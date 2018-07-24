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宜蘭市自建別墅，三代同堂的田園書香之家

Shun Oguri – homify Shun Oguri – homify
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兢兢業業打拚一世人，退休後的生活就該遠離塵囂，在寬闊、慢步調的好風景中度過。今天要為你介紹的這個自建別墅案位於宜蘭市筊白一路，屋主為退休公務員，儘管曾調派台灣不同城市，終究還是鍾情於宜蘭的好山好水，並選擇於此頤養天年。對於自建別墅的風格，屋主並無特別要求，但由於與學齡前的小孫子同住，希望能以簡潔的設計搭配柔和燈光，並在客廳設置閱讀空間，二樓也規劃兒童房。

結合北歐沈穩色調與日式木質元素，這棟透天別墅處處是《寰邑空間設計》的匠心獨運，尤其那些設計師為兒童打造的專屬空間，更是一大亮點！

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建築物外觀

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Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

建築物外觀及庭院

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
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從建築物外觀來看，不只是單調的方形，而是由灰色建物本體延伸出白色頂樓、陽台頂棚與壁面，建物線條更加活潑。一二樓都採用大面玻璃拉門，就連陽台圍欄都是全玻璃設計，有充足的自然照明。打開一樓拉門即是大片庭園，再放置一組桌子和躺椅，不論泡茶閒聊或戶外用餐都很自在愜意！

展現主人藝術品味的玄關

玄關 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 現代風玄關、走廊與階梯 玄關
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玄關

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收納絕對是玄關最重要的功能之一，大面收納櫃隱去把手，使視覺上更加簡潔。櫃體勻出展示空間並加裝崁燈，讓客人一進門就能欣賞到屋主的藝術收藏。

客廳電視牆

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客廳電視牆

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客廳採用原木電視牆，巧妙露出上下方玄關置物櫃的淺色調，使牆面色彩更有層次。地磚同樣為淺色調，加上皮質沙發與工業風茶几，毋須多餘贅飾，就自有令人舒心的沈靜氣氛。

沙發背牆

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客廳沙發背牆

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呼應客廳的沈穩調性，沙發背牆漆為灰綠色，搭配深灰沙發與家具中的木質元素，頓時如同置身北歐。牆上的層架可以隨心情置換各樣掛畫或照片，轉換室內風格，也添上幾許生活感。

兒童閱讀角

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客廳-兒童閱讀角

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
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Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

為了讓家中稚兒享受閱讀樂趣，屋主特別請設計師在客廳打造了小小閱讀角。高度正好的實木層板搭配小紅椅，加上牆上完整的書架空間，即使是學齡前幼童也能輕鬆地在這裡畫圖、看故事書。

換個角度看客廳與餐廳

一樓室內全景 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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一樓室內全景

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開闊的餐廳

餐廳 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 餐廳 餐廳
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餐廳

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北歐風吊燈為用餐空間帶來柔和氛圍，更顯出原木餐桌椅的溫潤質地。

一樓客用廁所

一樓廁所 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 現代浴室設計點子、靈感&圖片 版岩
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一樓廁所

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採用灰色版岩磚與實木條天花板，長條形的鏡子除了方便整理儀容，也使空間感更寬闊。

二樓起居室

二樓起居室 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 清水模
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二樓起居室

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設計師保留拆模後的天花板，僅簡單修整樑面與刷漆，再加上軌道燈和吊扇後即形成有如藝廊的知性空間。

坐擁田園景致的溫馨主臥

二樓主臥室 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 臥室
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二樓主臥室

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二樓主臥浴室

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宜蘭市筊白一路別墅案

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此處與一樓客用廁所同樣以灰色磁磚、實木條天花板為主元素。大面玻璃拉門則是乾濕分離界線，不論淋浴或泡澡都有充足空間，更有對外窗擔任通風與採光功能。

日式風格禢禢米兒童房

二樓兒童房 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 嬰兒房/兒童房 禢禢米
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二樓兒童房

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交錯排列的花崗石圍牆

建築物外觀圍牆 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 別墅 圍牆
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建築物外觀圍牆

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