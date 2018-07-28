你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

美式鄉村風，14 坪的五層樓透天新成屋

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
幸福, 松泰室內裝修設計工程有限公司 松泰室內裝修設計工程有限公司 客廳 實木 White
Loading admin actions …

打造透天厝的時候，主要的目標通常是讓家中成員有各自的獨立空間，以及讓全家人一起聯絡感情的公共領域。要如何滿足各個家族成員的需求，取得完美的平衡? 另外，什麼樣的裝潢風格才能讓屋內舒適，同時又洋溢著家的溫馨感，讓所有人感到幸福? 這本點子簿介紹的室內裝潢案例有解!

位在高雄仁武區的透天厝室內坪數約 14 坪，設計師與屋主討論後，決定採用美式鄉村風的設計，讓透天新成屋洋溢著幸福感。欣賞家中的各個角落之前，先讓我們看看透天屋的小檔案!

★房屋類型➨ 透天新成屋

★室內坪數➨ 14 坪（室內） 

★室內格局➨ 客廳、工作區及吧檯區、餐廳、主臥房、主衛浴

★設計風格➨ 美式鄉村風 

★使用材質➨ 實木木紋皮、強化玻璃、鐵件烤漆、復古磚、萬向隔間門、三拉門、DAIKEN 礦纖天花板、系統板材、ANDARI 壁紙 、貓抓布沙發、訂製家具

★設計靈感➨ 用陪伴療癒了生活，用純真溫柔了歲月

客廳的設計

幸福, 松泰室內裝修設計工程有限公司 松泰室內裝修設計工程有限公司 客廳 磁磚 White 财产,家具,橱柜,室内植物,长椅,室内设计,灯光,木头,地板,地面
松泰室內裝修設計工程有限公司

幸福

松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司

雖然說透天厝共有五層樓，然而室內的坪數不算大，因此隔間的方式也就格外重要。

設計師在客廳使用了淺色系，搭配美麗的百葉拉門，以及古典風情的吊燈，創造出一個讓人感到舒適自在的公共空間。

隔間方式

幸福, 松泰室內裝修設計工程有限公司 松泰室內裝修設計工程有限公司 客廳 實木 White 橱柜,家具,长椅,台面,窗帘,桌子,抽屉,木头,建造,窗户
松泰室內裝修設計工程有限公司

