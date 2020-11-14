樓中樓與夾層有什麼分別？有什麼優缺點？

樓中樓是不少人喜歡的房屋類型，在市場上也因高貴大氣又有設計感，一直頗受屋主的歡迎。到底樓中樓有什麼特點與優缺點呢？它跟我們常聽到的「夾層」有什麼分別呢？在選購樓中樓的時候，又有什麼要特別注意的地方呢？今天我們將針對樓中樓這種房型，做簡單的概念介紹，並說明其優缺點和傳統風水考量。讓我們一起多多了解這一種住宅吧！
樓中樓又名為複層或複式住宅，由由上下兩層組成並以樓梯連接，而其靈感則來自於歐美獨棟房子的建築。
樓中樓一直以來都非常受買家歡迎，除了因為它是高級住宅的象徵外，還給人一種「賺到了」的感覺——因為當你買或租一層樓中樓的住宅時，實際使用上卻有兩層的空間呢！
除了樓中樓之外，大家可能也聽過「夾層」這一種室內建築，可是卻不太清楚兩者的分別。樓中樓指的是擁有兩個真實樓層的建築，地板結構為永久性的，總高度一般為6米，另外在產權上還能實際合法登記樓層及坪數；相反，夾層雖然擁有像是樓中樓一樣的外觀，然而法律上它只屬於室內裝潢的一部分。夾層的上層樓地板多採C型鋼搭建而成，有一定的耐重限制，房子總高多為3米6、4米2及4米7。由於夾層屋屬於我們說的「二次施工」，因此無法登記法定面積，基本上多屬違建。
簡單而言，樓中樓是一種安全性高、擁有永久性結構的合法建築；而夾層只屬於室內裝潢的一環，結構屬非永久性，而且承重力相比起樓中樓低，因此一般會被視為違法建築。而且由於樓底一般會比合法樓中樓低，有可能讓室內產生壓迫感。
樓中樓之所以那麼讓人趨之若騖，全因為房子看起來又高又寬敞。這是因為樓中樓的房子都經過挑高處理，兩樓層之間的部分地板被抽起，進而打造出開放式空間。
雖然樓中樓屬安全性結構，可是兩個樓層中實際上只有一個出口，如不幸發生火警時，疏散可能會變得不容易。
另外，由於房子採空心設計，抗震力比起一般沒挑高的單層建築來得低，地震一來，整個房子會產生應力集中現象而容易倒塌。
此外，由於連接兩層的樓梯設於室內，所佔用的空間可不算小。
站在風水學角度來看，樓中樓的風水格局其實並不算理想，原因主要有三。
一，格局不夠分明
有些樓中樓的上層直接是一個開放式的睡眠區，臥床四周都沒有牆。風水師認為，這種過度開放的空間會對屋主的財運有不利影響，全因為這樣子的格局會讓風在室內到處亂竄、沒法停留，換句話說這代表了屋主不能聚財。同時由於上層欠缺牆身間隔，容易令人產生不安全感而無法安穩入睡。
買樓中樓之前，首先要確定住宅是合法建築，而非違建的夾層住宅。合法的樓中樓權狀上會寫明實際坪數及實際樓層，夾層住宅則不然。
建築師則建議，選購挑高樓層時可要求房仲向各地政事務所申請「建物測量成果平面圖」，目的是用來比較房子的實際情況。
另外，一般的樓中樓會比夾層樓高，這一種挑高設計由於室內坪數較大，因為裝潢預算需要向上調整，而專家則建議建議預算可提高1~2成。