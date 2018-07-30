新竹新成屋室內裝潢實例，新古典風的美麗夢境

外面的現實世界不如夢境美好，如果回到家中可以如幻想中一樣燦爛，有悠遊的魚群與繁星陪伴，那麼是否可以更灑脫地面對生活中的各種挑戰呢？

本次的專案是由『趙玲設計』規劃設計的美麗夢境，設計團隊將男屋主熱愛鐵板燒料理，以及飼養海水魚的嗜好列入主要考量，然而因為所需的商用設備與原格局不甚符合，因此幾乎將整間房子的隔間拆掉再重新規劃。此外，電壓、設備管線、油煙問題等等都是需要設計師特別著墨的細節。

完成的作品帶有新古典風的味道，以及淡淡的奢華感，充滿了不少讓人感到驚喜的設計！更重要的是，屋內的規劃設計都考慮到屋主的各種嗜好，讓家徹底地展現獨有的個性。以下是此案的小檔案：

房屋類型➨電梯大樓

設計風格➨ 新古典

空間格局➨ 四房兩廳三衛

室內坪數➨ 95（更新中）坪（權狀）

究竟這個住宅空間裡頭編織出什麼樣的美夢呢？讓我們一探究竟！