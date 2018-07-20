成家不是夢！台中烏日的四層樓透天別墅

說到讓一家人可以同住卻又保有獨立生活空間的住宅形式，透天厝絕對榜上有名。因應各類需求，在台灣可以找到各種不同類型的透天住宅，有帶庭院的獨棟別墅、適合與家人同鄰而居的雙併別墅，以及今天這本點子簿所要介紹的連棟別墅「溪福金品」。

「溪福金品」位於台中市烏日區，相較於獨棟、雙併，連棟透天別墅更有價格優勢，屋型則多半為縱深大於面寬的長條形。如溪福金品的單層尺寸為7.6 × 16.8 × 9.9 (公尺)，總面積108平方米、約32坪左右，非常適合小家庭居住。從外觀到內部格局都毫不馬虎，現在就一起來看看理想透天厝的樣貌吧！