高雄室內建築師打造的 270 平方米大坪數公寓

很多時候，我們的生活中並非缺乏故事，而是少了停下來聆聽的時間。當你願意用心與他人交流的時候，會赫然發現，原來許多意想不到的精彩人生就在左右。每位屋主的身上都訴說著不一樣的故事，而懂得傾聽的設計師，則能將這些美好或者是不甚美好的往事，用設計的魔法捏塑成型，轉而進化成帶有深度的家。
『竹村空間』的專業室內建築師們深知築巢有夢的深切，因此以熱誠與專業協助每位屋主完成自己的夢，他們隨時準備好聆聽屋主的故事，打造出美好的生活空間。『竹村空間』這樣的理念也完整地呈現在今天要介紹的設計專案中，在以天然石材與木材所編織出的家園中，每個角落都值得細細品味。這樣貼近人性的設計，也讓此專案入圍了 2015 艾特獎的最佳公寓設計。
入圍的背後其實是設計師與屋主多次溝通的心血與努力，不妨讓我們一塊欣賞這美麗的 270 平方米的公寓，仔細聽聽屋主與設計師共同撰寫的故事吧！
『竹村空間』的設計團隊認為，空間的組成需要許多元素來構成，設計就是透過了解、分析、拆解並重新組構，也能轉化為對於生活的積極態度。這間 270 平方米的公寓適當地留白，沒有將各個角落填滿，反而讓人可以更仔細地品味各樣材質的變化與美麗。
為了在玄關區營造出沈穩的個性，設計師選擇了深色系的石材，搭配天花板的木頭組成巧妙的轉變。
開放式的設計讓整體的通透感更佳，廚房的上方甚至規劃了天窗的設計，家中的各處都能見到自然光的足跡。
餐廳旁邊的牆面以垂直木頭與石材組合而成，這兩種元素成功地將日式的禪風帶進家中，用餐的時候也更能感到平和的氛圍。
走近一看，原來牆面裡頭還有小巧思！設計師特別規劃的凹槽可擺放各種裝飾小物，搭配上燈光後更有味道。
以木頭材質為主的走廊規劃了大面積的收納櫃體，美觀又實用！
垂直木頭的設計延續到臥室裡頭，然而設計師卻以切割的手法做出變化，臥室裡頭更有設計感，卻依然能讓居者可以好好放鬆歇息。
這樣帶有設計感卻又兼具人性的設計，是不是讓簡單的生活變得不平凡呢？
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