台北市 30 年中古屋翻新，變身現代簡約風居所

比起裝潢如白紙般的新成屋，翻新室內裝潢與陳設皆已與時代脫節的老房子，並且賦予其嶄新的面貌與價值更有挑戰性與意義。這次點子簿要介紹的老屋翻新案位在台北，屋齡 30 的中古屋室內面積大約為 40 坪左右，不管是客廳、廚房或是浴室，都能見到許多台灣老公寓特有的老舊磁磚以及壁紙，而陰暗的畫面也是酒窩設計的設計師想要大幅度改善的問題之一。

為了要增加老公寓的舒適與便利性，設計師們保留大面積採光，讓家中每個角落都享有自然的光線。此外，灰白色系的牆面搭配木質色調，翻新厚的空間簡單乾淨，視覺上也更為舒適明亮。在出發欣賞老屋翻修前後的樣貌前，先讓我們看看這間中古屋的小檔案吧！

★房屋類型➨ 電梯華廈

★室內坪數➨ 40坪

★室內格局➨ 三房二廳二衛

★設計風格➨ 現代簡約風

★使用材質➨ 進口瓷磚、實木木皮、印度黑大理石、進口壁紙、環保無毒乳膠漆 、進口超耐磨地板