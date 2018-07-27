台北的大坪數豪宅，高質感現代簡約風！

豪宅看多了是不是常讓你感到痲痹，畢竟制式化的奢華設計實在少了點個性，令人提不起勁。若你有幸能購入一間豪宅，但希望賦予居家空間不落俗套的獨特靈魂，以及絕佳的高質感的話，這間由『何侯設計』所精心打造的台北大坪數豪宅會是不錯的參考實例。
『何侯設計』的設計團隊奉行以設計思維來主導建築設計、室內設計、景觀設計及家具設計。主導的設計師曾有在美國的工作經歷，因此其設計風格也多了西方的美學概念。『何侯設計』認為設計是生活的全部而非局部，而這樣的想法也呈現在這間大坪數豪宅的空間中。
設計師以現代簡約風作為主軸，在每個領域都搭配了多元的材質，然而色系仍以中性色系為主。完工後的成果美而脫俗，值得細細品味每個細節。不如現在就一同參觀這間高質感的現代簡約風豪宅！
業主希望有一個寬敞的起居空間及餐廳空間、一個家庭娛樂室做為連接、獨特的廚房及早餐區及三個臥室。設計師以業主的主要需求作為設計的主軸，然後在往外延伸。
窗簾的造型與顏色也大有玄機，其色系呼應了大地色與咖啡色的家具，條紋狀的造型則為空間帶來一些不一樣的圖樣元素。
可以接待多位客人的黑色長桌緊鄰客廳，對於好客的屋主來說，是非常符合需求的設計。
廚房有兩個中島區及一舒適的早餐區，以白色的廚櫃為主搭配暖灰的石英磚與公寓其他部分相呼應。
淡水/海水水族箱是這間豪宅的重點元素之一，讓家中多了來自自然的生命力。
主臥室以較細緻的材料如灰色平光花崗岩及亮面卡拉拉白為主，讓舒眠區有飯店的質感。
更衣間以白色搭配木頭色，收納櫃可容納非常多的衣物。
以大面積的白色大理石打造而成的浴室十分高貴，然而因為選用的顏色以及簡約的設計，空間裡頭仍令人感到清新自然。
最後讓我們看看這間豪宅的平面圖，你可以發現設計師“將臥室置於北邊，其他主要的生活空間則配置於陽光充足的西邊及南邊。”
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