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玻璃、木頭、清水模，新北市海岸線的現代住宅

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許多設計師常說，自然光就是最美好的設計元素，而當一個基地擁有的不僅是充足的自然光，還有渾然天成的美景之時，住宅設計僅需一切求簡，讓屋外的自然景物與室內互動結合，這樣的方式才能讓居住的空間不再生硬，增添了不一樣的生命力。

這次的建築專案要帶大家欣賞的是在新北海岸線上的絕美現代住宅，『御見設計』的設計師們結合了木頭、玻璃與清水模，打造出令人感到無壓的療癒通透空間。利用玻璃的穿透性，各個角落可以緊密連結，而設計師更是將窗外的美景以大片玻璃窗框起，讓那一望無際的海景成為最好的風光！

將現代風的素材與木頭結合，完工後的住宅不僅有現代建築的特色，同時也兼具細緻的北歐風情。光是用想象的腦中的畫面就令人美不勝收，現在就一塊前往北海岸欣賞這間現代住宅吧！

窗外的美好景緻

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坐在家中的餐廳，眼前即是一望無際的海景！設計師利用大片的玻璃窗，以白色的窗框讓海景化身為美麗的畫作，令人想在此細細地品味那多變的藍調…

餐廳的景緻

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大面積使用玻璃，通透感更佳！

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樓梯護欄

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樓梯的護欄同樣使用透明的材質，安全性做足了同時也兼具美感。

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上樓吧！

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光是樓梯這個區域就用上了三種素材，然而中性的色調讓彼此可以和諧共處，畫面一點也沒有違和感。

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臥室的設計

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以木頭地板與混凝土牆面打造出的臥室簡單溫暖，設計師以大面積的玻璃拉門分隔臥室與廚房的領域，視覺上依舊無阻礙。

拉開拉門後

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視居者的心情與需求開關拉門，這樣的設計讓生活更有靈活度！

緊鄰餐廳的浴室

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緊鄰餐廳的浴室大膽地使用全玻璃牆，不論在哪一個生活領域都能與自然合而為一。

浴室的設計

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除了玻璃牆，浴室裡頭也大面積使用木頭，整體很有北歐風的感覺…

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客廳

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客廳也面向美麗的大海，中性色系的設計十分紓壓。

壁爐的設計為室內增溫，也是讓訪客驚呼的小巧思！

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地板材質做區隔

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利用不同的木頭材質區隔戶外露臺與室內客廳，巧妙的分開兩者卻不會過於明顯。

利用跳色的小傢俱，為中性的空間帶來活力！

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住宅的後方則是不一樣的景緻！

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將設計擺在自然景觀的後面，讓居者可以與自然共存，這樣的理念是否也深深吸引了你呢？

延伸閱讀：

仿清水模塗料: 打造現代極簡風的牆面必備元素

三層樓獨棟別墅: 有美麗大庭院與車庫的清水模挑高居所

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