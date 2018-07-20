成家不是夢！台中烏日的四層樓透天別墅

說到讓一家人可以同住卻又保有獨立生活空間的住宅形式，透天厝絕對榜上有名。因應各類需求，在台灣可以找到各種不同類型的透天住宅，有帶庭院的獨棟別墅、適合與家人同鄰而居的雙併別墅，以及今天這本點子簿所要介紹的連棟別墅「溪福金品」。
「溪福金品」位於台中市烏日區，相較於獨棟、雙併，連棟透天別墅更有價格優勢，屋型則多半為縱深大於面寬的長條形。如溪福金品的單層尺寸為7.6 × 16.8 × 9.9 (公尺)，總面積108平方米、約32坪左右，非常適合小家庭居住。從外觀到內部格局都毫不馬虎，現在就一起來看看理想透天厝的樣貌吧！
不管是衣著或住宅，黑白灰都是不出錯的好選擇。從正面來看，一樓是出入大門及車位，二到四樓陽台為米白色調，搭配黑色柵欄狀牆飾，外觀設計感立刻三級跳，同時也兼具實用功能——拉開每戶陽台與鄰棟之間的距離，為住戶保留適度隱私。
連棟別墅由於雙邊與其他戶相連，通常只有兩面採光，若希望採光更佳，可以考慮購入邊間。由圖中即可看到，邊間享有更高的空間規劃彈性與三面採光，陽台也比一般戶更大，只是價格通常也稍高。
換個角度從側面看，剛好就是連棟別墅的邊間。陽台相較其他戶寬敞許多，玻璃圍欄設計使空間更通透，L型陽台格局則在實際使用上更有彈性，不管是曬衣、儲物或甚至戶外用餐都完全沒問題！
溪福金品除了外觀沈穩大氣，更有方正的內部格局。大片落地窗奢侈地引入自然光，黑色門框則帶來工業風氣息。木紋地板質地溫潤，能為居家設計營造出和暖氛圍，對於有小孩的家庭更是合適！
有別於一般公共空間規劃，此處將連接不同樓層的樓梯上方打通，不受各層樓板限制，垂直空間更寬闊。加上典雅的淺色大理石地磚和木頭扶手，行走其間就如同置身自己的小宮殿。
來到廚房，地磚與階梯同為氣派的大理石材質，也製造出視覺上的延續性。質感廚具兼具強大收納功能，中央的紅色設計大膽搶眼，瞬間製造出空間亮點！看到這裡，是否被透天別墅的魅力弄得心癢癢？歡迎點此看更多案例，或線上填寫免費諮詢單～
《延伸閱讀》