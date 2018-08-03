30 年狹長街屋大改造，100 坪的高採光北歐風住宅

30 年的透天厝街屋要如何改造，才能符合現代人對美好的家的想像與要求呢? 這本點子簿要介紹的專案有答案! 考慮到現代人對採光以及生活舒適度的需求，設計師將原先的老舊管線、牆面壁癌一網打盡，讓房屋的內外重生，給予建築物全新的生命力。原本的老街屋窗戶狹小因此室內缺乏光線，設計師新設大面積的採光設計，讓自然光線注入生活空間的每個角落裡頭。此外，設計師搭配柔和的北歐元素與調和色彩，成功地營造出慢活愜意的生活空間。出發欣賞前，讓我們看看房子的小檔案：

地點：桃園市中壢區

面積：100坪

室內格局：五房三廳六衛浴

房屋狀況：30年中古屋翻新