高雄室內建築師打造的 270 平方米大坪數公寓

很多時候，我們的生活中並非缺乏故事，而是少了停下來聆聽的時間。當你願意用心與他人交流的時候，會赫然發現，原來許多意想不到的精彩人生就在左右。每位屋主的身上都訴說著不一樣的故事，而懂得傾聽的設計師，則能將這些美好或者是不甚美好的往事，用設計的魔法捏塑成型，轉而進化成帶有深度的家。

『竹村空間』的專業室內建築師們深知築巢有夢的深切，因此以熱誠與專業協助每位屋主完成自己的夢，他們隨時準備好聆聽屋主的故事，打造出美好的生活空間。『竹村空間』這樣的理念也完整地呈現在今天要介紹的設計專案中，在以天然石材與木材所編織出的家園中，每個角落都值得細細品味。這樣貼近人性的設計，也讓此專案入圍了 2015 艾特獎的最佳公寓設計。

入圍的背後其實是設計師與屋主多次溝通的心血與努力，不妨讓我們一塊欣賞這美麗的 270 平方米的公寓，仔細聽聽屋主與設計師共同撰寫的故事吧！