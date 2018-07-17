台北四層樓飯店式別墅: 演繹新東方設計美學

本案屋主從事貿易工作，為了提升一家五口的生活品質，購入這棟四層樓的別墅，希望帶給家人兼具舒適、實用與風格的居住環境。綜觀格局，一樓被規劃為起居空間，二到四樓則是臥房及備用客房。雖然同住一個屋簷下，五位家庭成員各自的私人空間和收納需求也沒被忽略，在設計師的巧思之下，使居家生活既開放又保有適度隱私。
作為一家人花最多時間相聚的空間、同時也是風格演示場，一樓起居室及餐廳擔當起重責大任。客廳主色調為明亮的白與淺棕，以便襯托出設計家具（一對大師椅和沙發）的強烈存在感。再拉近鏡頭細看，設計師利用材質與形狀的混搭技巧，讓空間活潑又不失協調：大理石與木質代表現代與東方兩種風格的共舞，黑白家具中有藏青色畫龍點睛。
其中最令人驚豔的該是這座東方風格吊燈——金屬線條彎繞成柔和角度，暖暖黃光映在木質牆面，為起居室營造出溫馨氛圍。
一家人團團圍坐用餐，分享一日下來的生活大小事，是家庭成員彼此凝聚感情最美好的方式之一。設計師在傳統東方圓桌上加入白色大理石元素，使客廳和餐廳風格一致，兩者得以融和為一開闊的起居空間。
結束一天的忙碌，若能在浴室好好泡個澡，想必能洗去日間的所有煩擾。由於屋主喜愛泡湯，設計師特別以「湯屋」為主題打造主臥衛浴，加大浴缸尺寸、採用透明玻璃作為淋浴間牆面，一方面使泡澡區域更寬敞，而透明淋浴間設計也讓整體衛浴空間不至於過度逼仄。大理石材質帶來高級飯店獨有的現代風格，天花板卻又點綴以木紋、有效平衡石材的冰冷，是設計師令人驚豔的巧思。
五口之家的臥室設計，順應個別家庭成員的喜好，分別使用不同色系的牆面和床頭板。異中卻又有同，比如都以黑白灰作為基調，床頭裝飾小物也與客廳擺設相呼應，使這幾間臥室呈現出一致性。
融合現代與東方風格的美宅，裝潢設計費用為650萬台幣，是否也讓你怦然心動了呢？
《看更多美屋》：
❤❤ LINE 好友募集中！❤❤
▶ 點此加 LINE，訊息不漏接！