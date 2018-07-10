台中市的大坪數公寓: 200 坪的現代日式風居所

純正的日式風格美感獨具，然而如果運用在室內裝潢裡頭，難免會顯得有些沉重且稍與現實生活脫節。若是將現代與日式元素混搭在一塊的話，會創造出什麼樣的新風格呢? 光用想像的應該很難，這本點子簿的主角就將帶你欣賞一間位在台中的 200 坪現代日式風公寓，一探究竟!

由我們的專家『築采設計』所打造的大坪數公寓裡頭規劃了辦公室、客廳、房間、書房、起居室、神明廳，大理石、義大利瓷磚、進口壁紙、花崗石則是主要的建材，最後的成果不僅有石材所營造出的大器現代感，也有日式風格講求的禪意。除此之外，為了改善室內的空氣污染，改善易過敏人群的過敏症狀，專家特地選用可以解決上述問題的荷蘭Poll-tex防霾紗窗，進而提高居者的生活品質。

如果你也嚮往這種風格的話，就讓我們馬上出發參觀這間特色獨具的現代日式風居所，找尋適合你的靈感! 需要專業的設計師協助你的話，記得填寫我們的『免費諮詢單』喔~