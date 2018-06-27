有超氣派廚房的歐式古典風豪宅

數層樓的這間豪宅外觀就氣宇非凡，然而專家使用大地色系，讓房子不會過於張揚。為了加強安全性，這間豪宅設計了高聳的圍牆，讓屋主更有安全感。
走進屋裡頭前是豪宅的專屬庭院，牆壁上的雕刻展現美好工藝，而植物的綠意則讓豪華的住宅增添自然的生命力。
客廳使用了各種歐風的家具，就連窗簾以及吊掛的畫作，全部都呼應著主題，一致性非常強。
這樣的結構是非常經典的歐式建築～
走廊的空間也絲毫不浪費，在牆面上擺滿畫作，營造出小藝廊的氛圍。
書房的設計也不馬虎，瞧瞧那牆面的壁爐，讓人驚嘆設計師注重細節的精神。
臥室延續其他空間的元素，高聳的天花板即使放了吊燈，也不會讓空間有壓迫感。
寬敞的Ｌ型廚房加中島非常霸氣，搭配上水晶的吊燈，讓人彷彿像是在凡爾賽宮作料理！
餐廳與吧臺的區塊金碧輝煌並且非常寬敞，再一次讓人驚嘆！
配上了大理石的地板，更為高貴優雅。
大理石的樓梯旁的牆面有古典的壁燈，十分有味道。
不管是天花板還是門上玻璃的花樣，精緻的質感都叫人讚嘆。
這間豪宅是不是將歐式古典風發揮地淋漓盡致呢？參觀完這間豪宅，又再度讓人感受到設計的魔力！
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