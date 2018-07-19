台北信義路的單層公寓，現代簡約結合日式風！

在現代風格的居家空間裏頭，加點日式元素的話，可以為家中注入平靜和諧的氛圍。要如何混搭這兩種元素才不突兀，反而產生加分效果呢？

這本點子簿我們要介紹的單層公寓位在台北信義路，室內裝潢的風格正是這兩者的完美結晶！青易國際設計的設計師們結合現代與日式兩種風格的元素，讓生活區域有兩種不同的美感。青易地專家們的理念是以多元文化作為風格的鋪陳，強調環境與居者的互動關係，藉由量身打造的空間設計，讓居者倍感貼心。在這間單層公寓裏頭，你可以看到設計師們實踐了他們對於設計的理念，其中也有許多值得參考的設計點子。

正打算裝潢室內空間，並且鍾情於現代與日式這兩種風格的話，現在就跟我們一塊出發欣賞這間讓人充滿驚喜的單層公寓吧！