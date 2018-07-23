台北市 30 年中古屋翻新，變身現代簡約風居所

比起裝潢如白紙般的新成屋，翻新室內裝潢與陳設皆已與時代脫節的老房子，並且賦予其嶄新的面貌與價值更有挑戰性與意義。這次點子簿要介紹的老屋翻新案位在台北，屋齡 30 的中古屋室內面積大約為 40 坪左右，不管是客廳、廚房或是浴室，都能見到許多台灣老公寓特有的老舊磁磚以及壁紙，而陰暗的畫面也是酒窩設計的設計師想要大幅度改善的問題之一。
為了要增加老公寓的舒適與便利性，設計師們保留大面積採光，讓家中每個角落都享有自然的光線。此外，灰白色系的牆面搭配木質色調，翻新厚的空間簡單乾淨，視覺上也更為舒適明亮。在出發欣賞老屋翻修前後的樣貌前，先讓我們看看這間中古屋的小檔案吧！
★房屋類型➨ 電梯華廈
★室內坪數➨ 40坪
★室內格局➨ 三房二廳二衛
★設計風格➨ 現代簡約風
★使用材質➨ 進口瓷磚、實木木皮、印度黑大理石、進口壁紙、環保無毒乳膠漆 、進口超耐磨地板
對於酒窩設計的設計團隊來說，這個老屋翻新案最重要的就是全新的管線配置與地壁磚選擇。設計師們在這方面著墨許久，也和屋主多次討論，讓他們能夠參與設計的過程。完工的時候業主也很有成就感，讓設計師們感到非常開心。
設計師與屋主之間所培養的信任感，以及開放的溝通方式，都是讓老屋翻新的過程與成果格外順遂的主因。
酒窩設計透露，設計師們提供適合屋主的傢俱品牌，讓屋主自行挑選想要的款式。
從這幾張老屋翻新的圖片中，老舊的公寓與翻新後現代簡約的樣貌相差甚遠。設計師們所選擇的材質、色系以及設計風格，成功地營造出帶有溫度的現代感。
不管是室內的哪一個領域都換上現代的設備，讓屋主能夠享受更舒適與便利的居家生活。
接下來就讓我們一快看看翻新後的樣貌吧～
跟大門一樣，玄關左右著住宅給人的第一印象，因此絕對馬虎不得。酒窩設計的團隊選用木頭的櫃子，搭配白色的玄關桌，再加上黑色的地板，將入口處妝點地溫馨卻有個性。除此之外，玄關桌的旁邊還設有穿鞋椅，實用度非常高！
一打開木頭的鞋櫃，裡頭大量的收納空間叫人大吃一驚！格狀的設計讓每雙愛鞋都能整齊地擺放好，並且一目瞭然！
電視牆使用大面積白色烤漆，配上淺色的木頭地板，空間維持乾淨清爽。
沙發背牆則使用乳膠漆跳色，如果以後業主想要掛其他的畫作也不會覺得突兀。
看過翻新前的圖片的話，想必被那陰暗的畫面嚇了一跳。開放式的格局不僅能夠讓空間更為開闊，同時也能讓自然光灑入家中的每個角落，室內也更為明亮～
餐廳選擇帶有復古味道的餐桌椅，搭配時尚的吊燈，沈穩中帶有不一樣的魅力。專家選用的餐桌其實是伸縮式的，因此機動性更高！地板則增加了地面式的插座，使用起來更為便利～
陽臺是家中珍貴的戶外空間，酒窩設計的專家們選用進口木紋磚，並且將牆面漆上石頭漆，藉此營造出平靜溫暖的氛圍。搭配上簡單的盆栽與座椅，就是屬於屋主一家人的世外桃源。
臥室同樣延續了公共空間的色系，讓人感到非常清新舒暢。專家在此規劃了完整的收納空間，利用進口壁紙點綴，讓休憩空間更加舒服放鬆。
自然色系的浴室讓所有的煩惱都能拋到九霄雲外，非常療癒～
最後我們詢問酒窩設計老屋翻新的費用以及給讀者的建議，設計師說，這個老屋翻新的專案費用大約是 300-400 萬，而確切的數字需要看房屋的狀況與翻修內容而定。
對於想要翻新老房子的讀者們，專家說其基礎工程占總工程費用很多，希望業主在購屋時需把基礎工程費用包含進去，不然在裝修預算上很容易不足。
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