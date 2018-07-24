宜蘭市自建別墅，三代同堂的田園書香之家

從建築物外觀來看，不只是單調的方形，而是由灰色建物本體延伸出白色頂樓、陽台頂棚與壁面，建物線條更加活潑。一二樓都採用大面玻璃拉門，就連陽台圍欄都是全玻璃設計，有充足的自然照明。打開一樓拉門即是大片庭園，再放置一組桌子和躺椅，不論泡茶閒聊或戶外用餐都很自在愜意！