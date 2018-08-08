31 坪老屋翻新，現代風的挑高住宅

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甜蜜的小夫妻對於住家的要求與期待是什麼呢? 這本點子簿要介紹的專案是一個由老屋翻新而成的挑高住宅，業主為一對懂生活與享受的小夫妻，非常注重收納、採光、動線，為此設計師透過透視法設計，創造獨特的人與空間的互動性，讓生活更加有質調。兩層樓的挑高住宅翻新後展現現代風的時尚風範，想要打造屬於小倆口的甜蜜小窩的你，現在就一塊看看這間挑高住宅的基本檔案以及設計細節吧!
型態➨電梯大樓
坪數➨31
格局➨2+1房
風格 ➨現代風
屋況 ➨舊翻新
預算 ➨200~210萬
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翻新前的一樓原本是一主臥房與客廳、廚房，因應屋主對於隱私的需求，設計師改將主臥設置在 2 樓，而原有的空間改為一客房加一書房。
客廳與廚房交接處設置一吧台，將公私領域得以做劃分。
電視牆以蓮藕色做主色調，考慮到坪數不大，設計上以質量輕去做處理，不多做櫃體以免影響客廳動線，電視牆一旁為樓梯區域，一路延伸至電視牆上方，為配合樓梯，在電視牆面亦以斜邊角設計，讓兩者得以融合。
客廳的窗邊設置臥榻，除了作為休憩區域之外，其中的上掀櫃又兼具收納物品的功能。
樓梯以簡約的穿透性為主，扶手邊搭配清透玻璃，讓樓梯在空間上較無壓迫感，且不會阻擋視覺，讓坪數不受限。
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書房與客房間的通道以斜式設計讓動線更順暢，同時少掉邊角空間的浪費，恰巧還能增加收納層板在電視牆後方，隱密且既有收納性。
走上2樓，原本2房的格局改為一大主臥，且含更衣室及衛浴，完整的設備滿足屋主所需，同時也加大2樓坪數，在另一側設置置物櫃，提升收納也讓使用空間得以完整發揮。
設計師選用白色作為主色系，讓家看起來更加有時尚感，回歸最單純的本質生活，也不會阻礙光線在整個屋子的恣意流瀉。
最後讓我們來到家的入口處，這個區域也設置了大面積的櫃體，因此可以維持整潔的畫面。
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