五股20坪新成屋！小夫妻的日式無印風居所

年輕小夫妻的第一個家，會是什麼樣貌？這專屬於兩人的私密空間，可以是任何個性風格，美式工業、法國鄉村、北歐極簡… … 不論哪一種，因為身邊有他/她，就是最甜蜜的歸宿。
homify今天為你帶來台北市五股的20坪新成屋設計案例，案主即是這麼一對甜蜜夫妻，由於事前做了許多功課，他們和設計團隊《樂宅》配合愉快，成就日式無印良品風格的木造居家。以「樂宅」為名，除了因為團隊成員樂在設計規劃住宅，也期待每一個案例都能是令人快樂安心的家。若你喜歡木造居家設計之美，千萬別錯過樂宅精彩的成品！
首先來到玄關。樂宅設計團隊表示，近日來許多案主會以耐看、實用為主要訴求，毋須太過複雜的設計。木質櫥櫃滿足收納需求，淺色調讓人一進門就感到歡快明亮，隱藏式把手則使櫃體的切割線條更加俐落，呈現內斂簡約之美。
早年台灣家庭中的廚房為了隔絕油煙（與對幼兒的潛在危險），多半採取封閉式設計。隨著飲食習慣與美學形式演進，越來越多人選擇開放或半開放式的廚房，甚至讓烹調用具也成為裝飾的一部分。
案主張先生熱愛烹飪，希望能將餐廳和廚房結合，打造成半開放式用餐區。樂宅調整房子原有格局後，也在有限的空間裡完美達成案主需求！中島檯面高度合宜，即使加上工業風吊燈也不顯侷促；壁燈與層架則為用餐區添上溫馨的生活感。
女性讀者看到這裡應該會驚呼，畢竟在小坪數公寓裡很少有這麼大面的衣櫃！白色櫃體可被視為是牆面的視覺延伸，黑色分割線條設計感強烈，也暗示內部的空間配置。
樂宅強調在前置作業期間充分溝通與確認，大幅減少了後續可能產生的錯誤或修改，也因為如此，才能有案主、設計師都開心的成功案例。若喜歡如此溫馨有質感的木造居家設計，這幾個專案絕對讓你靈感爆發：
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