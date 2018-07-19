室內裝潢實例：高雄的簡約飯店風新成屋

Ａ：原本的主臥寬度太小，因此設計師將客廳的牆面外推，並且做出整面的主題。沙發背牆有隱藏門的功能，讓主臥室可以隱身在客廳牆面之後，這樣整體的畫面看起來更為和諧。除此之外，這面牆使用了切割手法，呼應電視牆的設計。

色系方面的話則是選用暗色系，以打造出屋主喜歡的飯店風。至於藍色的牆面則與玄關一致，都使用了黑板漆。

除此之外，現代家庭偏好開放式的設計，因此設計師將客廳與用餐區結合在一塊，之間沒有隔間。