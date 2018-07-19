輕工業+北歐風：北投石牌路的小坪數夾層屋

近年來，主打挑高、高坪效的夾層屋在台北熱度不減，坪數雖小但機能性強，尤其深受年輕族群歡迎。但在佈置夾層屋時，儘管因挑高而擁有較開闊的垂直空間，但樓板面積較小，如何有效規劃格局與裝潢就需要專業設計師的協助。
今天這本點子簿要帶你來看的，是位於台北市北投區的北歐風夾層屋。北歐風格(Scandinavian Style)源自二十世紀初，並於1950年代逐漸在北歐五國興盛，其設計理念重視簡約與實用機能，也是台灣居家佈置的大熱門！究竟設計團隊《耀昀創意設計》是如何結合北歐風與夾層屋，打造溫馨又有設計感的小窩呢？讓我們繼續看下去～
北歐風裝潢的一大重點是色調簡潔，如圖中所示，客廳佈置以淺色的木質與米白為主，僅以蘋果綠抱枕與小擺設點綴，整體清新明快。惟須注意的是，由於色調彼此相近，若材質也都雷同就難免稍嫌單調。因此設計師採用文化牆及工業風茶几，製造視覺亮點。
廚房旁的大面落地窗引入自然光，使客廳更顯得開闊，是小坪數居家設計必備的第二個空間魔法。
由於客餐合一，廚具也就成了公共空間擺飾的一部分。此處統一選用白色的冰箱、微波爐、熱水壺等廚房用具，有效避免視覺上的雜亂，更使客廳多了有如無印良品風格的生活感。
通往樓上臥房的入口處，牆面、櫥櫃、地板、樓梯分別採用不同深淺、紋路的木質，既協調又富有變化。
樓梯盡頭放置輕工業風的金屬檯燈，兼具風格與實用性。
夾層屋的空間分割容易使二樓略顯狹小，於是臥房強調機能性，首先以純白牆面減緩天花板低矮的印象，再者採用淺色的嵌入式層架，方便收納與拿取物品，也有展示功能。櫥櫃、床架與書桌的淺木色具有視覺延伸效果；藍色床單及蘋果綠家具，繽紛又有設計感！
有別於上一間臥房，此處採用相對簡約的設計。這間臥室的優點是採光極佳，兩面都有窗戶引入自然光源，加上米白色調與木作家具，簡單營造溫馨生活感。
看完這一系列精彩的裝潢演示，你也想著手來個大改造了嗎？
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