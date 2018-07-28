北投的溫泉小套房，14 坪的美式居家空間

一般普羅大眾對於溫泉小套房的印象大多是日式湯屋，或者是簡約風格的呈現手法。這次我們要介紹的專案有別於以往的溫泉小套房，業主委託了大觀創境空間設計的專業團隊，將美式簡約風格帶進溫泉小套房裏頭。約莫 14 坪的空間內，設計師們設計出玄關鞋櫃空間，以復古磚搭配包含電器櫃的美式廚房。此外，清爽明亮的閱讀區、有雙人床與大量衣物收納的舒適客廳休憩空間，都是這個小坪數空間的最大特色。

14 坪小套房最終的裝修成果讓我們體會到，室內裝修的必要性。打算請設計師妝點你的室內空間的話，你可以直接點擊圖片右下角的 聯絡人 ，直接跟設計師聯絡喔~