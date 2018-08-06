台南北區的 17.5 坪小公寓，簡約風室內設計

約莫 17.5 坪的小空間，要如何規劃設計才能成為一對新婚夫妻的甜蜜舒適小窩呢? 這本點子簿的主角是為在台南市北區的電梯大樓內的小公寓，新婚的小夫妻委託臣月空間工程的專業設計師規劃設計，希望能賦予新家簡約時尚的樣貌，同時又要能滿足小倆口對於收納的需求。設計師利用木作噴漆、鐵件烤漆、清水膜塗料等材料營造出簡約的氛圍，並且在家中隱藏的角落增設收納的櫃體，小公寓美觀與實用性兼具。出發欣賞這美麗的作品前，先看看公寓的基本檔案:
★座落位置➨台南市北區
★空間性質➨電梯大樓
★使用成員➨新婚夫妻
★空間面積➨57.75m² (約 17.5 坪)
★主要材料➨木作噴漆、鐵件烤漆、清水膜塗料
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從一進門玄關入口處連結到公共領域，牆面皆設置了大面積的白色櫃體，而櫃子的板片上則有交叉的設計，簡單卻別出心裁。此外，玄關處使用深色的地板，與公共領域作出區別。
在此小酌或是在陽光照射下享用早餐，都是非常幸福的時光。
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為了減少佔去室內面積的情形發生，設計師特地將更衣室設計拉門，呼應電視牆的造型讓各個領域的設計更有連續性。
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