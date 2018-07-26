三代同堂之美，新竹縣關西鎮的兩棟式清水模別墅！

“落葉歸根” 是許多在外打拼許久的人殷殷期盼的事，辛苦一輩子終於能讓三代齊聚一堂，在自己親自參與的屋子裡頭緊密生活，這樣的畫面該有多麼地溫馨美好？這次所要介紹的建築專案正訴說著如此動人的故事！別墅的建地位在新竹關西鎮一處緩丘上，此處為屋主世代祖居之地，選擇在此新起房舍也有落葉歸根的美麗意涵。

以木紋清水模作為主建材的別墅主棟共有三層樓，次棟則有兩層樓高，彼此獨立又相通的房舍對於屋主這樣的大家庭來說十分理想。在與屋主討論後，建築師將空間較大的主棟規劃為祖孫三代的居所，次棟則為業主一家人的居住空間。考慮到建築物所在的基地特性，『形構設計』的建築師們選用鋼筋混凝土加版牆結構。基於結構技師的建議、對室內空間的想像，以及現代主義建築的影響，這個別墅建案不使用柱體，而是讓承重功能回到立面牆之上。

兩棟建築物皆傳達著獨特的意涵，室內的空間也是如此。在我們一探究竟之前，先瞧瞧建築物各自的面積吧！

主棟 ▶

一樓：106.1 m2．二樓：100.3 m2．三樓：96.7 m2

次棟 ▶

一樓：52.2 m2．二樓：50.2 m2