八里的園藝師打造的 30 平方米頂樓空中花園

頂樓的空間彌足珍貴，如果不費心思任其雜草叢生的話，等於浪費了一個美好的戶外休憩場所。要如何才能拯救一個荒廢的頂樓，將其改造成心中的夢幻空中花園呢?
這本點子簿要介紹的頂樓空中花園改造案在屋主委託的時候植物過多，業主沒有多餘的時間整理雜亂的植物導致蚊蟲孳生。屋主希望《大地工房》的專業園藝師們能夠利用他們園藝造景的豐富經驗，讓露臺變身成為一個乾淨分明的空間。
專家們在動手規劃設計之前，與屋主密切地開會討論最終才將設計圖定稿。《大地工房》的專家們除了對工程品質有所要求，也盡量畫出相近的 3D 凸面，讓客戶在施工之前能完整了解每個細節。
這次的工程共有九項：拆除、水電、泥作、油漆、玻璃屋、石材地坪、人工草皮、日式造景、塑木地坪。經過兩個月的努力，專家與業主一同完成這次的改造案。專家們與我們分享施工的過程，讓你可以深入了解打造頂樓空中花園的細節。出發探索吧！
➤ 專家們清除了撲滿２０公分厚的泥土、草皮、塑木地坪以及所有的水管、電線。
屋主是高樓層住戶，因此需要搭乘電梯搬運垃圾，而等待電梯的時間較長工程的進度也稍微緩慢。社區內對於衛生要求嚴格，所有的垃圾都要裝進米袋不得外露。每次清除垃圾後，人力公司的人員都需要再花近半小時時間清潔垃圾置放區以及經過的所有走道。
➤ 專家說，水電在戶外作業是最容易被忽略但也是最危險的工程項目，所有的燈具規劃都必須是戶外專用型，且每個迴路都要設置一個漏電斷路器，以防任何萬一。
線路規劃則包含電器規劃圖，所有線路、水管位置井然有序，方便日後檢修。
➤ 室外油漆工程是完全需要看天吃飯的工程項目，只要一下雨或是剛下完雨就不能進行作業。
泥作表面吸水，必須要靜置3~5天待乾後才可以上漆。這次專案專家們選用的是淘沙骨材仿石漆，這種塗料表面帶顆粒感，色澤醇厚，形成如砂岩般的砂質感。
➤ 傳統地坪石材工程使用水泥沙漿為黏著劑，但容易出現石材病變、白華、”澎共”等現象，為了避免此種狀況發生，專家建議戶外安裝石材改用此種高架器材安裝。
使用這種器材的優點有三項：
１．可預防石材病變狀況發生。
２．整體重量上減輕很多，避免樓層承重過多重量。
３．排水狀況良好，水電管線未來修復時會方便很多。
➤ 此次選用的塑木是知名高級塑木，跟傳統的塑木相比之下優點更多，角材是使用不銹鋼為底材，避免日後腐朽、氧化，而且所有間距約30公分釘一支角材，以防木地板曬久後翹曲。特殊的材質也不用擔心發霉或陽光曝曬後變色等症狀。 因為先前客戶原本安裝的塑木發生許多變形、變色、發霉等問題，所以這次塑木工程，從挑選材料到施工，花費比以往多了很多的時間，看到做出來的成果，辛苦果然是有價值的。
➤ 本案的屋主住在高樓層，且剛好迎向落山風，現場的風勢，據屋主描述最大陣風會高達17級，因此需要提供一個抗風穩健的屋體。
解決方案：使用國內知名的鋁門窗施作，並提供客戶5年保固書，顯示專家們對其品質的信心。
➤ 專家透漏造景部分是工程最基本卻也是最不容易施作的部分，圖面標示的樹種一放到花台裡不見得符合現況，還需要與設計師和客戶討論然後一一調整；園藝如果要擺設的萬紅千紫、百花齊放，不是件困難的事，但重點是每個屋主平時的養花習慣，而且每種植物的屬性皆不相同，如果沒有花時間去了解，太多的植物可能反而造成自己的困擾，最後考量屋主喜好、習慣，以及當地日光條件選擇植物。
造景部分，在改造之前頂樓綠化過於綠化反而造成業主的困擾，業主希望盡量減少綠化的數量，於是專家們結合了枯山水與國外多肉植物的乾景做出兩處端景，這種設計也讓業主更好照料植物，維持頂樓空中花園的美觀性。
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