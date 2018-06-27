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有超氣派廚房的歐式古典風豪宅

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如果你有幸購入一棟豪宅的話，你會賦予這個居所什麼樣的靈魂呢？有些人喜歡簡單低調的設計，有些人則希望為豪宅“錦上添花”，以氣派的家具搭配古典的風格，藉此打造出令人懷疑是否是夢境的住家空間。今天我們的點子簿要帶大家欣賞的豪宅，外觀以大地色系的石材搭配深咖啡色的門，簡單卻大器。走進屋內後，歐式古典風的裝潢以及各種氣派的領域， 讓人有置身在宮殿裡頭的感覺。屋內的每一個角落都將歐式古典風發揮地淋漓盡致，訪客們想必都需要時間欣賞以及讚嘆設計師的巧思。

假如你也推崇歐式古典風的設計，現在就一塊出發欣賞這間超氣派的豪宅，看看是不是你心中最鐘情的樣貌吧！

豪宅的驚人外觀

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數層樓的這間豪宅外觀就氣宇非凡，然而專家使用大地色系，讓房子不會過於張揚。為了加強安全性，這間豪宅設計了高聳的圍牆，讓屋主更有安全感。

另外一頭的樣貌

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庭院

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走進屋裡頭前是豪宅的專屬庭院，牆壁上的雕刻展現美好工藝，而植物的綠意則讓豪華的住宅增添自然的生命力。

客廳的設計

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客廳使用了各種歐風的家具，就連窗簾以及吊掛的畫作，全部都呼應著主題，一致性非常強。

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​圓拱式的設計！

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這樣的結構是非常經典的歐式建築～

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走廊

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走廊的空間也絲毫不浪費，在牆面上擺滿畫作，營造出小藝廊的氛圍。

書房

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書房的設計也不馬虎，瞧瞧那牆面的壁爐，讓人驚嘆設計師注重細節的精神。

臥室

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臥室延續其他空間的元素，高聳的天花板即使放了吊燈，也不會讓空間有壓迫感。

超氣派的廚房

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寬敞的Ｌ型廚房加中島非常霸氣，搭配上水晶的吊燈，讓人彷彿像是在凡爾賽宮作料理！

餐廳與吧臺

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餐廳與吧臺的區塊金碧輝煌並且非常寬敞，再一次讓人驚嘆！

大理石的材質

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配上了大理石的地板，更為高貴優雅。

樓梯

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大理石的樓梯旁的牆面有古典的壁燈，十分有味道。

各種精工

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不管是天花板還是門上玻璃的花樣，精緻的質感都叫人讚嘆。

這間豪宅是不是將歐式古典風發揮地淋漓盡致呢？參觀完這間豪宅，又再度讓人感受到設計的魔力！

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