High-Tech 高技派，台北市的工業風咖啡店

’高技派 High-Tech’ 這個詞彙也許對許多人來說十分陌生，這其實是建築的一種派系，利用給予及受與的關係（以往時常將“給與”的管線元素放於較為被動的角色，“受與”的空間或設備則較為主動）進行轉換，形隨機能的概念從此而生。高技派的現代建築宣揚裸露的結構，風格鮮明，知名的作品包含法國巴黎的龐畢度中心，以及蘋果的新總部。

平常我們介紹了許多住宅空間，這次我們要換換口味，造訪由泫工所構築設計研究室所打造的工業風咖啡店。泫工所構築設計研究室的設計團隊以數位構築(Digital Fabrication)、參數化設計(Parametric Design)為組織執行之核心精神，重新思考所有的構築的既定狀態，以實驗創新的態度投入所有的構成之物，培養當代數位工匠並建立建築設計學術研發之實踐合作平台。

這樣創新的概念對於大多數的業主來說也許格外新穎，然而卻呈現出獨一無二的設計風格。接下來一塊欣賞這間位在台北市的工業風咖啡店，親身感受高技派這個建築概念的實際樣貌。

★房屋類型➨ 商業空間

★室內坪數➨ 10 坪

★室內格局➨ 三房兩廳

★設計風格➨ 工業風 / 高技派

★使用材質➨ EMT管、金屬五金件、金屬漆、乳質地坪、杉木條

★建築結構➨ 鋼筋混凝土

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