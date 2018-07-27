台北的大坪數豪宅，高質感現代簡約風！

豪宅看多了是不是常讓你感到痲痹，畢竟制式化的奢華設計實在少了點個性，令人提不起勁。若你有幸能購入一間豪宅，但希望賦予居家空間不落俗套的獨特靈魂，以及絕佳的高質感的話，這間由『何侯設計』所精心打造的台北大坪數豪宅會是不錯的參考實例。

『何侯設計』的設計團隊奉行以設計思維來主導建築設計、室內設計、景觀設計及家具設計。主導的設計師曾有在美國的工作經歷，因此其設計風格也多了西方的美學概念。『何侯設計』認為設計是生活的全部而非局部，而這樣的想法也呈現在這間大坪數豪宅的空間中。

設計師以現代簡約風作為主軸，在每個領域都搭配了多元的材質，然而色系仍以中性色系為主。完工後的成果美而脫俗，值得細細品味每個細節。不如現在就一同參觀這間高質感的現代簡約風豪宅！