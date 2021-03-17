收納機能強大! 兩房兩廳一衛的15坪小公寓

大部分的室內設計師都希望能藉由室內裝修，提供人們更舒適美好的生活空間。除了屋子的美感與風格，最重要的便是居者的生活需求與習慣。在裝潢之前，設計師通常會深入了解居者們的愛好與擁有的物品多寡，進而量身訂製一個美觀又實用的舒適小窩。

這本點子簿要介紹的 15 坪小公寓位在板橋，室內的格局為兩房兩廳一衛，考慮到女主人未來的烘培工作，以及男主人身兼工程師與音樂人的角色，專家將空間一分為二，並利用玻璃門窗區分出公私領域，同時為男女主人分別打造了獨立而舒適的工作區。在動工之前，男女主人列出了各自的收納需求，專家規劃出可以收藏男主人大量的工具書以及專業的電子琴的櫃體，同時還安插了半坪大的儲藏室，解決兩方格局的小空間收納雜物的問題。

屋內的色系以清爽的白色作為基底，再用霧黑色與波那藍點綴，同時搭配質樸的木質色，以輕裝修重裝飾的方式讓小空間不會產生壓迫感。專家以男女主人的生活態度作為空間的主角，將五花八門的收藏品妝點出生活的體驗，滿足夫妻兩不同的喜好，也更能營造出屬於屋主風格的家。

最後完成的成果讓居住的兩人各自圓夢，是小坪數公寓設計的絕佳示範。如果你也正打算要裝潢小坪數的公寓，現在就一塊出發找靈感吧!