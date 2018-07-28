美式鄉村風，14 坪的五層樓透天新成屋

打造透天厝的時候，主要的目標通常是讓家中成員有各自的獨立空間，以及讓全家人一起聯絡感情的公共領域。要如何滿足各個家族成員的需求，取得完美的平衡? 另外，什麼樣的裝潢風格才能讓屋內舒適，同時又洋溢著家的溫馨感，讓所有人感到幸福? 這本點子簿介紹的室內裝潢案例有解!
位在高雄仁武區的透天厝室內坪數約 14 坪，設計師與屋主討論後，決定採用美式鄉村風的設計，讓透天新成屋洋溢著幸福感。欣賞家中的各個角落之前，先讓我們看看透天屋的小檔案!
★房屋類型➨ 透天新成屋
★室內坪數➨ 14 坪（室內）
★室內格局➨ 客廳、工作區及吧檯區、餐廳、主臥房、主衛浴
★設計風格➨ 美式鄉村風
★使用材質➨ 實木木紋皮、強化玻璃、鐵件烤漆、復古磚、萬向隔間門、三拉門、DAIKEN 礦纖天花板、系統板材、ANDARI 壁紙 、貓抓布沙發、訂製家具
★設計靈感➨ 用陪伴療癒了生活，用純真溫柔了歲月
雖然說透天厝共有五層樓，然而室內的坪數不算大，因此隔間的方式也就格外重要。
設計師在客廳使用了淺色系，搭配美麗的百葉拉門，以及古典風情的吊燈，創造出一個讓人感到舒適自在的公共空間。
沙發的背牆後方可以做為小書房使用，牆面裝設了全面的櫃子，並且結合展示陳列的功能，讓一樓的機能性更棒。
為了更妥善運用室內的空間，設計師在客廳沙發的旁邊放了矮櫃，除了可以放些常看的書籍，也能在上方展示物品。
電視牆的紋路特殊而美麗，讓淺色系的客廳有了不一樣的元素。
拉門的門片上有不同的組合排列，這樣的造型增添了趣味性。早餐吧台貼上了訴說南歐鄉村風情的磁磚，十分獨特可愛。
拉門可以隨用途改變開合，靈活性非常高。
臥室也呼應客廳的設計，使用淺色系以及百葉窗。設計師以簡單為主，讓居者可以在此舒眠。
臥室的櫃子可以容納許多衣物，視覺上也沒有壓迫感~
床頭牆面的圖樣讓淺色的臥室多了變化，以及自然的氣息。
純白的大衣櫥收納容量非常大，而且造型也是鄉村風，搭配上粉綠色的牆面更加可愛親切，洋溢著幸福的氛圍。
更衣間裏頭擺放了多個木頭的衣櫥，依照不同大小設計的格子可以存放不同的衣物，實用度非常高。
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