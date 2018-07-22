台北市小坪數樓中樓：單身貴族的 17 坪寫意空間

顛覆過往「買屋=一家人共同居住」的概念，現在有更多年輕人選擇在工作了幾年後，為自己打造一個專屬空間，小宅也可以是好宅！
今天所要介紹的即是這樣一座單身貴族居所。座落在台北市基隆路，由老屋翻新設計，坪數雖小但挑高為4米樓中樓，上下樓層都能完全站立，沒有一般夾層屋二樓較為逼仄的問題。設計團隊《VH INTERIOR DESIGN》致力於為每個空間賦予獨特而有溫度的故事，這座樓中樓以自在生活為中心思想，1房1廳2衛的格局滿足各種生活需求，可以一個人在家喝杯紅酒、聽聽古典音樂，享受獨自生活樂趣。現在就讓我們來看看，這個小而美的精緻居所吧～
浴室牆面和浴缸皆為大理石材質，一白一黑對比出鮮明的現代風意象。整片奢侈的大窗使浴室採光極佳，當然也配備有遮光簾保護隱私。浴缸邊緣特別做得較寬，讓小浴室的收納置物功能更加完備。
若說一個人的生活有什麼最大的優勢，莫過於隨性自在了。呼應這樣的理念，客廳設計可說完全沒有阻礙與限制，保留完整的一塊空間，只簡單佈置了地毯和擺飾，不管是要放張懶骨頭、坐在地上看書或甚至做室內運動，完全可照屋主心情運用。地面為簡潔的純白，於是牆面多了大理石紋與撞色油漆，豐富視覺變化。
更特別的是，設計師在一樓天花板採用局部鏡面設計，以製造空間延續感，亦可映照出一樓的生活樣貌，別具巧思。
走進純白典雅的臥房，你會發現設計師運用精準的空間規劃功力，讓臥室兼具各種不同功能。大張雙人床邊有梳妝台，窗邊設置有小型臥榻，床腳正對著衣櫃，更別提房內的音響與投影布幕設備——有如此愜意舒適的臥房可以歇息，簡直讓人不想出門了！
次衛浴由於空間較小，設計師利用玻璃層架取代置物櫃，避免使空間顯得狹隘。
結束這趟賞心悅目的公寓導覽，趕快參閱其他創意點子簿，為你的居家改造計畫找找靈感吧！
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