High-Tech 高技派，台北市的工業風咖啡店

’高技派 High-Tech’ 這個詞彙也許對許多人來說十分陌生，這其實是建築的一種派系，利用給予及受與的關係（以往時常將“給與”的管線元素放於較為被動的角色，“受與”的空間或設備則較為主動）進行轉換，形隨機能的概念從此而生。高技派的現代建築宣揚裸露的結構，風格鮮明，知名的作品包含法國巴黎的龐畢度中心，以及蘋果的新總部。
平常我們介紹了許多住宅空間，這次我們要換換口味，造訪由泫工所構築設計研究室所打造的工業風咖啡店。泫工所構築設計研究室的設計團隊以數位構築(Digital Fabrication)、參數化設計(Parametric Design)為組織執行之核心精神，重新思考所有的構築的既定狀態，以實驗創新的態度投入所有的構成之物，培養當代數位工匠並建立建築設計學術研發之實踐合作平台。
這樣創新的概念對於大多數的業主來說也許格外新穎，然而卻呈現出獨一無二的設計風格。接下來一塊欣賞這間位在台北市的工業風咖啡店，親身感受高技派這個建築概念的實際樣貌。
★房屋類型➨ 商業空間
★室內坪數➨ 10 坪
★室內格局➨ 三房兩廳
★設計風格➨ 工業風 / 高技派
★使用材質➨ EMT管、金屬五金件、金屬漆、乳質地坪、杉木條
★建築結構➨ 鋼筋混凝土
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工業風的風格設計已風行多年，不僅是商業空間，許多屋主也喜歡賦予住家工業風的元素。工業風最常見的設計手法便是將管線外露，放置在天花下方進行風格搭配。這間咖啡廳的商業空間企圖將管線元素轉為室內的主角，讓空間內設備能量的各式管線穿梭其中，藉此打造出一個全新的風格。
Lofting 這個詞彙在建築與施工上為放樣的意思，也就是進行施作工程時預先將需要製作的位置，於現場進行繪製。在咖啡用語中，則代表咖啡豆進行烘製時，每個時間點所呈現的風味。
咖啡店的設計將這個詞彙應用在空間的設計概念中，同時也代表該品牌創始人對於咖啡執著的精神。
咖啡調理師在調理咖啡時的工作流程，藉由開放式的吧檯直接呈現在客人的眼前。穿梭於空間裏頭的各個管線，則成為區分內部工作區與外部公共領域的元素，然而同時也不失與客人互動的可能性。
本咖啡店設計案位處行人不易發現的內凹空間中，為此專家們利用數位構築的方式，於空間外側半戶外空間中製作一木構的構築體，藉此構築體吸引更多人來人往的行人在此停留，增加咖啡店的商機。
在咖啡店的空間裏頭管線是最重要的設計元素，而這些管線必須精準地放樣至各咖啡設備中，同時還得穿梭於管線空間中。專家利用 3D 軟體先行放樣於空間中所有定位點，達到精準的管線定位，以此更呼應了品牌 Lofting 的放樣含義。
這間咖啡店從設計規劃到完工，費用大約是一百萬台幣左右。
最後專家們也分享了施工時所發生的小趣事，當初因為過於疲累睡在施工處的門口，結果被打賞了 20 元。雖然說這個小插曲看似有趣，但是其實也顯示了設計師對於工作的熱情，以及投注的熱情與精力。
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