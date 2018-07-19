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台北信義路的單層公寓，現代簡約結合日式風！

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在現代風格的居家空間裏頭，加點日式元素的話，可以為家中注入平靜和諧的氛圍。要如何混搭這兩種元素才不突兀，反而產生加分效果呢？

這本點子簿我們要介紹的單層公寓位在台北信義路，室內裝潢的風格正是這兩者的完美結晶！青易國際設計的設計師們結合現代與日式兩種風格的元素，讓生活區域有兩種不同的美感。青易地專家們的理念是以多元文化作為風格的鋪陳，強調環境與居者的互動關係，藉由量身打造的空間設計，讓居者倍感貼心。在這間單層公寓裏頭，你可以看到設計師們實踐了他們對於設計的理念，其中也有許多值得參考的設計點子。

正打算裝潢室內空間，並且鍾情於現代與日式這兩種風格的話，現在就跟我們一塊出發欣賞這間讓人充滿驚喜的單層公寓吧！

設計重點一　✔　利用木頭材質營造出日式風情

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玄關的區域設置了木頭的櫃體，從一進門開始就可以感受到木質的溫暖與原始，而設計師也藉由這樣的質感，營造出淡淡的平和禪意。

設計重點二　✔　石材演繹現代時尚風

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走進客廳，大面積的石材牆面吸引了我們的目光，搭配上明亮的米色系磁磚地板，整個公共領域充滿了現代時尚感。

設計重點三　✔　多功能的展示櫃

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美感雖然重要，但是室內裝潢最重要的便是讓居者的生活更加舒適便利。專家在客廳規劃了牆面的開放式收納櫃，除了可以有儲物的功能之外也能當作展示櫃使用，一舉兩得。

設計重點四　✔　不同材質捏出對比

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電視牆與石材牆面使用了不同的材質，藉此打造出對比，畫面和諧中也帶有不同的層次感。

設計重點五　✔　開放式的設計

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現代的家庭通常喜歡開放式的設計，因此客廳、用餐區與廚房之間不做隔間是常見的設計手法。雖然說開放式的設計可以讓空間感覺更為開闊，但缺點就是少了點隱私感。專家特地選用有矮牆的廚房，不同領域不阻隔但是也有巧妙的分別。

設計重點五　✔　家具的顏色選擇

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現代風格通常都會使用中性的色系，然而如果想要增加一點趣味性，可以選擇不同色系的家具。比方說，用餐區的粉橘色餐椅讓空間的色調更為豐富多元。

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設計重點六　✔　和風拉門增加情調

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主要使用木頭的和室裡頭讓人感到舒適放鬆，而和風的拉門讓人有置身在日本溫泉旅店的錯覺，居家的空間也因此變得更活潑有趣。

設計重點七　✔　搭配自然材質

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第一間浴室使用了木頭與石材這兩種天然材質，沐浴的空間有現代的風味但也不會過於生冷。

設計重點八　✔　大膽使用黑色

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想要打造出現代簡約的風格，黑與白的搭配絕對不會錯。大膽地使用黑色，有時候反而會給你意料之外的絕佳效果！

生活單純而美好

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混搭不同的元素可以讓你享受到不同風格的韻味，生活因此更加豐富美好。

《延伸閱讀》

現代日式風呂: 12 個你也可以複製的絕佳設計

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