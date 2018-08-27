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新北市公寓室內設計，69 坪的北歐風美宅

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北歐風之所以受歡迎，大多是因為那清新又溫暖的生活氛圍。當居家空間散發著北歐氣息時，現代人在外累積的壓力也能稍微舒緩些。這次的專案主角為位在新北市的 69 坪公寓，屋主委託芮晟設計事務所專業設計團隊，編織出清新無壓的自然美宅。芮晟設計事務所善於住宅、建築、商業空間設計，提供高水準的設計及工程服務，讓每位屋主都能擁有心中最完美的家園。出發參觀這間通透且溫馨的公寓前，先一塊瞧瞧它的小檔案吧!

座落位置➨新北市  

空間性質➨電梯大樓  

★空間格局➨四房兩廳三衛

使用成員➨夫妻、兩位小孩  

空間面積➨230m² (約 69坪)  

主要材料➨木作噴漆、鐵件、石材

主要的設計概念

浮光LOFT, 芮晟設計事務所 芮晟設計事務所 現代風玄關、走廊與階梯 塑木複合材料 White
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設計團隊以清新的材質元素將空間的軸線連接， 不用過多的材料便能細細品味每個區塊提供的氛圍， 北歐為基調的開放客廳空間，混搭雕花紋路與木紋產生出另一種美感。

從玄關區開始便能嗅到木頭的氣息，淺色系的主旨也從這裡開始，以最簡單的裝飾與擺設，讓一進門的人們都能立刻卸下疲倦的心情。

客廳的電視牆

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客廳的電視牆選用了淺灰色，為北歐風的居家空間中注入稍感現代時尚的味道。

收納設計的玄機

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公共領域採取開放式的設計，然而深灰色的開放式收納櫃卻同時有隔間的效果，巧妙的規劃讓人讚嘆設計師的創意。

臥榻增添舒適性

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米白色沙發旁邊設有臥榻區，社交的區域舒適性更佳~

木頭沙發背牆

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大片的木頭沙發背牆營造出濃濃的北歐風情，當窗外的陽光灑進室內空間時，那溫度令居者感到放鬆自在。

開放式格局

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開放式的格局適合現代的家庭，家中成員可以身處在不同的公共領域，但依舊緊密連結。

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磁磚做出變化

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雖然說公寓的設計風格一致，但是設計團隊還是在小細節做出變化。比方說餐廳的牆面鋪上了圖樣磁磚，空間立刻多了葡萄牙的味道~

此外，餐廳的功能十分靈活，可以是複合空間，也能當作辦公桌、書桌、餐廳使用。

廚房拉門設計

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廚房拉門隔開餐廳與廚房，而廚房採取全白的設計，十分簡約時尚。為了讓畫面不要過於生冷，設計師利用了多彩的吊燈，讓空間更為鮮活~

小女兒的黑板漆牆面

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走進第一間臥室，粉嫩的空間洋溢著少女的幻想，梳妝台的牆面塗上黑板漆，讓居者的創意在此無限奔騰。值得一提的是，黑板漆的牆面可是女兒與設計師一同完成的呢!

色彩的對比

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黑板漆的牆面與粉色牆營造出對比，整體空間柔和卻又不失個性。

收納空間充足

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另外一間臥室的床頭上方設置了收納櫃，增加儲物機能的同時也不壓縮空間。

灰色的櫃體

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灰色的櫃體可以做為隔間，同時也有展示物品的功能。

延續客廳的設計

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全木頭的床頭牆延續客廳的設計主旨，整個空間都訴說著北歐的故事。

臥榻

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臥室裡頭的臥榻替空間增色，當和煦的陽光打在臉上時，應該更能享受居家生活吧?

最後芮晟的設計團隊也給想要裝修室內空間的讀者一些建議，設計師們說 - 專業的設計者能夠提供高水準的設計與令人放心的施工品質，裝修時可以多多蒐集喜愛的參考資料提供給設計師，充分了解後，成果都能令屋主滿意，達到雙贏的結果。

延伸閱讀:

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