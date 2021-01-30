兒童房設計大全——5個必知重點和10個完美實例

對於很多人來說，買房子其中一個主要目的就是希望能好好孕育下一代。今天 homify 將要告訴大家設計兒童房時要考慮到的 5 大重點，並搜集了10 種由台灣本地設計師打造而成的美麗範例——無論是可愛的女生房、活潑的男生房、還是沉穩成熟的青少年房都一網打盡！
要設計兒童房之前，大家最先要考慮的就是房間需要具備什麼樣的實際功能，以及日後有沒有必要作大幅度的更動。
例如說，如果你的小孩屬於學齡前階段，那麼兒童房間的主要功能只需要分成玩樂區和休憩區兩個部分即可。由於這些小小孩一般都是從玩樂中學習，因此應該預留一個可供伸展與跑跳的遊戲區，而且當中安全措施絕對不可少！比如說，地板應該鋪上軟墊，家具應該以圓角設計為主。然而如果家具剛好有直角，那麼你必須在邊沿黏上兒童防撞膠條，以確保小孩的安全。
至於處於學習階段的小孩，兒童房則多了一個非常重要的讀書功能。為了使他們能夠好好地集中學習，一個採光良好而且簡約的房間就會變得非常重要。有了充足的光線，孩子們就能夠更容易集中精神；而簡約的設計則可以減少房間可見的雜物，換句話說房間裡就少了些會令人分心的物品。
而 12 歲以上、踏入青春期的孩子們需要的是私人空間，因此在這個時期他們應該擁有獨立的房間，而且父母亦可以讓孩子們參與房間的規劃，聽取他們的意見再進行設計。
當媽媽的應該已經歷過很多次「孩子們在牆面亂塗鴉」的可怕惡夢。事實上，父母也沒法阻止小孩的好奇心以及不知道從哪兒來的「創作靈感」，既然如此，兒童房裡就應該具備好幾面可供塗鴉、方便洗刷然後又防水的牆壁。
其中一種市面上最常見的兒牆房牆面可算是黑板漆牆面了！而如果你想要增加牆面的趣味，則可以選擇一些含鐵粉的二合一磁性黑板潑牆面。
如果你想要了解更多關於黑板漆的資料，歡迎參閱：全家都愛的黑板漆:-認識它的優缺點以及顏色選擇!
安全性是小孩房設計的一大重點，特別是針對於學齡前的小孩而言。一般而言，兒童房的地板都會鋪上軟墊來減低孩子與地板之間的衝撞。有些家長亦會選擇直接把在地板上鋪上地毯，然而這一種方法容易積聚塵埃，並不適合容易有過敏問題或者是有寵物的家庭。
而在選擇一般的硬地板方面，最受家庭歡迎的一定是防刮功能的PVC仿木地板。無論小孩的破壞力有多強，PVC仿木地板都可以承受得起呢！
在選擇房間的顏色的時候，最基本的準則就是以小孩子的性別為考慮。通常適合小女生的房間都是以粉粉嫩狀的粉紅色、粉紫色為主；而適合小男生的選擇有粉藍色、綠色和鮮明的灰、藍、黃配色等等。
不過在現今講求男女平等的年代，許多人都嘗試打破性別定型的框框，因此只要父母覺得適合，而小孩子自己也喜歡的話，男生也可以選擇粉色系列，女生當然也可以選擇有型的陽剛色系！
然而如果你要打造的是一間兒童書房，或者希望採用一些耐看的顏色的話，那麼一般來說中性的大地色系會比較理想喔！
家具的選擇同樣取決於孩子們的實際需要。如果孩子還在學齡前的階段，那麼房間裡最好不要擺放一些重型的家具。一方面防止小孩子在攀爬比如說抽屜的時候發生意外，二來亦方便日後等孩子長大一點的時候再作大規模的規劃。
當孩子長大成學齡兒童的時候，大家就可以考慮選擇一些系統家具，比如說衣櫃、睡床和書桌三合一的多功能組合。這樣子既可以節省空間與裝潢費，同時也能夠使房間設計更為一體。
了解到以上五個兒童房裝潢的設計重點後，現在就讓我們跟台灣的設計師們學習一下吧！
對於大都市的小房子而言，兒童房的空間不一定足夠。
為了提升房間的實用空間，設計師決定在房內打造出一個加高的地台，使收納櫃與睡床二合為一，一次過解決小坪數以及收納空間不足的問題，同時為房間注入獨特的設計元素。
把軟墊地板與收納櫃二合一的設計亦非常巧妙！軟墊分別為灰色與淺藍色二種，可自由轉換排列的方面，這樣子的設計組合光看就覺療癒又好玩。
小女生們最愛的通常都是這一些可愛的人物！這一間粉粉嫩狀的房間相信是不少小姊妹們的夢幻臥房呢！
除了剛剛提到的黑板漆式者是防水漆以外，一面充滿童趣的藝術牆面亦能使房間生色不少呢！如果小孩喜歡的話，家長甚至可以讓他們參與粉刷的過程，這也不失為一項好玩的親子活動呢。
以沉隱木色為主的這一個兒童房非常好看！而且重點是臥塌、書桌和衣櫃是連為一體的系統家具，實用之餘亦非常有整體感。
設計師把小男生們最愛的車子帶進兒童房間的裝潢裡～無論是上下雙人床的造型、床單、還是窗簾，每一個部分都巧妙地互相呼應，使房間看起來既統一又好玩！
這一間兒童書房非常適合同樣學習年齡中的兄弟或者姊妹們。
整個房間最吸睛的是連接地面與睡床的樓梯，因為它同時也是一個雙面的書櫃。整個系統家具對稱地分為左、右兩區，兄弟姊妹們各自有各自的學習空間。
設計師為兩個學齡前的小朋友規劃了一個獨立的孩子房。床位採用Ｌ型的設計，兩張床各自分開，讓小朋友能慢慢學習自己睡一張床。而當媽媽在分別照顧兩個寶貝時，也不會相互干擾。
另外，兩張床之間也形成一個可供孩子活動玩樂的空間，整體的設計都有好好地兼顧到玩樂與休憩的兩大功能呢！
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