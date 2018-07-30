新竹新成屋室內裝潢實例，新古典風的美麗夢境

外面的現實世界不如夢境美好，如果回到家中可以如幻想中一樣燦爛，有悠遊的魚群與繁星陪伴，那麼是否可以更灑脫地面對生活中的各種挑戰呢？
本次的專案是由『趙玲設計』規劃設計的美麗夢境，設計團隊將男屋主熱愛鐵板燒料理，以及飼養海水魚的嗜好列入主要考量，然而因為所需的商用設備與原格局不甚符合，因此幾乎將整間房子的隔間拆掉再重新規劃。此外，電壓、設備管線、油煙問題等等都是需要設計師特別著墨的細節。
完成的作品帶有新古典風的味道，以及淡淡的奢華感，充滿了不少讓人感到驚喜的設計！更重要的是，屋內的規劃設計都考慮到屋主的各種嗜好，讓家徹底地展現獨有的個性。以下是此案的小檔案：
房屋類型➨電梯大樓
設計風格➨ 新古典
空間格局➨ 四房兩廳三衛
室內坪數➨ 95（更新中）坪（權狀）
究竟這個住宅空間裡頭編織出什麼樣的美夢呢？讓我們一探究竟！
設計師希望新古典風的設計中加入一些奢華感，為了避免不要過於華麗繁複，選擇使用描金線板妝點，並在特定位置加上雕花修飾。這次的裝潢案例鄰近河畔，擁有水岸景觀，因此設計師特地採用白色、金色、藍色。戶外的景觀讓人聯想到夜空的星星，所以將此意象帶入室內，並且運用在餐廳的地坪圖騰、書房、走道的收納櫃門片上。隨著光線照射到門片上，就會透出星星的光影效果。
同時也因為戶外的景觀而聯想到夜空星星。因此將星空的意象帶入室內，像餐廳的地坪圖騰設計、書房、走道的收納櫃門片等等… 都帶入了星空設計的構思，最特別的是簍空門片隨著光線照射就會撒出星星的光影效果。
整個公共空間採取開放式的設計，而餐廳則位在最中心的位置。設計師利用圓形的意象塑造中心點，而對於開放空間來說，圓形的動線也較為流暢。為此，圓形的動線也延續到琴房的邊緣與天花板。
設計師曾經找許多廠商協助量身定制鐵板燒基檯，為了要解決油煙的問題選擇了商用抽風設備。鐵板燒右側設置排風管，將之隱藏在設計中保有美觀與實用性。考慮到以後維修的問題，將鐵板燒基座前方的板子做移動可拆式。
設計師將魚缸安排在玄關處，讓屋主一回家就能立刻欣賞到，瞬間被療癒了。
魚缸底部採用鋼板支撐整座水族缸與海水的重量，而排水的管線都重新配置過。屋主還希望海水魚的生態可以全自動調節，為此特別找專門的廠商來安裝魚缸維生系統，而養殖周邊的機具則是安裝在魚缸上下方的百葉內，方便散熱與維護。
除了鐵板燒與養魚，男屋主還有收藏美酒的嗜好，因此希望能有燈光美氣氛佳的空間品酒。設計師規劃了與琴房作結合的吧臺區，在上方配置酒瓶架擺放紅酒，壁面則特別請藝術畫師現場繪製歐洲古城河畔的黃昏夜景，搭配上燈光設計營造出夜景的效果。
『趙玲設計』擅長將文創藝術融入於設計案中，這種方式也能道出屋主的文化背景與知識涵養。這次專家結合了Light Art (燈光藝術)點亮壁面畫作，在空間裡頭有置身於壁面畫作裡的錯覺。
女主人的嗜好與男主人的一樣重要，為了放置女主人的鋼琴，設計師將後方主臥的部分空間分給琴房，並以架高地板營造出演奏廳的感覺。琴房後方有一支樑，樑下的空間留給深度較深的書櫃，有兩層的書櫃方便收納，外層是可推式的，增加使用與便利性。
往私領域，主臥與客浴都在走道的最後一間，擔心客人走錯，設計師將主臥的門片隱藏起來，做了一個小玄關。地坪的拼花除了星星也用了花朵的線條，多一些溫柔的感覺。兩側有對稱的收納櫃，用了線框和壁燈裝飾的牆面其實是個門片，裡面有收納櫃，也完全隱藏了主臥門。
主臥主要是白色系帶點金色的點綴。床頭背牆是金色古典的花草圖騰搭配雕花線板，壁燈與餐廳的風格一致，燈打開是柔和浪漫的氛圍，而角落的圓弧型牆面其實是隔壁小書房的空間，用圓弧修飾不造成空間上的突兀，也保持空間的完整性。
室內的格局幾乎都有調整，像玄關原本是屬於狹長型左右很寬，但因為隔壁是廚房沒辦法移動，所以設計師在進玄關的左側隔出了一間衣帽間，使用類似巴士門的推門，使用起來更便利又不佔空間。銜接到廚房，因為鐵板燒尺寸的關係，因此將入口處拓寬，讓走道有足夠的寬度。由於安置排風管，設計師順勢將天花板作成圓弧的造型，延伸到玄關地坪讓彼此呼應。
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