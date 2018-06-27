有超氣派廚房的歐式古典風豪宅

如果你有幸購入一棟豪宅的話，你會賦予這個居所什麼樣的靈魂呢？有些人喜歡簡單低調的設計，有些人則希望為豪宅“錦上添花”，以氣派的家具搭配古典的風格，藉此打造出令人懷疑是否是夢境的住家空間。今天我們的點子簿要帶大家欣賞的豪宅，外觀以大地色系的石材搭配深咖啡色的門，簡單卻大器。走進屋內後，歐式古典風的裝潢以及各種氣派的領域， 讓人有置身在宮殿裡頭的感覺。屋內的每一個角落都將歐式古典風發揮地淋漓盡致，訪客們想必都需要時間欣賞以及讚嘆設計師的巧思。

假如你也推崇歐式古典風的設計，現在就一塊出發欣賞這間超氣派的豪宅，看看是不是你心中最鐘情的樣貌吧！