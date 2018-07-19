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室內裝潢實例：高雄的簡約飯店風新成屋

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高雄_住宅空間_協勝發HD吳宅, Moooi Design 驀翊設計 Moooi Design 驀翊設計 男孩房
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每一位設計師都有不同的設計理念，因此在選擇設計師的時候不妨聽聽他們的見解以及參考過去的作品，這樣不僅之後的合作過程可以更加流暢，最後的裝潢成果也更接近你理想中的樣貌。這本點子簿我們專訪了來自驀翊設計的吳設計師，深度了解她如何與屋主討論協調，進而成功打造出簡約飯店風的高雄新成屋。在欣賞吳設計師的精彩作品之前，先讓我們瞧瞧這個專案的小檔案吧！

設計風格➨簡約飯店風

房屋狀態➨新成屋

室內坪數➨２５－２７

室內格局➨３房２廳２衛

設計亮點➨玄關的懸空櫃體／客廳與主臥間的外推牆／黑板漆的藍色牆面／可當穿衣鏡的衣櫃門／韻律感的衣櫃暗手把

Ｑ：驀翊設計的設計理念？

玄關 Moooi Design 驀翊設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
Moooi Design 驀翊設計

玄關

Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計

Ａ：以室內設計師的專業為業主打造夢想的家園，並將美感帶入生活中，讓居住環境被美所環繞。

Ｑ：驀翊設計的服務範圍？

客廳 Moooi Design 驀翊設計 客廳
Moooi Design 驀翊設計

客廳

Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計

Ａ：驀翊設計在台北以及高雄各有一間辦公室，設計師們往返兩地，服務台灣西半部各城市的業主。

Ｑ：裝潢這間新成屋的時候，有沒有發生什麼小趣事或挑戰？

客廳電視牆 Moooi Design 驀翊設計 牆面
Moooi Design 驀翊設計

客廳電視牆

Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計

Ａ：電視牆原本要使用大理石材，然而要用的進口石材原板剛好缺貨，而等待的時間又過程，所以設計師臨時必須找替代材料。在此之前所有的配色都是以大理石電視牆作為主軸，因此在預算有限的情況下找尋替代材是意料外的小挑戰。最後設計師找到的替代材為約６ｍｍ的薄陶瓷板。

Ｑ：家具由業主自行挑選嗎？

客廳 Moooi Design 驀翊設計 客廳凳子與椅子
Moooi Design 驀翊設計

客廳

Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計
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Ａ：設計師有提供屋主一些推薦家具店的資訊，同時陪同屋主前往挑選。

Ｑ：可以幫我們介紹一下玄關的設計重點嗎？

玄關 Moooi Design 驀翊設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
Moooi Design 驀翊設計

玄關

Moooi Design 驀翊設計
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Ａ：玄關的藍色牆延伸客廳的牆面顏色，同樣也是使用黑板漆，其他的部分則是利用樂土營造出仿水泥面的質感。地板方面則以不同的木材做出與客廳之間的區隔。櫃子方面則選用不落地的設計，這樣子屋主的掃地機器人能＂行動自如＂，平常的時候還可以擺放室內拖鞋。

玄關重點設計➨ 懸空式櫃體

玄關鞋櫃 Moooi Design 驀翊設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
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玄關鞋櫃

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Ｑ：客廳部分的重點設計是？

主臥隱藏門&客廳 Moooi Design 驀翊設計 拉門
Moooi Design 驀翊設計

主臥隱藏門&客廳

Moooi Design 驀翊設計
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Ａ：原本的主臥寬度太小，因此設計師將客廳的牆面外推，並且做出整面的主題。沙發背牆有隱藏門的功能，讓主臥室可以隱身在客廳牆面之後，這樣整體的畫面看起來更為和諧。除此之外，這面牆使用了切割手法，呼應電視牆的設計。

色系方面的話則是選用暗色系，以打造出屋主喜歡的飯店風。至於藍色的牆面則與玄關一致，都使用了黑板漆。

除此之外，現代家庭偏好開放式的設計，因此設計師將客廳與用餐區結合在一塊，之間沒有隔間。

客廳重點設計➨ 沙發背牆後藏著主臥

主臥隱藏門&客廳 Moooi Design 驀翊設計 拉門
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主臥隱藏門&客廳

