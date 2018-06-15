南投度假會館：台中設計師打造的混凝土住宅

南投的環境宜人，非常適合在此養老或是週末度假。這本點子簿的主角是間由台中的勻境設計所精心打造的－位在南投小半天的現代風度假會館。有二十年以上營造與裝修工程經驗的勻境設計以專業的設計與施工團隊為傲，建築設計與營建管理的背景更是讓屋主感到安心的主要因素。設計師們以對設計的熱情與專業，耐心傾聽業主的需求，量身訂做專屬的美好空間。

勻境設計的用心真實地反映在這間南投的度假會館上，雖然說營造預算不高，但是設計師們不受限制，以最簡單的線條與量體呈現出現代風建築的簡約與優雅。除了自住外，屋主也希望這間度假會館可以招待親友來此聚會與住宿，因此這也成為設計師最大的考量。專家們依照基地的坡度設計住宅結構，並且巧妙地配置公共與私密領域，滿足聚會與住宿兩種機能。為了呼應周遭的環境，設計師們更在建築物的周圍設計水池與木頭步道，打造出能調節微氣候的親水環境。這樣的設計不僅是視覺上的享受，也讓來此度假的人身心靈能真正感到舒緩。

如果你正在尋找能幫你蓋間度假會館，位在中部的專業人士的話，就跟著我們的腳步一起欣賞這間度假會館吧！