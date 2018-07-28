美式鄉村風，14 坪的五層樓透天新成屋

打造透天厝的時候，主要的目標通常是讓家中成員有各自的獨立空間，以及讓全家人一起聯絡感情的公共領域。要如何滿足各個家族成員的需求，取得完美的平衡? 另外，什麼樣的裝潢風格才能讓屋內舒適，同時又洋溢著家的溫馨感，讓所有人感到幸福? 這本點子簿介紹的室內裝潢案例有解!

位在高雄仁武區的透天厝室內坪數約 14 坪，設計師與屋主討論後，決定採用美式鄉村風的設計，讓透天新成屋洋溢著幸福感。欣賞家中的各個角落之前，先讓我們看看透天屋的小檔案!

★房屋類型➨ 透天新成屋

★室內坪數➨ 14 坪（室內）

★室內格局➨ 客廳、工作區及吧檯區、餐廳、主臥房、主衛浴

★設計風格➨ 美式鄉村風

★使用材質➨ 實木木紋皮、強化玻璃、鐵件烤漆、復古磚、萬向隔間門、三拉門、DAIKEN 礦纖天花板、系統板材、ANDARI 壁紙 、貓抓布沙發、訂製家具

★設計靈感➨ 用陪伴療癒了生活，用純真溫柔了歲月