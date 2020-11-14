樓中樓與夾層有什麼分別？有什麼優缺點？

樓中樓又名為複層或複式住宅，由由上下兩層組成並以樓梯連接，而其靈感則來自於歐美獨棟房子的建築。

樓中樓一直以來都非常受買家歡迎，除了因為它是高級住宅的象徵外，還給人一種「賺到了」的感覺——因為當你買或租一層樓中樓的住宅時，實際使用上卻有兩層的空間呢！



