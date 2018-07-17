台北四層樓飯店式別墅: 演繹新東方設計美學

本案屋主從事貿易工作，為了提升一家五口的生活品質，購入這棟四層樓的別墅，希望帶給家人兼具舒適、實用與風格的居住環境。綜觀格局，一樓被規劃為起居空間，二到四樓則是臥房及備用客房。雖然同住一個屋簷下，五位家庭成員各自的私人空間和收納需求也沒被忽略，在設計師的巧思之下，使居家生活既開放又保有適度隱私。