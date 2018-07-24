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台北新店公寓的室內裝修實例

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新店張公館, Joy Full Interior Designer 佐輔室內裝修 Joy Full Interior Designer 佐輔室內裝修 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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室內裝修的魔力就是能將平凡無奇、毫無設計感可言的居家空間，變成一個居者與訪客都感到驚喜連連的地方。然而，許多人在請設計師裝修的時候，心中的藍圖有些不切實際，這時候設計師扮演的角色便格外重要了。他們能夠去蕪存菁，留下實用的設計，讓室內空間在預算之內，變得更美更加舒適。

接下來我們要帶大家前往台北新店，瞧瞧『佐輔室內設計』的專業設計師如何裝修居家空間，以簡約的風格塑造出舒適且高機能的家。崇尚精簡設計的你，絕對不要錯過這個室內裝修的實例！現在就出發欣賞吧！

利用屏風做出隔間！

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以淺色系為主的公寓空間感佳，然而為了不壓縮公寓的內部面積，設計師選擇用有雕花的屏風做出隔間，不僅美觀也有實用的功能。

壁紙是小巧思！

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不喜歡過於繁複的設計，也不愛各種雜七雜八的色調，但是又希望家中有點變化？

選擇有圖樣的壁紙，可以為室內帶來不一樣的層次感，這種小巧思讓人露出會心一笑～

開放式的設計最適合現代家庭

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餐廳與客廳之間沒有隔間，開放感更佳。選擇的家具以及座椅帶有淡淡的古典風氣息，以淺色牆作為基底格外襯托出傢俱的精緻與美麗。

拉門設計適合坪數不大的公寓

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拉門在開關的時候也不會佔去額外的地面面積，對於坪數不大的小公寓來說是非常必備的元素！

條紋壁貼增添活潑氣息

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臥室裡頭同樣以中性色系為主，然而藉由條紋的壁貼，增添了活潑的氣息！

衣櫥的把手也別出心裁，是小驚喜！

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牆面設計很關鍵！

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不同的生活領域搭配不一樣圖樣的壁紙，藉此展現各個空間的獨特個性！

海軍藍的壁面

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這間小臥室則採用海軍藍的條紋壁紙，非常適合好動的孩子～

一致性強的家具

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色系一致的家具讓小臥室不顯得雜亂，畫面整齊俐落！

延伸閱讀：

花小錢做大事: 9 種低成本的豪華裝修術

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