桃園的日式風飯店室內設計 (含設計圖)

旅人的心情會因為出發的目的而所有不同，然而絕大多數行走在異國中的人們，都渴望在下榻的飯店中，讓疲憊的身軀找回活力與能量。這本點子簿要帶大家欣賞的是位在桃園的日式風飯店，由騰龘空間設計所設計的這間飯店的核心客層為日本商務人士，因此設計師們以日本國粹浮世繪中的「摺物」作為發想，將江戶時代的人們相互饋贈摺物作為禮物，綿延著生活與情感的傳遞的概念延伸到飯店設計。

走在飯店的各個角落，裏頭的設計會讓旅人彷彿看見神奈川沖浪裡激起的浪花，巋然不動的富士山等鮮活的畫面。專家們將木皮搭配大理石，利用層層轉折交錯的變化，讓「摺紙」轉化於形，呈現出浮世繪般的斜角構圖與視覺層次。飯店裏頭空間摺紙與紙鶴的祝福暖暖的傳遞著情感的記憶，彷彿將人們帶入久遠的江戶時代，回歸生活最單純的祥和與寧靜。

現在就一起讓我們欣賞這間為了撫慰疲憊旅人的日式風飯店，也許你也能從中找到一些居家設計的靈感~