新北市公寓室內設計，69 坪的北歐風美宅

設計團隊以清新的材質元素將空間的軸線連接， 不用過多的材料便能細細品味每個區塊提供的氛圍， 北歐為基調的開放客廳空間，混搭雕花紋路與木紋產生出另一種美感。

從玄關區開始便能嗅到木頭的氣息，淺色系的主旨也從這裡開始，以最簡單的裝飾與擺設，讓一進門的人們都能立刻卸下疲倦的心情。