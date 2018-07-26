寧靜致遠 北投的現代日式風公寓

北歐風、美式鄉村風、日式極簡風… … 這些在居家設計領域常見的風格，多半有可被定義的元素與歷史發展。但你可曾想過，專屬於自己的風格會是什麼樣貌呢？來自台北的《直方設計有限公司》，認為所謂的風格是「對某一種生活美學的總結」，它來自於每個家特有的生活樣態及記憶積累，並透過人與空間的互動，呈現出獨特居家風景。

今天所要帶你參觀的公寓便是出自直方室內建築團隊之手。座落於清幽的台北市北投區，這座公寓內裝採用大量實木打造，搭配沈靜的灰白色系，營造出寧靜致遠的生活美學。現在就趕快跟著我們的腳步，一同欣賞和風室內設計之美吧！