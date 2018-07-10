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台中市的大坪數公寓: 200 坪的現代日式風居所

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築采 由鉅三希, 台中室內設計-築采設計 台中室內設計-築采設計
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純正的日式風格美感獨具，然而如果運用在室內裝潢裡頭，難免會顯得有些沉重且稍與現實生活脫節。若是將現代與日式元素混搭在一塊的話，會創造出什麼樣的新風格呢? 光用想像的應該很難，這本點子簿的主角就將帶你欣賞一間位在台中的 200 坪現代日式風公寓，一探究竟!

由我們的專家『築采設計』所打造的大坪數公寓裡頭規劃了辦公室、客廳、房間、書房、起居室、神明廳，大理石、義大利瓷磚、進口壁紙、花崗石則是主要的建材，最後的成果不僅有石材所營造出的大器現代感，也有日式風格講求的禪意。除此之外，為了改善室內的空氣污染，改善易過敏人群的過敏症狀，專家特地選用可以解決上述問題的荷蘭Poll-tex防霾紗窗，進而提高居者的生活品質。

如果你也嚮往這種風格的話，就讓我們馬上出發參觀這間特色獨具的現代日式風居所，找尋適合你的靈感! 需要專業的設計師協助你的話，記得填寫我們的『免費諮詢單』喔~

帶有日式美感的玄關

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築采 由鉅三希

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日式禪風常給人一種與世無爭的平靜感，而這間公寓的玄關正成功地營造出這樣的氛圍。使用最基本的白色與黑色，搭配木頭地板，再以簡單的畫作點綴，讓人一進門就立刻沉靜下來。

與公共空間的連結

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玄關是公共空間與外頭的緩衝地帶，然而專家為了要簡單區別出這兩個領域，特別做出些許的高低落差，讓兩者之間稍有區別。

客廳

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來到了主要的社交領域，你可以看到專家以深色系搭配白色，再加上一些淺棕色作點綴，整體的畫面簡單自然又不會過於單調。

沙發背牆的設計

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轉過頭看看，沙發背牆使用了高級的石材，燈光照射在上方更凸顯紋路的美麗。

走廊

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雖然走廊的主要功能是讓人走動用，然而卻可以有其他的功用。比方說擺放上美麗的畫作，這裡就化身成為一個讓人想要駐足欣賞的小藝廊。

大器的家具

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黑色系的沙發座椅看起來十分大器高貴，並且也給人沉穩的感受。

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連結陽台

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客廳的外頭有簡單的陽台，因此光線十分充足。

餐廳的機能

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餐廳的牆面上還設置了電視，在此也能享有視聽設備。

餐廳

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為了要讓享用美食的人可以感到舒適自在，胃口大開，專家特地選用淺色木頭的餐桌椅，再搭配獨特造型的燈具，讓用餐區既有日式美感又有現代元素。

餐廳的另外一頭

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從這張圖可以看到餐廳的另外一頭是練琴區，不僅僅有實際的功能看起來也很美觀。

近看練琴區的牆面呈現不規則造型，非常特別

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不同的材質

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從這張圖可以看到沙發背牆使用兩種不同材質，藉此創造出層次感。

作為隔間用的電視牆

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白色的電視牆也作為隔間使用，讓練琴區與客廳之間有所間隔但又不會過於疏離。

第一間臥室

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第一間臥室坪數不大，但是兼具書房的機能，利用天藍色的油漆讓大地色系的房間增添活潑氣息。

書桌

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書桌旁還有大面積的收納櫃，非常實用。

第二間臥室

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第二間臥室的色系偏向冷調，整體的設計簡約時尚，非常適合年輕一輩的家庭成員。

電視牆

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臥室裡頭設有電視牆，還能當作隔間使用。

電視牆後方

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電視牆後方是小半獨立的休憩區，而牆面後方則具有收納功能。

第三間臥室

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第三間臥室的牆面油漆頗為大膽，然而搭配白色天花板後不顯壓迫空間感。選用的床與寢具都具有高質感，十分適合主臥室。

書房

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書房內的書桌貼著牆面因此不佔空間，層板可以擺放收藏品與書籍。

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隔間方式

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不用厚實的牆面壓縮面積，使用四個黑色柱子簡單隔間。

浴室一

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使用大理石的浴室呈現高雅的氣質，美麗的燈光更加顯現浴室的美。

浴室二

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牆面皆鋪設淺色大理石，高貴美麗。

看完這間由台中的專家所設計的大坪數公寓，你是不是也愛上現代日式風呢?

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