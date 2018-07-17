八里的園藝師打造的 30 平方米頂樓空中花園

頂樓的空間彌足珍貴，如果不費心思任其雜草叢生的話，等於浪費了一個美好的戶外休憩場所。要如何才能拯救一個荒廢的頂樓，將其改造成心中的夢幻空中花園呢?

這本點子簿要介紹的頂樓空中花園改造案在屋主委託的時候植物過多，業主沒有多餘的時間整理雜亂的植物導致蚊蟲孳生。屋主希望《大地工房》的專業園藝師們能夠利用他們園藝造景的豐富經驗，讓露臺變身成為一個乾淨分明的空間。

專家們在動手規劃設計之前，與屋主密切地開會討論最終才將設計圖定稿。《大地工房》的專家們除了對工程品質有所要求，也盡量畫出相近的 3D 凸面，讓客戶在施工之前能完整了解每個細節。

這次的工程共有九項：拆除、水電、泥作、油漆、玻璃屋、石材地坪、人工草皮、日式造景、塑木地坪。經過兩個月的努力，專家與業主一同完成這次的改造案。專家們與我們分享施工的過程，讓你可以深入了解打造頂樓空中花園的細節。出發探索吧！