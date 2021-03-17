收納機能強大! 兩房兩廳一衛的15坪小公寓

大部分的室內設計師都希望能藉由室內裝修，提供人們更舒適美好的生活空間。除了屋子的美感與風格，最重要的便是居者的生活需求與習慣。在裝潢之前，設計師通常會深入了解居者們的愛好與擁有的物品多寡，進而量身訂製一個美觀又實用的舒適小窩。
這本點子簿要介紹的 15 坪小公寓位在板橋，室內的格局為兩房兩廳一衛，考慮到女主人未來的烘培工作，以及男主人身兼工程師與音樂人的角色，專家將空間一分為二，並利用玻璃門窗區分出公私領域，同時為男女主人分別打造了獨立而舒適的工作區。在動工之前，男女主人列出了各自的收納需求，專家規劃出可以收藏男主人大量的工具書以及專業的電子琴的櫃體，同時還安插了半坪大的儲藏室，解決兩方格局的小空間收納雜物的問題。
屋內的色系以清爽的白色作為基底，再用霧黑色與波那藍點綴，同時搭配質樸的木質色，以輕裝修重裝飾的方式讓小空間不會產生壓迫感。專家以男女主人的生活態度作為空間的主角，將五花八門的收藏品妝點出生活的體驗，滿足夫妻兩不同的喜好，也更能營造出屬於屋主風格的家。
最後完成的成果讓居住的兩人各自圓夢，是小坪數公寓設計的絕佳示範。如果你也正打算要裝潢小坪數的公寓，現在就一塊出發找靈感吧!
從裝潢前後的圖片可以看到前後的變化是很大的，裝潢前雖然整體空間簡潔明朗，但是缺少了些風格和特色，而裝潢後的空間相比之前要豐富很多，各種裝飾品給空間增加了不少趣味性。
裝潢後的玻璃隔間和窗戶是亮點，有沒有一種很通透的感覺呢？
裝潢前的小公寓狀態良好，沒有任何的風格與繁雜的裝潢，像是原始的畫布一樣讓專家可以盡情揮灑創意~
如同我們剛才所說的，小公寓以白色作為主要的色系，搭配上黑色的線條與鮮艷的家飾品做點綴，因此整體空間具有寬敞感，但是又不失活潑的氣息。
考慮到小公寓的坪數問題，專家更要善用所有的可用空間才行。廚房為L型，並且結合吧檯的設計，將功能整合在一塊同時也節省空間，是很好的兩房裝潢方式。你喜歡這種不同於傳統廚房的開放式設計嗎？它可以突破一些空間的限制，給人一種更加自由休閒的感覺～
廚房區塊的單面牆使用了黑板漆，因此一十興起的時候可以在此隨意作畫寫字，增添家中的趣味性。
為了要維持屋內的通透感，專家利用玻璃拉門以及窗戶分隔領域，同時又不會像整片牆面一樣讓人感到厚重，這也是2房裝潢的一種常用方法。
各個領域都有可愛的小細節，不管是小型家具或是地毯的選擇，都讓人感到專家與屋主的用心與獨到的眼光。
拉門與窗後的空間作為工作室使用，專家在此也依照屋主的收納需求，打造出合適的收納櫃。
為了讓簡單的走廊可以更有特色，專家將屋主喜歡的海報框起，隨性地擺放在地面上更有個性。
臥室的用色和客廳一樣，也以白色為主，搭配上粉嫩的天藍色以及可愛的寢具，非常適合年輕的屋主。
欣賞完這間 15 坪裝潢設計範例，你是不是也感受到設計師的無窮創意呢?!
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