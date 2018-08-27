新北市公寓室內設計，69 坪的北歐風美宅

北歐風之所以受歡迎，大多是因為那清新又溫暖的生活氛圍。當居家空間散發著北歐氣息時，現代人在外累積的壓力也能稍微舒緩些。這次的專案主角為位在新北市的 69 坪公寓，屋主委託芮晟設計事務所的專業設計團隊，編織出清新無壓的自然美宅。芮晟設計事務所善於住宅、建築、商業空間設計，提供高水準的設計及工程服務，讓每位屋主都能擁有心中最完美的家園。出發參觀這間通透且溫馨的公寓前，先一塊瞧瞧它的小檔案吧!
★座落位置➨新北市
★空間性質➨電梯大樓
★空間格局➨四房兩廳三衛
★使用成員➨夫妻、兩位小孩
★空間面積➨230m² (約 69坪)
★主要材料➨木作噴漆、鐵件、石材
設計團隊以清新的材質元素將空間的軸線連接， 不用過多的材料便能細細品味每個區塊提供的氛圍， 北歐為基調的開放客廳空間，混搭雕花紋路與木紋產生出另一種美感。
從玄關區開始便能嗅到木頭的氣息，淺色系的主旨也從這裡開始，以最簡單的裝飾與擺設，讓一進門的人們都能立刻卸下疲倦的心情。
雖然說公寓的設計風格一致，但是設計團隊還是在小細節做出變化。比方說餐廳的牆面鋪上了圖樣磁磚，空間立刻多了葡萄牙的味道~
此外，餐廳的功能十分靈活，可以是複合空間，也能當作辦公桌、書桌、餐廳使用。
走進第一間臥室，粉嫩的空間洋溢著少女的幻想，梳妝台的牆面塗上黑板漆，讓居者的創意在此無限奔騰。值得一提的是，黑板漆的牆面可是女兒與設計師一同完成的呢!
臥室裡頭的臥榻替空間增色，當和煦的陽光打在臉上時，應該更能享受居家生活吧?
最後芮晟的設計團隊也給想要裝修室內空間的讀者一些建議，設計師們說 - 專業的設計者能夠提供高水準的設計與令人放心的施工品質，裝修時可以多多蒐集喜愛的參考資料提供給設計師，充分了解後，成果都能令屋主滿意，達到雙贏的結果。
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