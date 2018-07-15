大隱隱於市：位於桃園的190坪日式鋼骨別墅

淺色外牆相較其他色系更需悉心維護，否則經過長期日曬雨淋，就容易顯得斑駁。有鑑於此，桃源青山宅採用具有抗污、自潔功能的「光觸媒」外壁材，好保養的同時，也減少牆面耗損。

黑色塑鋼窗則是德國進口，多重中空玻璃設計可以減少建物熱傳導，冬天防寒、夏季時可節省50%至60%的冷氣能源，加上智慧電腦溫控系統，室內熱氣能快速從屋頂散出，充分貫徹美觀與環保機能兼具的「綠建築」概念。