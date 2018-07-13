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新竹市北區大樓的 25 坪美式鄉村風公寓

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
青山‧碧海 美式鄉村, 大不列顛空間感室內裝修設計 大不列顛空間感室內裝修設計 客廳
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美式鄉村風的設計受到許多人的歡迎，然而純正鄉村風的居家裝潢過於制式，少了一點個人的特色。這本點子簿所要介紹的公寓位在新竹市北區的一棟大樓裏頭，大不列顛空間感室內裝修設計設計師們運用擅長的英式古典手法，搭配美式鄉村元素、紅磚文化石牆和木樁天花板，整體空間溫馨又休閒。

熱愛鄉村風的元素但又希望能結合自己的品味與個性的話，現在就跟著我們一塊欣賞這間美式鄉村風公寓，感受混搭手法的魔力吧~

原木的家具

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大不列顛空間感室內裝修設計

青山‧碧海 美式鄉村

大不列顛空間感室內裝修設計
大不列顛空間感室內裝修設計
大不列顛空間感室內裝修設計

業主已經採買了原木家具，因此公共空間的設計以此作為發想，設計師進而將深木色系搭配綠色牆面做為空間的基調，將櫃體錯落組合在一塊，空間也因此不僵硬更為活潑。

屋子的格局

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大不列顛空間感室內裝修設計

青山‧碧海 美式鄉村

大不列顛空間感室內裝修設計
大不列顛空間感室內裝修設計
大不列顛空間感室內裝修設計

如圖所示，公寓的坪數大概 25 左右，裏頭包含玄關、客廳、餐廳、主臥、書房與次臥，非常適合四人上下的家庭。

客廳的細節

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大不列顛空間感室內裝修設計

青山‧碧海 美式鄉村

大不列顛空間感室內裝修設計
大不列顛空間感室內裝修設計
大不列顛空間感室內裝修設計

客廳內的整面落地窗特別選擇了藍色系的直條紋窗簾，在濃濃的美式鄉村風中注入了淡淡的海洋風情。夏天時座椅上的抱枕和茶几上的物品換成清爽的夏日擺飾，客廳裏頭立刻散發著夏日風情~

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大不列顛空間感室內裝修設計

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大不列顛空間感室內裝修設計
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草綠色的牆面

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客廳的草綠色牆面搭配上木頭的材質，讓人感受到濃厚的自然氣息。設計師還選用了鄉村風的燈飾，配上黑色的相框，讓客廳裏頭有不同的個性。

餐廳的規劃設計

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大不列顛空間感室內裝修設計

青山‧碧海 美式鄉村

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餐廳主牆特別採用了紅磚文化石牆，設計師表示原先業主希望搭配白色文化石牆，但設計師認為紅磚牆更能展現業主這套家具的特色，讓整體空間展現獨特性，在溝通協調之後決定選用紅磚。

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餐廳天花板

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大不列顛空間感室內裝修設計

青山‧碧海 美式鄉村

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天花板則使用可以營造出鄉村風情的木樁天花板，搭配偏工業風的吊燈，讓餐桌區多了點粗曠的質感。

從餐廳望向客廳

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書房設計

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大不列顛空間感室內裝修設計

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為了配合業主自行採買的臥榻，書房裏頭的櫃體設計一樣以深木色做基礎，搭配鄉村風特有的包框柱體和藍色系的牆面，並在窗簾上選擇竹簾，當光線透過竹簾灑落在房內的時候，整個畫面以及氣氛感覺沉靜且優雅。

書房設計

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青山‧碧海 美式鄉村

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書房牆面採用藍色系，搭配深色系統櫃和竹捲簾，讓書房空間明亮又有特色。 透過櫃體跳色，讓書房不只是閱讀，也能成為家中收藏品的展示空間。

想要找尋更多書房設計的靈感，你可以看這篇▶

主臥室

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大不列顛空間感室內裝修設計

青山‧碧海 美式鄉村

大不列顛空間感室內裝修設計
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主臥房除了基本的衣櫃收納外，特別設計了床紗，透過床紗欣賞落地窗外的海景，浪漫滿點~~

主臥室設計

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主臥室細節

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像是燈具這樣的小細節也毫不輕忽，成功營造出業主喜歡的浪漫風味~

如果你喜歡鄉村風的設計，設計師們對於工程費用的建議是：

新成屋：60,000/ 坪 (鄉村風格規劃，以室內總坪數計) ▶舊屋翻新：100,000/ 坪 (完整風格規畫，以室內總坪數計)

想了解更多詳情的話，歡迎填寫我們的免費諮詢單~

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