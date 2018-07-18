台北的新古典風設計美宅 ，坐擁絕佳山景！

有別於一般封閉式廚房，此處的客廳與廚房之間選用玻璃拉門隔開，少了油煙、多了空間延續性與通透感，更可增添家人之間的互動。建立在高互動性的基礎上，廚房設有吧檯區，檯面下方並配置間接照明。夜裡在情境燈光的氤氳中與愛侶對坐或獨飲，都如同置身在高檔酒吧，靜謐而又魔幻。