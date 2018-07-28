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北投的溫泉小套房，14 坪的美式居家空間

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
美式風格溫泉套房, 大觀創境空間設計事務所 大觀創境空間設計事務所 客廳
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一般普羅大眾對於溫泉小套房的印象大多是日式湯屋，或者是簡約風格的呈現手法。這次我們要介紹的專案有別於以往的溫泉小套房，業主委託了大觀創境空間設計的專業團隊，將美式簡約風格帶進溫泉小套房裏頭。約莫 14 坪的空間內，設計師們設計出玄關鞋櫃空間，以復古磚搭配包含電器櫃的美式廚房。此外，清爽明亮的閱讀區、有雙人床與大量衣物收納的舒適客廳休憩空間，都是這個小坪數空間的最大特色。 

14 坪小套房最終的裝修成果讓我們體會到，室內裝修的必要性。打算請設計師妝點你的室內空間的話，你可以直接點擊圖片右下角的 聯絡人，直接跟設計師聯絡喔~

復古的家具

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美式風格溫泉套房

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為了要將美式風情帶進這間溫泉小套房內，設計師混搭復古以及簡約現代的家具，以不一樣的設計元素讓室內空間更加豐富有層次。

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美式風格溫泉套房

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美式風情

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電視牆面的石磚成功地展現美式風情，泡湯區與其他領域沒有間隔，以開放式的格局讓 14 坪的小套房不顯狹窄，也讓泡湯這件事情能融入日常的生活裏頭。

白色窗框

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美式風格溫泉套房

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白色拉門上有窗框的設計，這個小細節讓室內更為可愛別緻。

復古磚

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廚房牆面貼上了不同樣式的復古磚，配上展現鄉村風格的廚具，更顯別緻。

廚房的木頭檯面

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木頭檯面讓家中的風格一致，毫無違和感。廚房牆面特別安裝的小窗也呼應拉門的窗框，非常可愛。

多樣的材質

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雖然這間溫泉小套房的風格十分一致，但其實運用了不同的材質，成功打造出不單調的居家空間。

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