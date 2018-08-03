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30 年狹長街屋大改造，100 坪的高採光北歐風住宅

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30 年的透天厝街屋要如何改造，才能符合現代人對美好的家的想像與要求呢? 這本點子簿要介紹的專案有答案! 考慮到現代人對採光以及生活舒適度的需求，設計師將原先的老舊管線、牆面壁癌一網打盡，讓房屋的內外重生，給予建築物全新的生命力。原本的老街屋窗戶狹小因此室內缺乏光線，設計師新設大面積的採光設計，讓自然光線注入生活空間的每個角落裡頭。此外，設計師搭配柔和的北歐元素與調和色彩，成功地營造出慢活愜意的生活空間。出發欣賞前，讓我們看看房子的小檔案：

地點：桃園市中壢區 

面積：100坪 

室內格局：五房三廳六衛浴 

房屋狀況：30年中古屋翻新

玄關入口處

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寬敞的玄關入口處設置了大型收納櫃，搭配角落的層架讓這個區域有絕佳的儲物機能。

開放式的設計

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主要的公共領域，如餐廳以及客廳採取開放式的設計，彼此之間沒有隔間通透感更佳。

北歐風的設計元素

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利用柔和的木頭以及淡淡的淺色，整個空間令人備感舒適自在。

利用家飾品

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設計的主要概念是維持簡單乾淨，然後適時地搭配家飾品與畫作，空間更有人的溫度。

格狀拉門

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白色的格狀拉門增添優雅感，並且為室內注入自然光。

巧妙的牆面隔間

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雖說公共空間採取開放式的設計，然而考慮到廚房畢竟會產生油煙，因此專家使用玻璃作為隔間牆。這個做法讓隔開廚房與餐廳，但是乍看之下兩者卻緊密連結。

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側面

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側面

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廚房的設計

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廚房的櫃子結合吧檯設計，動線的設計讓做料理的人更輕鬆順手。

樓梯下有玄機

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樓梯不僅有讓人走動的功能，下方還規劃了藏酒區，存放屋主的愛酒。

充滿個性的臥室

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家中的其中一間臥室一改公用空間的柔和調性，選用個性十足的深色系，搭配玻璃的拉門以及木頭地板，時尚中又不失溫暖。

黑色的牆面

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黑色牆面成為臥室中的讀書區，以顏色劃分區域是非常聰明的方法!

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浴室拉門

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浴室拉門的款式帶有淡淡的鄉村風，而這種設計也更不佔空間。

浴室的用色

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浴室裡頭以白為主色，加上紅色作為點綴，畫面不顯單調。

主臥室的設計

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主臥室選用柔和的顏色與溫暖的木材，與另外一間臥室相同的地方是這間主臥也有大片落地窗拉門，採光非常棒。

典雅的味道

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選用的床頭板搭配木頭，展現細膩典雅的味道。

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梳妝台的位置

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設計師特地將梳妝台設置在落地窗旁，這樣早上可以在自然光的照射下梳妝打扮。

主臥浴室的設計

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這間浴室以大地色系的瓷磚與柔和的木頭組合而成，泡湯池則選用黑色石材，視覺上看起來對比十分巧妙。

延伸閱讀:

狹長型房子怎麼住? 11 間寬敞明亮的美麗長形屋

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