竹東的 23.5 坪北歐風新成屋，自然純淨！

北歐風的裝潢給人自然清新的感覺，對於渴望在家中找到純粹與平靜的人來說，是非常理想的風格。這本點子簿的主角是由《達譽設計》的專業室內設計師所打造的北歐風公寓，約莫 23.5 坪的室內空間裏頭以淺色系為主色調，專家利用有立體感的壁紙等不同元素，讓純淨的空間裏頭不失令人感到驚喜的設計細節。
對於喜歡北歐風裝潢的你來說，心中是否已經有一些設計的點子呢？一起到這間竹東的 23.5 坪新成屋內走一圈的話，你可以得到更多不一樣的靈感！出發欣賞之前，先讓我們看看公寓的基本小檔案吧：
☑設計風格▶北歐風
☑房屋狀態▶新成屋
☑公寓坪數▶23.5坪
☑公寓格局▶3房(主臥、客房、書房) 2廳(客廳、餐廳)
☑使用材料▶玻璃、壁紙、系統櫃、鐵件、木地板
對於《達譽設計》的設計師來說，室內設計最重要的就是在尋求像對家人般的信任感，唯有業主的百分百信任，才能讓設計師大展身手。
設計師接手這個專案之後，屋主給予了非常大的設計自由度，幾乎全權交由設計師帶領引導。設計師在規劃設計前先仔細檢視家中的格局，進而決定施作的內容。
在客廳的領域，專家為電視牆面挑選了仿清水模的顏色，搭配收納用的木紋開放式展示櫃，讓整個空間更加活潑生動。
設計師說，原有的餐廳面積只能容納一張餐桌，毫無收納空間可用。為了增加收納面積，專家特地將與書房的共用牆打掉，餐廳與廚房的收納功能更棒之外，牆面也能做出不一樣的設計感。
設計師考慮到家中需要用來收納大型的家電以及出國用的大行李箱的收納櫃，而取物的過程要輕鬆省力，因此規劃的動線設計就格外重要。雖然看起來只是拆掉一道牆，然而卻讓家中的機能大加分，這也是設計師的巧思之一。
完工之後年輕的屋主對設計師說很感謝有他們的協助，才能讓對室內設計不熟悉的屋主能夠順利地搬進這間公寓，擁有理想中的美好家園。屋主說，即使當時家具都尚未到齊，躺在木地板上都感覺到溫暖舒適又安心。
單純的幾句話帶給設計師無限的能量，正因為有屋主的信任以及賞識，美好的設計才能誕生。
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