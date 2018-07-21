五股20坪新成屋！小夫妻的日式無印風居所

年輕小夫妻的第一個家，會是什麼樣貌？這專屬於兩人的私密空間，可以是任何個性風格，美式工業、法國鄉村、北歐極簡… … 不論哪一種，因為身邊有他/她，就是最甜蜜的歸宿。

homify今天為你帶來台北市五股的20坪新成屋設計案例，案主即是這麼一對甜蜜夫妻，由於事前做了許多功課，他們和設計團隊《樂宅》配合愉快，成就日式無印良品風格的木造居家。以「樂宅」為名，除了因為團隊成員樂在設計規劃住宅，也期待每一個案例都能是令人快樂安心的家。若你喜歡木造居家設計之美，千萬別錯過樂宅精彩的成品！