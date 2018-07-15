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大隱隱於市：位於桃園的190坪日式鋼骨別墅

Shun Oguri – homify Shun Oguri – homify
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日式別墅與園林，總予人優雅、幽靜的感受，也是深受台灣人喜愛的建築形式。當自地自建聲勢上漲，要如何找到專業建築師承包商轉譯你心中最佳的建築語彙、打造出符合想像的自建屋，也成為屋主最重要的課題。今天的創意點子簿將介紹一棟日式鋼骨別墅，完美詮釋出桃花源意境，簡而不減的美學風格，絕對讓你一眼愛上！

極簡質樸的日式美學

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日式風格崇尚簡約，從建築外觀即可見一斑。米色外牆拼貼卡其色磁磚，搭配深灰屋瓦，與前院的碎石色調遙相呼應。建物主體結合鋼骨結構與三明治型夾式剪力牆，使其耐震性及安全度大幅提升。曲徑通幽處，行過庭園造景後即來到門前，探向這座佔地近200坪、低調奢華的「桃源青山宅」。

順應氣候的外牆設計

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台灣氣候炎熱潮濕，尤其北部多雨，建物不僅得防水，也必須兼顧通風透氣。針對此需求，翔霖營造有限公司在住宅外牆採用本土研發的「30釐米通氣工法」，外壁結構中空、施加雙層封板及三道防水設計，確保牆面正確隔熱與排除濕氣。另外，為了避免蟲蚋藉由通氣層侵入建物，進氣位置也加裝不鏽鋼防蟲網，使屋主的居家生活更加安心舒適。

美觀、節能、實用性一網打盡

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淺色外牆相較其他色系更需悉心維護，否則經過長期日曬雨淋，就容易顯得斑駁。有鑑於此，桃源青山宅採用具有抗污、自潔功能的「光觸媒」外壁材，好保養的同時，也減少牆面耗損。

黑色塑鋼窗則是德國進口，多重中空玻璃設計可以減少建物熱傳導，冬天防寒、夏季時可節省50%至60%的冷氣能源，加上智慧電腦溫控系統，室內熱氣能快速從屋頂散出，充分貫徹美觀與環保機能兼具的「綠建築」概念。

幽靜的園林景致

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既為世外桃源，一汪綠水絕不可少。前庭佈有碎石與松柏，後院則為饒富生機的小橋流水，動靜之間完美平衡，也難怪住宅以青山與桃源為名。庭園造景不但美觀，也具有氣溫調節作用，減去盛夏暑熱。只是靜觀池中錦鯉悠游，就有說不出的心曠神怡。

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招財好風水

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在風水學中，水象徵財富，也因此住家中常見模擬流水的招財擺設。桃源青山宅在庭園中即有活水日日流轉，暗示財富將源源不絕而來，滾石不生苔、流水更招財！

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