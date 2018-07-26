玻璃、木頭、清水模，新北市海岸線的現代住宅

許多設計師常說，自然光就是最美好的設計元素，而當一個基地擁有的不僅是充足的自然光，還有渾然天成的美景之時，住宅設計僅需一切求簡，讓屋外的自然景物與室內互動結合，這樣的方式才能讓居住的空間不再生硬，增添了不一樣的生命力。

這次的建築專案要帶大家欣賞的是在新北海岸線上的絕美現代住宅，『御見設計』的設計師們結合了木頭、玻璃與清水模，打造出令人感到無壓的療癒通透空間。利用玻璃的穿透性，各個角落可以緊密連結，而設計師更是將窗外的美景以大片玻璃窗框起，讓那一望無際的海景成為最好的風光！

將現代風的素材與木頭結合，完工後的住宅不僅有現代建築的特色，同時也兼具細緻的北歐風情。光是用想象的腦中的畫面就令人美不勝收，現在就一塊前往北海岸欣賞這間現代住宅吧！