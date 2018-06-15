南投度假會館：台中設計師打造的混凝土住宅

南投的環境宜人，非常適合在此養老或是週末度假。這本點子簿的主角是間由台中的勻境設計所精心打造的－位在南投小半天的現代風度假會館。有二十年以上營造與裝修工程經驗的勻境設計以專業的設計與施工團隊為傲，建築設計與營建管理的背景更是讓屋主感到安心的主要因素。設計師們以對設計的熱情與專業，耐心傾聽業主的需求，量身訂做專屬的美好空間。
勻境設計的用心真實地反映在這間南投的度假會館上，雖然說營造預算不高，但是設計師們不受限制，以最簡單的線條與量體呈現出現代風建築的簡約與優雅。除了自住外，屋主也希望這間度假會館可以招待親友來此聚會與住宿，因此這也成為設計師最大的考量。專家們依照基地的坡度設計住宅結構，並且巧妙地配置公共與私密領域，滿足聚會與住宿兩種機能。為了呼應周遭的環境，設計師們更在建築物的周圍設計水池與木頭步道，打造出能調節微氣候的親水環境。這樣的設計不僅是視覺上的享受，也讓來此度假的人身心靈能真正感到舒緩。
如果你正在尋找能幫你蓋間度假會館，位在中部的專業人士的話，就跟著我們的腳步一起欣賞這間度假會館吧！
從上往下看這間度假會館，可以更清楚了解設計師的配置方式。建地上有很大的面積是戶外的空間，包含車庫以及木頭的露臺與水池。整間度假會館以白色作為主色調，搭配上俐落的極簡線條，成為南投小半天的低調焦點。
雖然說度假會館位在環境宜人的南投小半天，但是安全性依舊是非常重要的考量。為了讓來此聚會住宿的親友們以及屋主一家能感到放心自在，專家以白色混凝土打造出圍牆以及大門。在周遭的綠意襯托之下，白色的度假會館更為顯眼。
走進屋內，木頭的步道以及水池吸引了我們的目光。由於現代風的建築偶會給人過於生冷不易親近的印象，因此景觀設計便格外重要。水、木、草這三元素讓白色的現代風度假會館增添了自然的溫度，整體畫面多了柔和的感受。
除了混凝土以外，另外一個現代風建築最著名的元素就是玻璃。勻境設計的專家以混凝土搭配大片玻璃落地窗，一來可以營造出濃厚的現代風，二來還可以讓室內的人們享受來自屋外的陽光與自然景觀。
雖然說度假會館採取最簡單的線條，然而利用高低的落差設計，巧妙地增添了層次感。
大片的綠地襯托出住宅的美感，同時還可以容納多台汽車，招待遠來的親友也不用擔心車位不夠的問題。
圍繞著水池的木頭露臺除了是步道外，也是曬日光浴的美好區域。木頭露臺的位置能貼近自然外，同時也能注意到屋內人的動態，非常完美。
玻璃落地窗後是寬敞的公共領域，天氣太熱的時候可以待在此處，感受屋外的綠意與陽光的滋養。
如果是自然採光是白天最重要的元素，那麼燈光照明就是住家夜晚不可或缺的好夥伴。除了可以讓人感到心安外，良好的照明設計也能為建築物本身加分。
比方說，庭院的照明讓整體空間更有浪漫的氣息，與白天的俐落感截然不同。
從玻璃窗透出來的光線多了溫度，與現代風的混凝土外牆構成和諧的畫面。
只要增添對的元素，現代風的建築也能成為理想的度假別墅。如果你想要請專家幫你蓋一間類似風格的住宅的話，歡迎填寫我們的免費諮詢單喔~
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