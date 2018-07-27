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台北的大坪數豪宅，高質感現代簡約風！

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高宅 - Kao Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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豪宅看多了是不是常讓你感到痲痹，畢竟制式化的奢華設計實在少了點個性，令人提不起勁。若你有幸能購入一間豪宅，但希望賦予居家空間不落俗套的獨特靈魂，以及絕佳的高質感的話，這間由『何侯設計』所精心打造的台北大坪數豪宅會是不錯的參考實例。

『何侯設計』的設計團隊奉行以設計思維來主導建築設計、室內設計、景觀設計及家具設計。主導的設計師曾有在美國的工作經歷，因此其設計風格也多了西方的美學概念。『何侯設計』認為設計是生活的全部而非局部，而這樣的想法也呈現在這間大坪數豪宅的空間中。

設計師以現代簡約風作為主軸，在每個領域都搭配了多元的材質，然而色系仍以中性色系為主。完工後的成果美而脫俗，值得細細品味每個細節。不如現在就一同參觀這間高質感的現代簡約風豪宅！

業主的期許

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何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

高宅 – Kao Residence

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
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業主希望有一個寬敞的起居空間及餐廳空間、一個家庭娛樂室做為連接、獨特的廚房及早餐區及三個臥室。設計師以業主的主要需求作為設計的主軸，然後在往外延伸。

寬敞的客廳

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何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

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滿足業主的期盼，客廳客廳的面積十分寬敞，多件的家具保持適當的距離，不同材質與造型的沙發以及扶手椅各有各的靈魂，光是在客廳欣賞這些美麗的物件即讓人感到心滿意足。

牆面色系為一系列不同的灰色的漆及染灰的非洲柚木，地板則為胡桃木。

窗簾的選擇

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何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

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窗簾的造型與顏色也大有玄機，其色系呼應了大地色與咖啡色的家具，條紋狀的造型則為空間帶來一些不一樣的圖樣元素。

深色長桌

高宅 - Kao Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 餐廳
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

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可以接待多位客人的黑色長桌緊鄰客廳，對於好客的屋主來說，是非常符合需求的設計。

廚房與早餐區

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廚房有兩個中島區及一舒適的早餐區，以白色的廚櫃為主搭配暖灰的石英磚與公寓其他部分相呼應。

寬敞的廚房有絕佳的收納機能

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兩張中島

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早餐區

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視聽區

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何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

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淡水/海水水族箱是這間豪宅的重點元素之一，讓家中多了來自自然的生命力。

主臥設計

高宅 - Kao Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 臥室
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主臥室以較細緻的材料如灰色平光花崗岩及亮面卡拉拉白為主，讓舒眠區有飯店的質感。

更衣間設計

高宅 - Kao Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 更衣室
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更衣間以白色搭配木頭色，收納櫃可容納非常多的衣物。

高貴卻又清新的浴室

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以大面積的白色大理石打造而成的浴室十分高貴，然而因為選用的顏色以及簡約的設計，空間裡頭仍令人感到清新自然。

療癒的浴室空間

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豪宅的平面設計圖

高宅 - Kao Residence, 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 何侯設計 Ho + Hou Studio Architects 牆面
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最後讓我們看看這間豪宅的平面圖，你可以發現設計師“將臥室置於北邊，其他主要的生活空間則配置於陽光充足的西邊及南邊。”

延伸閱讀：

挑高獨棟豪宅: 一間有戶外水療浴池以及雙車庫的奢華居所

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