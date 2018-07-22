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台北市小坪數樓中樓：單身貴族的 17 坪寫意空間

Shun Oguri – homify Shun Oguri – homify
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顛覆過往「買屋=一家人共同居住」的概念，現在有更多年輕人選擇在工作了幾年後，為自己打造一個專屬空間，小宅也可以是好宅！

今天所要介紹的即是這樣一座單身貴族居所。座落在台北市基隆路，由老屋翻新設計，坪數雖小但挑高為4米樓中樓，上下樓層都能完全站立，沒有一般夾層屋二樓較為逼仄的問題。設計團隊《VH INTERIOR DESIGN》致力於為每個空間賦予獨特而有溫度的故事，這座樓中樓以自在生活為中心思想，1房1廳2衛的格局滿足各種生活需求，可以一個人在家喝杯紅酒、聽聽古典音樂，享受獨自生活樂趣。現在就讓我們來看看，這個小而美的精緻居所吧～

黑白灰現代風浴室

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浴室牆面和浴缸皆為大理石材質，一白一黑對比出鮮明的現代風意象。整片奢侈的大窗使浴室採光極佳，當然也配備有遮光簾保護隱私。浴缸邊緣特別做得較寬，讓小浴室的收納置物功能更加完備。

充滿細節的洗手台

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音響設備讓泡澡時光流淌著好聲音

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複合式餐廚空間

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對小坪數空間而言，要能有完整的廚房餐廳並不容易，於是此處以中島取代餐桌和吧台，同樣可以在家招待二三好友用餐小酌。吧台椅的布面設計坐起來更舒適，也與整體廚房風格完美融合。

抽油煙機是小廚房必不可少的配備

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隨性自在的客廳設計

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若說一個人的生活有什麼最大的優勢，莫過於隨性自在了。呼應這樣的理念，客廳設計可說完全沒有阻礙與限制，保留完整的一塊空間，只簡單佈置了地毯和擺飾，不管是要放張懶骨頭、坐在地上看書或甚至做室內運動，完全可照屋主心情運用。地面為簡潔的純白，於是牆面多了大理石紋與撞色油漆，豐富視覺變化。

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更特別的是，設計師在一樓天花板採用局部鏡面設計，以製造空間延續感，亦可映照出一樓的生活樣貌，別具巧思。

轉彎上樓，角落也佈有鮮花

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特色紅酒架

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多功能典雅臥房

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走進純白典雅的臥房，你會發現設計師運用精準的空間規劃功力，讓臥室兼具各種不同功能。大張雙人床邊有梳妝台，窗邊設置有小型臥榻，床腳正對著衣櫃，更別提房內的音響與投影布幕設備——有如此愜意舒適的臥房可以歇息，簡直讓人不想出門了！

梳妝台與收納櫃

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窗邊小臥榻

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衣櫃、音響與投影設備

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應有盡有的次衛浴

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次衛浴由於空間較小，設計師利用玻璃層架取代置物櫃，避免使空間顯得狹隘。

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結束這趟賞心悅目的公寓導覽，趕快參閱其他創意點子簿，為你的居家改造計畫找找靈感吧！

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