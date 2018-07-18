台北的新古典風設計美宅 ，坐擁絕佳山景！

客廳空間極為寬敞，從大片落地窗望出去，即是令人舒心的延綿山景。整體設計以新古典風為基底，特色吊燈和遮光帷幕較為華麗，於是設計師也採用大理石及線板等元素來平衡，米色與棕色則為空間定下沈穩典雅的調性。L型沙發是家人、賓主互動的主要場域，側邊扶手可放平或凹起，坐臥之間多了更多彈性選擇。
有別於一般封閉式廚房，此處的客廳與廚房之間選用玻璃拉門隔開，少了油煙、多了空間延續性與通透感，更可增添家人之間的互動。建立在高互動性的基礎上，廚房設有吧檯區，檯面下方並配置間接照明。夜裡在情境燈光的氤氳中與愛侶對坐或獨飲，都如同置身在高檔酒吧，靜謐而又魔幻。
走進浴室，映入眼簾的儼然是一間現代風日式湯屋。設計師混搭了不同深淺、材質的灰，又加入實木地板，兩相映照之下，呈現冷冽中帶有暖意的特殊效果。透明玻璃淋浴間區分出泡澡與沖洗的需求，而工業風懸吊式置物架則有效節省了空間，簡約、美觀又便於使用。
男孩房以活潑的藍色為基調，其中裝設有大量層架和櫥櫃，使收納空間更完整。床邊延伸區域便於置物，層板燈則散發出溫和亮光，讓孩子可以好好放鬆休息。
女孩房以合板為主要建材，木質牆面洋溢著暖意，必不可少的當然還有浪漫粉紅。窗邊的階梯造型櫥櫃，適合閒坐看書、享受清風暖陽，是小女孩最喜歡的祕密角落。
除了湯屋式浴室，宅中另有獨立的衛浴間供家人分散使用，避免浴室在晨間梳洗時大塞車。簡約白色磁磚完美搭配木造元素，從這些小細節中即可窺見屋主及室內建築師所欲打造的居家生活美感。
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