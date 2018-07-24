宜蘭市自建別墅，三代同堂的田園書香之家

從建築物外觀來看，不只是單調的方形，而是由灰色建物本體延伸出白色頂樓、陽台頂棚與壁面，建物線條更加活潑。一二樓都採用大面玻璃拉門，就連陽台圍欄都是全玻璃設計，有充足的自然照明。打開一樓拉門即是大片庭園，再放置一組桌子和躺椅，不論泡茶閒聊或戶外用餐都很自在愜意！
收納絕對是玄關最重要的功能之一，大面收納櫃隱去把手，使視覺上更加簡潔。櫃體勻出展示空間並加裝崁燈，讓客人一進門就能欣賞到屋主的藝術收藏。
客廳採用原木電視牆，巧妙露出上下方玄關置物櫃的淺色調，使牆面色彩更有層次。地磚同樣為淺色調，加上皮質沙發與工業風茶几，毋須多餘贅飾，就自有令人舒心的沈靜氣氛。
呼應客廳的沈穩調性，沙發背牆漆為灰綠色，搭配深灰沙發與家具中的木質元素，頓時如同置身北歐。牆上的層架可以隨心情置換各樣掛畫或照片，轉換室內風格，也添上幾許生活感。
為了讓家中稚兒享受閱讀樂趣，屋主特別請設計師在客廳打造了小小閱讀角。高度正好的實木層板搭配小紅椅，加上牆上完整的書架空間，即使是學齡前幼童也能輕鬆地在這裡畫圖、看故事書。
北歐風吊燈為用餐空間帶來柔和氛圍，更顯出原木餐桌椅的溫潤質地。
採用灰色版岩磚與實木條天花板，長條形的鏡子除了方便整理儀容，也使空間感更寬闊。
設計師保留拆模後的天花板，僅簡單修整樑面與刷漆，再加上軌道燈和吊扇後即形成有如藝廊的知性空間。
此處與一樓客用廁所同樣以灰色磁磚、實木條天花板為主元素。大面玻璃拉門則是乾濕分離界線，不論淋浴或泡澡都有充足空間，更有對外窗擔任通風與採光功能。
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