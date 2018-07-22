台北市小坪數樓中樓：單身貴族的 17 坪寫意空間

顛覆過往「買屋=一家人共同居住」的概念，現在有更多年輕人選擇在工作了幾年後，為自己打造一個專屬空間，小宅也可以是好宅！

今天所要介紹的即是這樣一座單身貴族居所。座落在台北市基隆路，由老屋翻新設計，坪數雖小但挑高為4米樓中樓，上下樓層都能完全站立，沒有一般夾層屋二樓較為逼仄的問題。設計團隊《VH INTERIOR DESIGN》致力於為每個空間賦予獨特而有溫度的故事，這座樓中樓以自在生活為中心思想，1房1廳2衛的格局滿足各種生活需求，可以一個人在家喝杯紅酒、聽聽古典音樂，享受獨自生活樂趣。現在就讓我們來看看，這個小而美的精緻居所吧～