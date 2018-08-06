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台南北區的 17.5 坪小公寓，簡約風室內設計

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台南市北區/W宅/轉。23.5, 臣月空間工程 臣月空間工程 客廳
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約莫 17.5 坪的小空間，要如何規劃設計才能成為一對新婚夫妻的甜蜜舒適小窩呢? 這本點子簿的主角是為在台南市北區的電梯大樓內的小公寓，新婚的小夫妻委託臣月空間工程專業設計師規劃設計，希望能賦予新家簡約時尚的樣貌，同時又要能滿足小倆口對於收納的需求。設計師利用木作噴漆、鐵件烤漆、清水膜塗料等材料營造出簡約的氛圍，並且在家中隱藏的角落增設收納的櫃體，小公寓美觀與實用性兼具。出發欣賞這美麗的作品前，先看看公寓的基本檔案:

★座落位置➨台南市北區 

★空間性質➨電梯大樓 

★使用成員➨新婚夫妻 

★空間面積➨57.75m² (約 17.5 坪)

★主要材料➨木作噴漆、鐵件烤漆、清水膜塗料

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玄關處的設計

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臣月空間工程

台南市北區/W宅/轉。23.5

臣月空間工程
臣月空間工程
臣月空間工程

從一進門玄關入口處連結到公共領域，牆面皆設置了大面積的白色櫃體，而櫃子的板片上則有交叉的設計，簡單卻別出心裁。此外，玄關處使用深色的地板，與公共領域作出區別。

小細節活化氣氛

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臣月空間工程

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臣月空間工程
臣月空間工程
臣月空間工程

進入公共領域前可以看到小小的水族箱，造型有別於傳統的大面積與生硬，是讓空間氣氛更鮮活的小細節。

古典風的電視牆

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臣月空間工程

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臣月空間工程
臣月空間工程
臣月空間工程

雖然說整體的風格走簡約路線，但是電視牆的造型卻帶有古典風情，讓時尚的小窩也散發了絕佳的典雅味道。

客廳的色系搭配

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臣月空間工程

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臣月空間工程
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電視牆選用深色系，沙發背牆則是百搭的白色，配上白色的沙發後，氣質高貴。

客廳的家飾品很加分

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臣月空間工程

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臣月空間工程
臣月空間工程
臣月空間工程

不論是木頭的茶几、大體積的植物盆栽或是有層次感的吊燈，客廳的設計都展示了家飾品的魔力。

隨性地擺放畫作也很加分~

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臣月空間工程
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善用角落空間

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臣月空間工程
臣月空間工程
臣月空間工程

由於家中本身的格局並不方正，因此設計師特地將角落規劃成臥榻與吧台區，同時增設牆面收納格。

臥榻與吧檯

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臣月空間工程
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臥榻與吧檯之間有適當的距離，規劃地十分完善。

沐浴在陽光下~

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時尚又實用的吧檯

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臣月空間工程

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臣月空間工程
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在此小酌或是在陽光照射下享用早餐，都是非常幸福的時光。

這裡有更多適合小空間的吧檯設計: 台灣小公寓必備！14 種超有情調又實用的廚房吧台桌

廚房區

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臣月空間工程

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利用霧面拉門隱藏廚房區，不佔去室內的空間。

主臥使用清水膜塗料

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臣月空間工程

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臣月空間工程
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主臥的牆面使用了清水膜塗料，因此營造出工業風的氛圍，這樣沉穩的氣息讓居者可以更加平心靜氣，進入舒眠狀態。

沒有過多的裝飾讓主臥室回歸原始的質樸…

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臣月空間工程

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臣月空間工程
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臣月空間工程

有拉門的更衣室

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臣月空間工程

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為了減少佔去室內面積的情形發生，設計師特地將更衣室設計拉門，呼應電視牆的造型讓各個領域的設計更有連續性。

延伸閱讀:

18 種小公寓也可以擁有的實用更衣間

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