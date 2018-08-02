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台北室內設計師的傑作! 淡水簡約風小公寓

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台灣有眾多的室內設計師，要怎麼樣才能找到最適合你的那一位呢? 我們建議想要裝修居家空間的你，可以先看看不同設計師的作品，參考他們的設計理念，之後再與設計師直接面談。面談的時候可別忘記準備好你喜歡的室內風格的圖片，這樣子可以讓設計師更快速知道你的需求與喜好。

假如說你喜歡簡約風的裝潢，而且打算為你的小公寓注入這樣的元素的話，這本點子簿所要介紹的淡水小公寓會是很棒的參考實例。寬宸室內設計公司利用中性的色系以及開放式的格局，打造出一間空間感佳，時尚中又不失溫馨感的小窩。想要找尋實用的設計靈感，那麼就一塊欣賞這間位在淡水的簡約風小公寓吧!

設計重點一: 灰藍色與白

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相信忠實的粉絲們已經很了解，小空間最安全的顏色就是白。雖然說寬宸的設計師們用白作為主色調，仍在沙發背牆漆上藍灰色，讓純白的空間裏頭多了其他的色彩。此外，這樣的顏色搭配也能成功營造出現代時尚感!

設計重點二: 全牆面的櫃子

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沙發旁邊設置了全牆面的櫃體，灰色的櫃子結合展示與收納的功能，實用度高之餘與室內的風格也很搭。

設計重點三: 線條製造驚喜

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將設計以及家具數量減到最低是簡約風格的基本概念，然而如果想要製造出小驚喜，可以學設計師在電視牆上勾勒線條的手法。

設計重點四: 木頭營造出溫馨感

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簡約風的設計偶爾給人一種生冷的感覺，在用餐區這全家齊聚享用美食的地方，專家以木頭增添溫馨感。

設計重點五: 出彩的燈具

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造型獨特的燈具不僅有實際的功能，同時也成為空間裏頭的亮點。

設計重點六: 用寢具增添活潑氣息

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簡單色系的居家空間，以寢具增添活潑氣息。

設計重點七: 霧面拉門

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臥室裡頭的霧面拉門不僅分隔空間，也非常時尚有品味。

延伸閱讀:

11 種小坪數的絕美樓中樓與夾層設計

小客廳牆壁顏色: 12 個讓你的空間活潑又寬敞的好選擇

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