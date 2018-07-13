新竹市北區大樓的 25 坪美式鄉村風公寓

美式鄉村風的設計受到許多人的歡迎，然而純正鄉村風的居家裝潢過於制式，少了一點個人的特色。這本點子簿所要介紹的公寓位在新竹市北區的一棟大樓裏頭，《大不列顛空間感室內裝修設計》的設計師們運用擅長的英式古典手法，搭配美式鄉村元素、紅磚文化石牆和木樁天花板，整體空間溫馨又休閒。

熱愛鄉村風的元素但又希望能結合自己的品味與個性的話，現在就跟著我們一塊欣賞這間美式鄉村風公寓，感受混搭手法的魔力吧~