台北室內建築師打造的日式小坪數公寓

室內設計表現出人生的律動，讓居者可以因為空間的變化而感到愉悅。這本點子簿是由鼎爵室內裝修的專業設計師所打造而成，講求空間的運用以及舒適性，利用榻榻米這個元素為居家空間注入日式的風味與從容自在。錯位的設計讓家中層次感更佳，並且藉此擴充生活領域。此外，牆面也成為儲物設計的主要目標，最後的成果有家的溫暖，也有絕佳的機能。想要找尋這種居家靈感的話，一塊共同探索吧！