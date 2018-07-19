你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

輕工業+北歐風：北投石牌路的小坪數夾層屋

Shun Oguri – homify Shun Oguri – homify
流動flow, 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 客廳
Loading admin actions …

近年來，主打挑高、高坪效的夾層屋在台北熱度不減，坪數雖小但機能性強，尤其深受年輕族群歡迎。但在佈置夾層屋時，儘管因挑高而擁有較開闊的垂直空間，但樓板面積較小，如何有效規劃格局與裝潢就需要專業設計師的協助。

今天這本點子簿要帶你來看的，是位於台北市北投區的北歐風夾層屋。北歐風格(Scandinavian Style)源自二十世紀初，並於1950年代逐漸在北歐五國興盛，其設計理念重視簡約與實用機能，也是台灣居家佈置的大熱門！究竟設計團隊《耀昀創意設計》是如何結合北歐風與夾層屋，打造溫馨又有設計感的小窩呢？讓我們繼續看下去～

明亮的開放式空間

夾縫 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 客廳 文化石,牆面,耐磨地板,北歐風,落地窗,茶几,樓梯,夾層,廚房,收納,儲藏室,貼木皮
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

夾縫

耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

夾層屋的第一個魔法是盡可能除去隔間，使空間使用更加有機、彈性。設計師將客廳廚房相結合，沙發與廚具之間僅以窄牆區隔，用餐區則採用與客廳色調相仿的吧台桌椅，使其成為起居空間的延伸。

北歐風色彩學

流動flow, 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 客廳 地板,落地窗,層板,夾層,收納,茶几,電視牆,文化石,北歐風,牆面,儲藏室
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

流動flow

耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

北歐風裝潢的一大重點是色調簡潔，如圖中所示，客廳佈置以淺色的木質與米白為主，僅以蘋果綠抱枕與小擺設點綴，整體清新明快。惟須注意的是，由於色調彼此相近，若材質也都雷同就難免稍嫌單調。因此設計師採用文化牆及工業風茶几，製造視覺亮點。

廚房旁的大面落地窗引入自然光，使客廳更顯得開闊，是小坪數居家設計必備的第二個空間魔法。

也別忽略了廚具色調！

流動flow, 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 客廳 耐磨地板,北歐風,牆面,層板,茶几,收納,訂製櫃,傢飾,油漆,文化石
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

流動flow

耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

由於客餐合一，廚具也就成了公共空間擺飾的一部分。此處統一選用白色的冰箱、微波爐、熱水壺等廚房用具，有效避免視覺上的雜亂，更使客廳多了有如無印良品風格的生活感。

拾級而上

家 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯 貼木皮,樓梯,夾層,系統櫃,電視牆,牆面,油漆,北歐風,耐磨地板,收納,文化石
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

通往樓上臥房的入口處，牆面、櫥櫃、地板、樓梯分別採用不同深淺、紋路的木質，既協調又富有變化。

進入臥房

秘密 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 臥室 小夾層,小閣樓,地板,無毒油漆,北歐風,無印,耐磨地板,天花板,系統櫃
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

秘密

耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

樓梯盡頭放置輕工業風的金屬檯燈，兼具風格與實用性。

臥房1：設計感十足

流動flow, 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 臥室 小閣樓,小夾層,兒童房,休憩區,客房,地板,挑高,無毒油漆,系統櫃,耐磨地板,北歐風
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

流動flow

耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

夾層屋的空間分割容易使二樓略顯狹小，於是臥房強調機能性，首先以純白牆面減緩天花板低矮的印象，再者採用淺色的嵌入式層架，方便收納與拿取物品，也有展示功能。櫥櫃、床架與書桌的淺木色具有視覺延伸效果；藍色床單及蘋果綠家具，繽紛又有設計感！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

臥房2：小清新風格

流動flow, 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 臥室 收納,景觀,百葉窗,地板,北歐風,牆面,鄉村,木百葉
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

流動flow

耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

有別於上一間臥房，此處採用相對簡約的設計。這間臥室的優點是採光極佳，兩面都有窗戶引入自然光源，加上米白色調與木作家具，簡單營造溫馨生活感。

流動flow, 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 臥室 牆面,景觀,地板,北歐風,客房,長型書桌,收納,層板,木百葉
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

流動flow

耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

看完這一系列精彩的裝潢演示，你也想著手來個大改造了嗎？

《延伸閱讀》

11 種小坪數的絕美樓中樓與夾層設計

樓中樓與夾層有什麼分別？有什麼優缺點？

改造小套房: 從搖搖欲墜變身成有美麗夾層的時尚空間

❤❤ LINE 好友募集中！❤❤ 

▶ 點此加 LINE，訊息不漏接！

室內裝潢實例：高雄的簡約飯店風新成屋
你會想採用什麼風格佈置夾層屋呢？歡迎與我們分享！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了