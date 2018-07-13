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桃園的日式風飯店室內設計 (含設計圖)

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旅人的心情會因為出發的目的而所有不同，然而絕大多數行走在異國中的人們，都渴望在下榻的飯店中，讓疲憊的身軀找回活力與能量。這本點子簿要帶大家欣賞的是位在桃園的日式風飯店，由騰龘空間設計所設計的這間飯店的核心客層為日本商務人士，因此設計師們以日本國粹浮世繪中的「摺物」作為發想，將江戶時代的人們相互饋贈摺物作為禮物，綿延著生活與情感的傳遞的概念延伸到飯店設計。

走在飯店的各個角落，裏頭的設計會讓旅人彷彿看見神奈川沖浪裡激起的浪花，巋然不動的富士山等鮮活的畫面。專家們將木皮搭配大理石，利用層層轉折交錯的變化，讓「摺紙」轉化於形，呈現出浮世繪般的斜角構圖與視覺層次。飯店裏頭空間摺紙與紙鶴的祝福暖暖的傳遞著情感的記憶，彷彿將人們帶入久遠的江戶時代，回歸生活最單純的祥和與寧靜。

現在就一起讓我們欣賞這間為了撫慰疲憊旅人的日式風飯店，也許你也能從中找到一些居家設計的靈感~

飯店大廳的設計

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飯店大廳的牆面與天花板的設計以層層疊疊的手法，呈現出摺紙的概念。偏暗的燈光設計與選色，讓一進到飯店裏頭的商務人士能夠立刻卸下在外的壓力，感到平和自在。

飯店大廳的地板紋路獨特且美麗，選用的顏色也讓日式風情中更增現代時尚感!

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近看飯店大廳的牆面設計，那帶有立體感的形體十分有層次，讓人想駐足欣賞~

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圓弧狀的設計

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圓弧狀的牆面以及天花板讓整體的畫面更加柔和，木頭的質感則為空間注入溫暖氣息。

浮世繪的畫卷

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行走在飯店的空間中，彷彿行走在浮世繪的畫卷裡一樣，感覺十分超現實…

飯店內的餐廳

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對於專家們來說，設計賦予空間與飲食更多的美感和想像，將之隱藏於我們生活中。

Buffet的空間設計主要以中間的圓柱為樹幹主軸， 向上延伸為枝葉狀， 整個空間圍繞著樹幹發展， 彷彿將樹種於室內溶入空間中。 天花板為葉脈的形狀上下錯落由主幹延伸出來， 呈現出變化而有層次的感覺， 此以樹延伸發想的設計思維呼應了飯店樹葉纖維的概念。 和煦的陽光通過天花的造型以俐落的線條照進Buffet中。

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酒吧

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溫潤舒適的環境，搭配美食撲鼻而來的香氣， 色調主要以溫潤質感的淺色木皮為主， 搭配些許深色鐵件作為詮釋空間溫暖感受的主要元素。 飯店不僅只是讓旅人下榻的空間，還聚集了美食、飲品、藝術， 帶著前來的人們一起體驗空間旅程。

兼具現代時尚感

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雖然主要的設計理念以日式為主軸，然而設計師結合了許多現代的元素，讓飯店也同時兼具時尚的面貌。

木頭的元素

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房間裏頭結合木頭元素，讓在此休息的旅客能享受家一樣的溫暖。

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房間的設計

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房間裏頭的家具皆滿足旅人的基本需求，不額外添加過多的裝飾與物件，回歸原始的單純與美好~

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樹枝的設計理念也延伸到住房空間裏頭，其中的趣味性讓旅人會心一笑~

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當陽光灑進房內，小鳥在樹枝間醒來，清脆的鳴叫聲成為最獨特的morning call

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飯店的設計圖

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最後看看飯店的設計圖，可以更了解設計師們如何配置各個領域。

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