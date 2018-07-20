竹東的 23.5 坪北歐風新成屋，自然純淨！

北歐風的裝潢給人自然清新的感覺，對於渴望在家中找到純粹與平靜的人來說，是非常理想的風格。這本點子簿的主角是由《達譽設計》的專業室內設計師所打造的北歐風公寓，約莫 23.5 坪的室內空間裏頭以淺色系為主色調，專家利用有立體感的壁紙等不同元素，讓純淨的空間裏頭不失令人感到驚喜的設計細節。

對於喜歡北歐風裝潢的你來說，心中是否已經有一些設計的點子呢？一起到這間竹東的 23.5 坪新成屋內走一圈的話，你可以得到更多不一樣的靈感！出發欣賞之前，先讓我們看看公寓的基本小檔案吧：

☑設計風格▶北歐風

☑房屋狀態▶新成屋

☑公寓坪數▶23.5坪

☑公寓格局▶3房(主臥、客房、書房) 2廳(客廳、餐廳)

☑使用材料▶玻璃、壁紙、系統櫃、鐵件、木地板