台南北區的 17.5 坪小公寓，簡約風室內設計

約莫 17.5 坪的小空間，要如何規劃設計才能成為一對新婚夫妻的甜蜜舒適小窩呢? 這本點子簿的主角是為在台南市北區的電梯大樓內的小公寓，新婚的小夫妻委託臣月空間工程的專業設計師規劃設計，希望能賦予新家簡約時尚的樣貌，同時又要能滿足小倆口對於收納的需求。設計師利用木作噴漆、鐵件烤漆、清水膜塗料等材料營造出簡約的氛圍，並且在家中隱藏的角落增設收納的櫃體，小公寓美觀與實用性兼具。出發欣賞這美麗的作品前，先看看公寓的基本檔案:

★座落位置➨台南市北區

★空間性質➨電梯大樓

★使用成員➨新婚夫妻

★空間面積➨57.75m² (約 17.5 坪)

★主要材料➨木作噴漆、鐵件烤漆、清水膜塗料

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