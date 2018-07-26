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三代同堂之美，新竹縣關西鎮的兩棟式清水模別墅！

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關西杜宅, 形構設計 Morpho-Design 形構設計 Morpho-Design 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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“落葉歸根” 是許多在外打拼許久的人殷殷期盼的事，辛苦一輩子終於能讓三代齊聚一堂，在自己親自參與的屋子裡頭緊密生活，這樣的畫面該有多麼地溫馨美好？這次所要介紹的建築專案正訴說著如此動人的故事！別墅的建地位在新竹關西鎮一處緩丘上，此處為屋主世代祖居之地，選擇在此新起房舍也有落葉歸根的美麗意涵。

以木紋清水模作為主建材的別墅主棟共有三層樓，次棟則有兩層樓高，彼此獨立又相通的房舍對於屋主這樣的大家庭來說十分理想。在與屋主討論後，建築師將空間較大的主棟規劃為祖孫三代的居所，次棟則為業主一家人的居住空間。考慮到建築物所在的基地特性，『形構設計』建築師們選用鋼筋混凝土加版牆結構。基於結構技師的建議、對室內空間的想像，以及現代主義建築的影響，這個別墅建案不使用柱體，而是讓承重功能回到立面牆之上。

兩棟建築物皆傳達著獨特的意涵，室內的空間也是如此。在我們一探究竟之前，先瞧瞧建築物各自的面積吧！

主棟 

一樓：106.1 m2．二樓：100.3 m2．三樓：96.7 m2 　　　　　

次棟 ▶ 

一樓：52.2 m2．二樓：50.2 m2

緩丘上的家

關西杜宅, 形構設計 Morpho-Design 形構設計 Morpho-Design 別墅
形構設計 Morpho-Design

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從這個角度望過去，位在緩丘上的別墅看不出其實分成主、次棟，畫面十分和諧不突兀。

木紋清水模

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建築物主要以木紋清水模來築造，呼應著村野生活的粗獷隨意，且於擘劃之初即全面性考量物理環境的塑造，不裝設冷氣空調，因而奠定了室內簡約的面貌，展現建築的純粹之餘也主張低限的生活態度。 　　

下凹如盆的基地

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主棟房舍的基地下凹如盆，建築師刻意將量體降低半層高度，其所形成的半戶外空間，不但免去新竹關西當地多風的襲擾，也能讓街坊鄰居的互動更為頻繁。 

房舍的基地加上廣場，宛如「田」字型，右半邊的長條形面積規劃有如台灣傳統鄉村的「販厝」，增添在地故事元素，尤以一樓最為明顯，該樓層是主棟的核心空間，也是搭接次棟的主要通道入口，以連貫的客廳、餐廳和廚房形成一條主動線。

田字型的基地

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此外，在田字型的基地中， 人們以暖爐作為情感上與地域上的中心支點來活動，而基地形同動態旋轉的風車，這種手法也是對現代主義致敬，身處在台灣鄉間的建築物同時也浮現在地又全球的脈絡。 　　

次棟房舍一入門便是採光極佳的餐廚空間，也意味著將家人的團聚時刻置於首要。備有暖爐的和室空間，被視為生活圍繞的核心，暖爐的管道也在精密計算下貫穿全棟。樓板高度的處理亦為重點之一，

二樓主臥室

關西杜宅, 形構設計 Morpho-Design 形構設計 Morpho-Design 臥室
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二樓整層皆為主臥室範圍，而更衣間有一面落地角窗，藉由細膩的勘察與人性化的設計，在保留寬闊視野之時，也維護了個人隱私。

大片落地窗引進自然光

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更衣室的設計

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樓層的高低

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從餐廳進入和室，樓高也抬升兩階，讓和室與戶外的水池綠地相連， 又因樓層面積狹窄，藉由徐緩高起的、層疊的樓板，逐次向上，使 一、二樓之間的垂直動線變得友善，不那麼陡高侷促。地下層規劃為聚會場所及儲藏室，一樓和室空間外的水池以整片透明玻璃為底，對應地下層空間，落下一面粼粼波光。

走廊中的美麗光影成為天然的藝術品

關西杜宅, 形構設計 Morpho-Design 形構設計 Morpho-Design 現代風玄關、走廊與階梯
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清水模的紋路與木頭呼應

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圓弧的設計更為人性化

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有如迷宮一樣

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個性十足的公共領域，同時帶有木質的質感

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裸露的水管，增添工業風情

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木頭甲板的陽台搭配玻璃護欄，讓窗外景致一覽無遺

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望向天

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展現現代建築的魅力，同時也不失台灣鄉間的質樸純粹

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