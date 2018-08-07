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台北室內建築師打造的日式小坪數公寓

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室內設計表現出人生的律動，讓居者可以因為空間的變化而感到愉悅。這本點子簿是由鼎爵室內裝修專業設計師所打造而成，講求空間的運用以及舒適性，利用榻榻米這個元素為居家空間注入日式的風味與從容自在。錯位的設計讓家中層次感更佳，並且藉此擴充生活領域。此外，牆面也成為儲物設計的主要目標，最後的成果有家的溫暖，也有絕佳的機能。想要找尋這種居家靈感的話，一塊共同探索吧！

重點一：儲物的設計

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鼎爵室內裝修設計工程有限公司

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高至天花板的牆面打造成數個收納格，並且利用梯子方便屋主拿取物品。榻榻米搭配木頭，整個空間皆被濃濃的日式風情環繞。

重點二：和風拉門

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利用和風拉門分隔生活領域，是小坪數公寓的必備元素。拉門呼應了家中日式的風格，霧面的窗格也提供屋主絕佳的隱私感。

重點三：懸空的階梯

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看起來有騰雲駕霧之感的階梯是家中的設計焦點之一，這簡潔俐落的線條讓日系空間多了現代風的元素，美觀與實用度兼顧。

重點四：玻璃拉門更時尚

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臥室的空間由日式拉門隔開，浴室則使用玻璃拉門，而這種材質能夠為空間增添現代時尚感。

重點五：燈光設計很重要！

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想要營造出日系的溫暖，那麼燈光的設計就格外重要。設計師在壁甕以及拉門上方設有不同的燈光配置，房間的光線足夠但又注入溫暖。

重點六：榻榻米的排列方式

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有別於方正的排列方式，像是魔術方塊一樣的堆疊方式讓看似傳統日式的居家空間更有玩味！

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重點七：浴室讓整體風格更完整

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除了榻榻米、和風拉門、壁甕外，完整的日式風格怎能少了浴池？木頭的浴池成為家中最為療癒的區塊，浴室的設計也十分沈穩舒心，令人想在此好好放鬆充電。

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