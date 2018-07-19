室內裝潢實例：高雄的簡約飯店風新成屋

每一位設計師都有不同的設計理念，因此在選擇設計師的時候不妨聽聽他們的見解以及參考過去的作品，這樣不僅之後的合作過程可以更加流暢，最後的裝潢成果也更接近你理想中的樣貌。這本點子簿我們專訪了來自驀翊設計的吳設計師，深度了解她如何與屋主討論協調，進而成功打造出簡約飯店風的高雄新成屋。在欣賞吳設計師的精彩作品之前，先讓我們瞧瞧這個專案的小檔案吧！
★設計風格➨簡約飯店風
★房屋狀態➨新成屋
★室內坪數➨２５－２７
★室內格局➨３房２廳２衛
★設計亮點➨玄關的懸空櫃體／客廳與主臥間的外推牆／黑板漆的藍色牆面／可當穿衣鏡的衣櫃門／韻律感的衣櫃暗手把
Ａ：以室內設計師的專業為業主打造夢想的家園，並將美感帶入生活中，讓居住環境被美所環繞。
Ａ：驀翊設計在台北以及高雄各有一間辦公室，設計師們往返兩地，服務台灣西半部各城市的業主。
Ａ：電視牆原本要使用大理石材，然而要用的進口石材原板剛好缺貨，而等待的時間又過程，所以設計師臨時必須找替代材料。在此之前所有的配色都是以大理石電視牆作為主軸，因此在預算有限的情況下找尋替代材是意料外的小挑戰。最後設計師找到的替代材為約６ｍｍ的薄陶瓷板。
Ａ：設計師有提供屋主一些推薦家具店的資訊，同時陪同屋主前往挑選。
Ａ：玄關的藍色牆延伸客廳的牆面顏色，同樣也是使用黑板漆，其他的部分則是利用樂土營造出仿水泥面的質感。地板方面則以不同的木材做出與客廳之間的區隔。櫃子方面則選用不落地的設計，這樣子屋主的掃地機器人能＂行動自如＂，平常的時候還可以擺放室內拖鞋。
Ａ：原本的主臥寬度太小，因此設計師將客廳的牆面外推，並且做出整面的主題。沙發背牆有隱藏門的功能，讓主臥室可以隱身在客廳牆面之後，這樣整體的畫面看起來更為和諧。除此之外，這面牆使用了切割手法，呼應電視牆的設計。
色系方面的話則是選用暗色系，以打造出屋主喜歡的飯店風。至於藍色的牆面則與玄關一致，都使用了黑板漆。
除此之外，現代家庭偏好開放式的設計，因此設計師將客廳與用餐區結合在一塊，之間沒有隔間。
Ａ：如同剛才提到的，主臥的一大特色便是沙發背牆的隱藏式拉門，這個設計讓公共領域看起來一致性更高更為和諧。除此之外，部分衣櫃的拉門搭配了玻璃的材質，關掉燈的時候可以成為穿衣鏡，開燈的時候可以有精品店的效果，一物兩種用途非常多功能。
梳妝台的部分則與衣櫃結合在一塊，衣櫃的側邊還做了額外的收納，儲物功能非常棒。化妝台則設有化妝燈，對於梳妝打扮的人來說是非常貼心的設計。
Ａ：小孩房的設計與主臥以及公用空間做區隔，比較起來更為明亮。在靠窗區有內凹區，而設計師將衣櫃做整排，留跳色拉門隔出小儲藏室。所有的衣櫥都做有暗手把，而衣櫃的表面則有韻律感，增添層次與趣味性。
放置帳篷的這間房間原本的設定為男孩房，但目前由於業主的兩個小孩年紀尚幼，所以一起睡在下圖有床的房間，而上圖的空間則改做為遊戲間使用。
設計師特別提到，目前孩子們是在餐桌上寫功課，之後大了如果需要各自的書房，可以再由業主自行安排。
Ａ：裝潢費用方面，不含家具、家電與冷氣的話約為１４０萬左右。
如果讀者想要裝潢的話，要先與家中成員討論並列出需要收納多少東西。除此之外，屋主要事先了解生活區域的規劃、生活習慣、喜歡的風格，畢竟設計師不是萬能的，唯有做足功課才可以確保最後的成果最接近心中的藍圖。吳設計師說，在規劃設計之前都會請業主先收集喜歡的室內圖，這樣設計師可以更快也更輕鬆地抓到業主想要的樣貌。
看問了吳設計師的專訪後，你是不是對室內裝潢比較有概念了呢？
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