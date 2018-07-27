與山嵐綠意對話，內湖的電梯山景度假屋

自然的果實不論外型有多吸引人，真正的價值依舊是殼中的果仁，這也等同於每個成功的項目後，都有個核心的創意點子。這是『果仁設計』的設計理念，而這樣的思維也反映在設計團隊的各個作品中。

比方說，在今天所要介紹的專案裡頭，『果仁設計』的設計總監將美式工業風的精髓完美呈現，同時也不忘發揮己身的創意，讓位在內湖的山景公寓的每個角落都訴說著不凡的故事。

『果仁設計』所塑造的並非只是一個制式的居家空間，而是與外頭自然景緻互動，有生命力與溫度的人本居所。在我們欣賞山景度假屋的細節之前，先讓我們瞧瞧公寓的小檔案！

★房屋類型➨ 新成屋

★室內坪數➨ 35 坪（室內）

★室內格局➨ 三房兩廳

★設計風格➨ 美式工業風

★使用材質➨ 耐磨地板、系統板、鐵件烤漆、玻璃、乳膠漆

★設計靈感➨ 美式LOFT復古風格、開闊多變的山景

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