天空之家：混搭風的現代高層豪宅

入住豪宅人人稱羨，然而最叫人讚嘆與折服的，便是將制式化的室內空間打造地不流俗，並以混搭不同元素的方式展現屋主的品味與個性。今天要為大家介紹的專案是由台北的室內設計公司「空間制作所」所精心打造的，位在台中市由日本建築師伊東豐雄所設計的現代風豪宅大樓，而這個作品真實地呈現了這樣的設計理念。

空間制作所將屋主對生活的想法、品味、需求等要件融入設計，建構出與使用者契合的獨特空間，因此每一個建案都有其獨特之處。在這間混搭風的現代豪宅裡頭，我們看見了設計師的創意與用心，許多小細節都值得讓人駐足欣賞。現在就讓我們馬上來參觀這一個超美麗、極具空間感的時尚豪宅吧！