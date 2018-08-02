台北室內設計師的傑作! 淡水簡約風小公寓

台灣有眾多的室內設計師，要怎麼樣才能找到最適合你的那一位呢? 我們建議想要裝修居家空間的你，可以先看看不同設計師的作品，參考他們的設計理念，之後再與設計師直接面談。面談的時候可別忘記準備好你喜歡的室內風格的圖片，這樣子可以讓設計師更快速知道你的需求與喜好。

假如說你喜歡簡約風的裝潢，而且打算為你的小公寓注入這樣的元素的話，這本點子簿所要介紹的淡水小公寓會是很棒的參考實例。寬宸室內設計公司利用中性的色系以及開放式的格局，打造出一間空間感佳，時尚中又不失溫馨感的小窩。想要找尋實用的設計靈感，那麼就一塊欣賞這間位在淡水的簡約風小公寓吧!