Moooi Design 驀翊設計
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客廳重點設計➨ 彼此呼應的兩面牆

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客廳

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客廳重點設計➨ 塗上黑板漆的藍色牆

客廳 Moooi Design 驀翊設計 客廳
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客廳

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客廳重點設計➨ 結合客廳與用餐區的開放式設計

客廳 Moooi Design 驀翊設計 客廳
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客廳

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Ｑ：可以幫我們介紹主臥的重點設計嗎？

主臥隱藏門 Moooi Design 驀翊設計 拉門
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主臥隱藏門

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Ａ：如同剛才提到的，主臥的一大特色便是沙發背牆的隱藏式拉門，這個設計讓公共領域看起來一致性更高更為和諧。除此之外，部分衣櫃的拉門搭配了玻璃的材質，關掉燈的時候可以成為穿衣鏡，開燈的時候可以有精品店的效果，一物兩種用途非常多功能。

梳妝台的部分則與衣櫃結合在一塊，衣櫃的側邊還做了額外的收納，儲物功能非常棒。化妝台則設有化妝燈，對於梳妝打扮的人來說是非常貼心的設計。

主臥重點設計➨ 一物兩用的衣櫃門

主臥 Moooi Design 驀翊設計 臥室
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主臥

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主臥重點設計➨ 結合衣櫃的化妝台

主臥化妝臺 Moooi Design 驀翊設計 臥室
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主臥化妝臺

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主臥重點設計➨ 有側邊收納的衣櫃

主臥 Moooi Design 驀翊設計 臥室
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主臥

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主臥重點設計➨ 營造出飯店風與簡約感的色系選擇

主臥 Moooi Design 驀翊設計 臥室
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主臥

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Ｑ：小孩房的設計重點是？

小孩房 Moooi Design 驀翊設計 男孩房
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小孩房

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Ａ：小孩房的設計與主臥以及公用空間做區隔，比較起來更為明亮。在靠窗區有內凹區，而設計師將衣櫃做整排，留跳色拉門隔出小儲藏室。所有的衣櫥都做有暗手把，而衣櫃的表面則有韻律感，增添層次與趣味性。

放置帳篷的這間房間原本的設定為男孩房，但目前由於業主的兩個小孩年紀尚幼，所以一起睡在下圖有床的房間，而上圖的空間則改做為遊戲間使用。

設計師特別提到，目前孩子們是在餐桌上寫功課，之後大了如果需要各自的書房，可以再由業主自行安排。

小孩房重點設計➨ 有韻律感的暗手把

小孩房 Moooi Design 驀翊設計 嬰兒房/兒童房
Moooi Design 驀翊設計

小孩房

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小孩房重點設計➨ 有韻律感的暗手把

小孩房 Moooi Design 驀翊設計 男孩房
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小孩房

Moooi Design 驀翊設計
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小孩房重點設計➨ 空間沒有過多家具，未來可以靈活使用

小孩房 Moooi Design 驀翊設計 嬰兒房/兒童房
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小孩房

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Ｑ：可否透漏裝潢費用，以及給想要室內裝潢的讀者一些建議？

客廳 Moooi Design 驀翊設計 客廳邊桌與托盤
Moooi Design 驀翊設計

客廳

Moooi Design 驀翊設計
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Ａ：裝潢費用方面，不含家具、家電與冷氣的話約為１４０萬左右。

如果讀者想要裝潢的話，要先與家中成員討論並列出需要收納多少東西。除此之外，屋主要事先了解生活區域的規劃生活習慣喜歡的風格，畢竟設計師不是萬能的，唯有做足功課才可以確保最後的成果最接近心中的藍圖。吳設計師說，在規劃設計之前都會請業主先收集喜歡的室內圖，這樣設計師可以更快也更輕鬆地抓到業主想要的樣貌。

看問了吳設計師的專訪後，你是不是對室內裝潢比較有概念了呢？

《延伸閱讀》

8種裝潢風格：你最喜歡哪一種？

新手上路 : 14 件第一次裝潢、佈置新家不可不知的事

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