寧靜致遠 北投的現代日式風公寓

北歐風、美式鄉村風、日式極簡風… … 這些在居家設計領域常見的風格，多半有可被定義的元素與歷史發展。但你可曾想過，專屬於自己的風格會是什麼樣貌呢？來自台北的《直方設計有限公司》，認為所謂的風格是「對某一種生活美學的總結」，它來自於每個家特有的生活樣態及記憶積累，並透過人與空間的互動，呈現出獨特居家風景。
今天所要帶你參觀的公寓便是出自直方室內建築團隊之手。座落於清幽的台北市北投區，這座公寓內裝採用大量實木打造，搭配沈靜的灰白色系，營造出寧靜致遠的生活美學。現在就趕快跟著我們的腳步，一同欣賞和風室內設計之美吧！
由大量實木建造而成，起居室在室外充沛自然光的挹注下顯得格外敞亮。捨棄一般客廳的沙發、茶几、電視牆，起居室擺放的是一張八人座長桌，不僅可作為餐桌使用，也能與家人一同閱讀或工作。牆面以捲軸妝點，牆底特別以灰色大理石區隔出展示空間，使日常生活更添風雅。
有別於起居室，用餐空間改採圓桌，吃飯還是得團團圍坐更有團圓氣氛。餐桌椅既是較為富麗的中國風，牆面就用沈靜的灰色來平衡；後方水槽區則特別以木造圍欄隔開，以免打亂室內的風格調性。
寬敞的泡澡空間是浴室中心思想，於是淋浴區沒有被特別區分開來，木地板橫條之間的縫隙則可幫助排水。牆面設置了玻璃層架以便加強收納功能，美觀又不佔空間。
北投陳宅典雅而又非典型的日式設計，成功寫下屋主對於「家」的定義。你的家，又該如何被定義呢？
延伸閱讀：