你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

高雄室內建築師打造的 270 平方米大坪數公寓

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
原風景, 竹村空間 Zhucun Design 竹村空間 Zhucun Design
Loading admin actions …

很多時候，我們的生活中並非缺乏故事，而是少了停下來聆聽的時間。當你願意用心與他人交流的時候，會赫然發現，原來許多意想不到的精彩人生就在左右。每位屋主的身上都訴說著不一樣的故事，而懂得傾聽的設計師，則能將這些美好或者是不甚美好的往事，用設計的魔法捏塑成型，轉而進化成帶有深度的家。

『竹村空間』專業室內建築師們深知築巢有夢的深切，因此以熱誠與專業協助每位屋主完成自己的夢，他們隨時準備好聆聽屋主的故事，打造出美好的生活空間。『竹村空間』這樣的理念也完整地呈現在今天要介紹的設計專案中，在以天然石材與木材所編織出的家園中，每個角落都值得細細品味。這樣貼近人性的設計，也讓此專案入圍了 2015 艾特獎的最佳公寓設計。

入圍的背後其實是設計師與屋主多次溝通的心血與努力，不妨讓我們一塊欣賞這美麗的 270 平方米的公寓，仔細聽聽屋主與設計師共同撰寫的故事吧！

適時留白更美好！

原風景, 竹村空間 Zhucun Design 竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design

原風景

竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design

『竹村空間』的設計團隊認為，空間的組成需要許多元素來構成，設計就是透過了解、分析、拆解並重新組構，也能轉化為對於生活的積極態度。這間 270 平方米的公寓適當地留白，沒有將各個角落填滿，反而讓人可以更仔細地品味各樣材質的變化與美麗。

材質的轉變十分巧妙！

原風景, 竹村空間 Zhucun Design 竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design

原風景

竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design

為了在玄關區營造出沈穩的個性，設計師選擇了深色系的石材，搭配天花板的木頭組成巧妙的轉變。

自然光灑落各處！

原風景, 竹村空間 Zhucun Design 竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design

原風景

竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design

開放式的設計讓整體的通透感更佳，廚房的上方甚至規劃了天窗的設計，家中的各處都能見到自然光的足跡。

原風景, 竹村空間 Zhucun Design 竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design

原風景

竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design

禪意濃！

原風景, 竹村空間 Zhucun Design 竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design

原風景

竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design

餐廳旁邊的牆面以垂直木頭與石材組合而成，這兩種元素成功地將日式的禪風帶進家中，用餐的時候也更能感到平和的氛圍。

展示的功能

原風景, 竹村空間 Zhucun Design 竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design

原風景

竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design

走近一看，原來牆面裡頭還有小巧思！設計師特別規劃的凹槽可擺放各種裝飾小物，搭配上燈光後更有味道。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

走廊的設計也不馬虎！

原風景, 竹村空間 Zhucun Design 竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design

原風景

竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design

以木頭材質為主的走廊規劃了大面積的收納櫃體，美觀又實用！

臥室的牆面設計是一絕！

原風景, 竹村空間 Zhucun Design 竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design

原風景

竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design
竹村空間 Zhucun Design

垂直木頭的設計延續到臥室裡頭，然而設計師卻以切割的手法做出變化，臥室裡頭更有設計感，卻依然能讓居者可以好好放鬆歇息。

這樣帶有設計感卻又兼具人性的設計，是不是讓簡單的生活變得不平凡呢？

延伸閱讀：

台北信義路的單層公寓，現代簡約結合日式風！

❤❤ LINE 好友募集中！❤❤  

▶ 點此加 LINE，訊息不漏接！

台北新店公寓的室內裝修實例
你喜歡這種設計風格嗎？？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了