的光線，可以提升屋主的專注力及工作效率！
主臥室的空間感同樣充足，無壓感能讓人更有效地休息放鬆。
立體天花內圍設有優雅的珍珠母貝紋理，並且安裝了省空間又美觀的吊隱式冷氣機。
溫潤的木地板搭配灰色的軟包床頭牆和鋪木牆面，是非常耐看的時尚設計組合！
最後我們來參觀的兒童房比起主臥室多了不少活潑跳脫的顏色，可以刺激孩子的想像力。靠牆的訂製大衣櫃提供了大量收納空間，可以完美滿足屋主和小孩的需求。
另外，這一間臥室擁有長形格局，因此實用面積與運用的靈活度都很高。同時由於屋內預留的空間充足，這樣子未來孩子長大了，想要重新改裝，或是在此增設讀書區的話也不是件難事。
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