你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

台北的新古典風設計美宅 ，坐擁絕佳山景！

Shun Oguri – homify Shun Oguri – homify
住宅(低調 奢華), 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 現代浴室設計點子、靈感&圖片 實木 Grey
Loading admin actions …

台北居，大不易。在大都會的喧囂之中，寸土寸金，自然景觀更是種奢求。今天這本點子簿將介紹來自設計團隊《鼎爵》的作品，它不僅是大坪數的氣派居所，更坐擁絕佳山景。低調奢華的設計加上溫馨舒適的小孩房，無疑是家庭生活上上之選。設計總監呂明穎已從業超過30年，除了對設計美感的追求，也格外重視與客戶充分溝通，並遵守嚴謹的施作程序。需要更多新古典風格的裝潢靈感嗎？現在趕快跟著我們的腳步一起探訪這座美宅吧！

開闊的起居空間

住宅(低調 奢華), 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 合板 Brown
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

住宅(低調 奢華)

鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

客廳空間極為寬敞，從大片落地窗望出去，即是令人舒心的延綿山景。整體設計以新古典風為基底，特色吊燈和遮光帷幕較為華麗，於是設計師也採用大理石及線板等元素來平衡，米色與棕色則為空間定下沈穩典雅的調性。L型沙發是家人、賓主互動的主要場域，側邊扶手可放平或凹起，坐臥之間多了更多彈性選擇。

廚房就是你的私人酒吧

住宅(低調 奢華), 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 現代廚房設計點子、靈感&圖片 大理石 Brown
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

住宅(低調 奢華)

鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

有別於一般封閉式廚房，此處的客廳與廚房之間選用玻璃拉門隔開，少了油煙、多了空間延續性與通透感，更可增添家人之間的互動。建立在高互動性的基礎上，廚房設有吧檯區，檯面下方並配置間接照明。夜裡在情境燈光的氤氳中與愛侶對坐或獨飲，都如同置身在高檔酒吧，靜謐而又魔幻。

無界限的穿透設計

住宅(低調 奢華), 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 合板 Brown
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

住宅(低調 奢華)

鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

在家也能享受泡湯樂趣

住宅(低調 奢華), 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 現代浴室設計點子、靈感&圖片 大理石 Grey 财产,建筑,木头,舒适,室内设计,地板,建筑学,地面,客厅,墙
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

住宅(低調 奢華)

鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

走進浴室，映入眼簾的儼然是一間現代風日式湯屋。設計師混搭了不同深淺、材質的灰，又加入實木地板，兩相映照之下，呈現冷冽中帶有暖意的特殊效果。透明玻璃淋浴間區分出泡澡與沖洗的需求，而工業風懸吊式置物架則有效節省了空間，簡約、美觀又便於使用。

寬敞的美麗湯屋

住宅(低調 奢華), 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 現代浴室設計點子、靈感&圖片 實木 Grey
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

住宅(低調 奢華)

鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

活潑男孩房

住宅(低調 奢華), 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 臥室 合板 Blue
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

住宅(低調 奢華)

鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

男孩房以活潑的藍色為基調，其中裝設有大量層架和櫥櫃，使收納空間更完整。床邊延伸區域便於置物，層板燈則散發出溫和亮光，讓孩子可以好好放鬆休息。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

典雅女孩房

住宅(低調 奢華), 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 臥室 合板 Pink
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

住宅(低調 奢華)

鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

女孩房以合板為主要建材，木質牆面洋溢著暖意，必不可少的當然還有浪漫粉紅。窗邊的階梯造型櫥櫃，適合閒坐看書、享受清風暖陽，是小女孩最喜歡的祕密角落。

獨立淋浴間

住宅(低調 奢華), 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 鼎爵室內裝修設計工程有限公司 現代浴室設計點子、靈感&圖片 磁磚 White
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

住宅(低調 奢華)

鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司
鼎爵室內裝修設計工程有限公司

除了湯屋式浴室，宅中另有獨立的衛浴間供家人分散使用，避免浴室在晨間梳洗時大塞車。簡約白色磁磚完美搭配木造元素，從這些小細節中即可窺見屋主及室內建築師所欲打造的居家生活美感。

《延伸閱讀》

台北市的優雅公寓: 有美景與高採光的 35 坪木質系居所

自地自建獨棟別墅：台中室內設計師打造的新古典風住宅

❤❤ LINE 好友募集中！❤❤ 
▶ 點此加 LINE，訊息不漏接！

八里的園藝師打造的 30 平方米頂樓空中花園
你會想採用新古典風格的居家裝潢嗎？歡迎留言與我們分享！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了