幸福

松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司

沙發的背牆後方可以做為小書房使用，牆面裝設了全面的櫃子，並且結合展示陳列的功能，讓一樓的機能性更棒。

沙發旁的收納櫃

幸福, 松泰室內裝修設計工程有限公司 松泰室內裝修設計工程有限公司 客廳沙發與扶手椅 合成纖維 Beige
松泰室內裝修設計工程有限公司

幸福

松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司

為了更妥善運用室內的空間，設計師在客廳沙發的旁邊放了矮櫃，除了可以放些常看的書籍，也能在上方展示物品。

電視牆

幸福, 松泰室內裝修設計工程有限公司 松泰室內裝修設計工程有限公司 客廳 大理石 White
松泰室內裝修設計工程有限公司

幸福

松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司

電視牆的紋路特殊而美麗，讓淺色系的客廳有了不一樣的元素。

電視櫃的收納空間大

幸福, 松泰室內裝修設計工程有限公司 松泰室內裝修設計工程有限公司 客廳 實木 White
松泰室內裝修設計工程有限公司

幸福

松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司

幸福, 松泰室內裝修設計工程有限公司 松泰室內裝修設計工程有限公司 客廳邊桌與托盤 鐵/鋼 Brown
松泰室內裝修設計工程有限公司

幸福

松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

L型的米色沙發適合小空間

幸福, 松泰室內裝修設計工程有限公司 松泰室內裝修設計工程有限公司 客廳沙發與扶手椅 合成纖維 Beige
松泰室內裝修設計工程有限公司

幸福

松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司

簡單的茶几美觀且實用

幸福, 松泰室內裝修設計工程有限公司 松泰室內裝修設計工程有限公司 客廳配件與裝飾品 瓷器 White
松泰室內裝修設計工程有限公司

幸福

松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司

望向牆面櫃子

幸福, 松泰室內裝修設計工程有限公司 松泰室內裝修設計工程有限公司 客廳 磁磚 White
松泰室內裝修設計工程有限公司

幸福

松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司

拉門的設計

幸福, 松泰室內裝修設計工程有限公司 松泰室內裝修設計工程有限公司 餐廳 磁磚 White
松泰室內裝修設計工程有限公司

幸福

松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司

拉門的門片上有不同的組合排列，這樣的造型增添了趣味性。早餐吧台貼上了訴說南歐鄉村風情的磁磚，十分獨特可愛。

可愛的早餐吧台

幸福, 松泰室內裝修設計工程有限公司 松泰室內裝修設計工程有限公司 餐廳 磁磚 Brown
松泰室內裝修設計工程有限公司

幸福

松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司

機動性高的拉門

幸福, 松泰室內裝修設計工程有限公司 松泰室內裝修設計工程有限公司 客廳 鐵/鋼 Black
松泰室內裝修設計工程有限公司

幸福

松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司

拉門可以隨用途改變開合，靈活性非常高。

活用的拉門

幸福, 松泰室內裝修設計工程有限公司 松泰室內裝修設計工程有限公司 客廳 鐵/鋼 Black
松泰室內裝修設計工程有限公司

幸福

松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司

拉門的造型成為亮點

幸福, 松泰室內裝修設計工程有限公司 松泰室內裝修設計工程有限公司 客廳 鐵/鋼 Black
松泰室內裝修設計工程有限公司

幸福

松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司

臥室的設計

幸福, 松泰室內裝修設計工程有限公司 松泰室內裝修設計工程有限公司 臥室布織品 紙 Beige
松泰室內裝修設計工程有限公司

幸福

松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司

臥室也呼應客廳的設計，使用淺色系以及百葉窗。設計師以簡單為主，讓居者可以在此舒眠。

櫃子的設計

幸福, 松泰室內裝修設計工程有限公司 松泰室內裝修設計工程有限公司 臥室布織品 紙 Beige
松泰室內裝修設計工程有限公司

幸福

松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司

臥室的櫃子可以容納許多衣物，視覺上也沒有壓迫感~

床頭牆面

幸福, 松泰室內裝修設計工程有限公司 松泰室內裝修設計工程有限公司 臥室布織品 紙 White
松泰室內裝修設計工程有限公司

幸福

松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司

床頭牆面的圖樣讓淺色的臥室多了變化，以及自然的氣息。

大衣櫥

幸福, 松泰室內裝修設計工程有限公司 松泰室內裝修設計工程有限公司 更衣室 木頭 White
松泰室內裝修設計工程有限公司

幸福

松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司

純白的大衣櫥收納容量非常大，而且造型也是鄉村風，搭配上粉綠色的牆面更加可愛親切，洋溢著幸福的氛圍。

更衣間的設計

幸福, 松泰室內裝修設計工程有限公司 松泰室內裝修設計工程有限公司 更衣室 木頭 Beige
松泰室內裝修設計工程有限公司

幸福

松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司

更衣間裏頭擺放了多個木頭的衣櫥，依照不同大小設計的格子可以存放不同的衣物，實用度非常高。

兩端都有衣櫥的設計，因此收納機能非常大。

幸福, 松泰室內裝修設計工程有限公司 松泰室內裝修設計工程有限公司 更衣室 木頭 Beige 建造,夹具,木头,室内设计,房子,地面,地板,玻璃,楼梯,天花板
松泰室內裝修設計工程有限公司

幸福

松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司

搭配上鏡子的元素，更衣間顯得更寬敞。

幸福, 松泰室內裝修設計工程有限公司 松泰室內裝修設計工程有限公司 更衣室 木頭 Beige
松泰室內裝修設計工程有限公司

幸福

松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司

延伸閱讀:

透天別墅怎麼裝潢? 6 間不同風格的透天厝為你示範!❤❤ LINE 好友募集中！❤❤

 ▶ 點此加 LINE，訊息不漏接！

北投的溫泉小套房，14 坪的美式居家空間
你喜歡這間透天厝的設計風格嗎? 歡迎留言~

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了