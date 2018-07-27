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與山嵐綠意對話，內湖的電梯山景度假屋

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自然的果實不論外型有多吸引人，真正的價值依舊是殼中的果仁，這也等同於每個成功的項目後，都有個核心的創意點子。這是『果仁設計』的設計理念，而這樣的思維也反映在設計團隊的各個作品中。

比方說，在今天所要介紹的專案裡頭，『果仁設計』的設計總監將美式工業風的精髓完美呈現，同時也不忘發揮己身的創意，讓位在內湖的山景公寓的每個角落都訴說著不凡的故事。

『果仁設計』所塑造的並非只是一個制式的居家空間，而是與外頭自然景緻互動，有生命力與溫度的人本居所。在我們欣賞山景度假屋的細節之前，先讓我們瞧瞧公寓的小檔案！

★房屋類型➨ 新成屋

★室內坪數➨ 35 坪（室內）

★室內格局➨ 三房兩廳 

★設計風格➨ 美式工業風 

★使用材質➨ 耐磨地板、系統板、鐵件烤漆、玻璃、乳膠漆

★設計靈感➨ 美式LOFT復古風格、開闊多變的山景

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山景度假屋的背景故事

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業主為一對夫妻，在看房時被內湖 16 層度假屋的山景深深吸引著，因此購入了眼前的這間公寓。小倆口經常出國，並且有在美國求學的經驗，因此特別鐘情於美式的 LOFT 風。尋覓之下找到了背景相似的果仁設計的總監操刀，打造出夢想中的完美風格。

入口玄關的設計玄機

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開放的格局可達到視覺穿透的效果，為了引進山景與更多陽光綠意，總監在入口玄關設置了半穿透的玻璃鐵架隔屏，除了可以達到穿透的作用，同時也呼應沙發背牆的格子鐵框玻璃牆。

沙發背牆

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沙發背牆的格子鐵框玻璃牆帶有工業風的味道，有隔間的功能也同時成為公共領域的焦點設計。

客廳選用的家具

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為了營造出小倆口鐘情的風格，設計師精心為屋主挑選鋁製的手工行李箱造型茶几，搭配訂製的 L 型五人座沙發，藉由這些工業的流行元素，加上挑高管線外露的天花搭配仿舊木耐磨地板，完美地呈現了LOFT 特有的氛圍。

電視牆的牆面選用深墨綠，與木頭電視櫃湊在一塊更有自然的氣息～

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開放式的廚房設計

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開放式的廚房利用中島來連結餐廳空間，廚房背牆的藍綠色成為視覺端景的焦點。        

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用餐區則選用令人感到清新自在的淺色系！

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玻璃背牆後的空間

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小孩房/游戲室

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背牆內的空間是女兒房，不管是在房間內玩耍、讀書或是歇息，另一頭的父母都能照料到，對於每日皆繁忙的家長來說是非常便利與貼心的設計。

女兒房

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小孩房/游戲室

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雖說玻璃牆方便父母照料孩子，但設計師也考慮到孩子的隱私，特別安裝了窗簾，晚上休眠時可以拉起來避免外頭干擾。女兒房裡頭以角落的燈具作為視覺焦點，而房內也能看到外頭的山景。

主臥室

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主臥室

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與兩間小孩房一樣，主臥室也享有美麗的山景。主臥選用咖啡色系，巧妙地與屋外的大自然顏色呼應，而家具也採用相同系列的大地色彩，在自然光照映下更顯和諧與清新。

咖啡色系的主臥室

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另外一間孩子房

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兒童房

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採用灰色系的孩子房同樣呼應外頭的自然景緻，選用的家具也以淺色系為主，非常清新舒服。

享有絕佳山景的浴室

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浴室

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主臥浴室的景色更是寬廣，浴室與主臥之間採用落地玻璃，浴室的山景一覽無遺。

最後，設計師大方地提供讀者一些室內裝潢的建議：

➨ 穿透的格局有室內增大的效果

➨ 顏色與材質的搭配才能創造出令人驚喜的視覺效果

➨ 家具燈飾選配是畫龍點睛呈現風格的主要因素

而這間與自然互動的美式工業風公寓，室內裝潢的費用大概是兩百三十萬台幣。這個費用只是給大家參考用，實際的價格還是要與設計師討論後才能確定喲！

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