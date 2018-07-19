輕工業+北歐風：北投石牌路的小坪數夾層屋

近年來，主打挑高、高坪效的夾層屋在台北熱度不減，坪數雖小但機能性強，尤其深受年輕族群歡迎。但在佈置夾層屋時，儘管因挑高而擁有較開闊的垂直空間，但樓板面積較小，如何有效規劃格局與裝潢就需要專業設計師的協助。

今天這本點子簿要帶你來看的，是位於台北市北投區的北歐風夾層屋。北歐風格(Scandinavian Style)源自二十世紀初，並於1950年代逐漸在北歐五國興盛，其設計理念重視簡約與實用機能，也是台灣居家佈置的大熱門！究竟設計團隊《耀昀創意設計》是如何結合北歐風與夾層屋，打造溫馨又有設計感的小窩呢？讓我們繼續看下去～