30 年狹長街屋大改造，100 坪的高採光北歐風住宅

30 年的透天厝街屋要如何改造，才能符合現代人對美好的家的想像與要求呢? 這本點子簿要介紹的專案有答案! 考慮到現代人對採光以及生活舒適度的需求，設計師將原先的老舊管線、牆面壁癌一網打盡，讓房屋的內外重生，給予建築物全新的生命力。原本的老街屋窗戶狹小因此室內缺乏光線，設計師新設大面積的採光設計，讓自然光線注入生活空間的每個角落裡頭。此外，設計師搭配柔和的北歐元素與調和色彩，成功地營造出慢活愜意的生活空間。出發欣賞前，讓我們看看房子的小檔案：
地點：桃園市中壢區
面積：100坪
室內格局：五房三廳六衛浴
房屋狀況：30年中古屋翻新
寬敞的玄關入口處設置了大型收納櫃，搭配角落的層架讓這個區域有絕佳的儲物機能。
主要的公共領域，如餐廳以及客廳採取開放式的設計，彼此之間沒有隔間通透感更佳。
利用柔和的木頭以及淡淡的淺色，整個空間令人備感舒適自在。
設計的主要概念是維持簡單乾淨，然後適時地搭配家飾品與畫作，空間更有人的溫度。
白色的格狀拉門增添優雅感，並且為室內注入自然光。
雖說公共空間採取開放式的設計，然而考慮到廚房畢竟會產生油煙，因此專家使用玻璃作為隔間牆。這個做法讓隔開廚房與餐廳，但是乍看之下兩者卻緊密連結。
廚房的櫃子結合吧檯設計，動線的設計讓做料理的人更輕鬆順手。
樓梯不僅有讓人走動的功能，下方還規劃了藏酒區，存放屋主的愛酒。
家中的其中一間臥室一改公用空間的柔和調性，選用個性十足的深色系，搭配玻璃的拉門以及木頭地板，時尚中又不失溫暖。
黑色牆面成為臥室中的讀書區，以顏色劃分區域是非常聰明的方法!
浴室拉門的款式帶有淡淡的鄉村風，而這種設計也更不佔空間。
浴室裡頭以白為主色，加上紅色作為點綴，畫面不顯單調。
主臥室選用柔和的顏色與溫暖的木材，與另外一間臥室相同的地方是這間主臥也有大片落地窗拉門，採光非常棒。
選用的床頭板搭配木頭，展現細膩典雅的味道。
設計師特地將梳妝台設置在落地窗旁，這樣早上可以在自然光的照射下梳妝打扮。
這間浴室以大地色系的瓷磚與柔和的木頭組合而成，泡湯池則選用黑色石材，視覺上看起來對比十分巧妙。
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