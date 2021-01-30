你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

兒童房設計大全——5個必知重點和10個完美實例

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
舒適機能空間, 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 嬰兒房/兒童房
Loading admin actions …

對於很多人來說，買房子其中一個主要目的就是希望能好好孕育下一代。今天 homify 將要告訴大家設計兒童房時要考慮到的 5 大重點，並搜集了10 種由台灣本地設計師打造而成的美麗範例——無論是可愛的女生房、活潑的男生房、還是沉穩成熟的青少年房都一網打盡！

​1. 房間的主要功能

光度與空間, 皇室空間室內設計 皇室空間室內設計 嬰兒房/兒童房 皇室空間室內設計
皇室空間室內設計

光度與空間

皇室空間室內設計
皇室空間室內設計
皇室空間室內設計

要設計兒童房之前，大家最先要考慮的就是房間需要具備什麼樣的實際功能，以及日後有沒有必要作大幅度的更動。

例如說，如果你的小孩屬於學齡前階段，那麼兒童房間的主要功能只需要分成玩樂區和休憩區兩個部分即可。由於這些小小孩一般都是從玩樂中學習，因此應該預留一個可供伸展與跑跳的遊戲區，而且當中安全措施絕對不可少！比如說，地板應該鋪上軟墊，家具應該以圓角設計為主。然而如果家具剛好有直角，那麼你必須在邊沿黏上兒童防撞膠條，以確保小孩的安全。

安全與簡約

日光小屋諧奏曲｜防水百葉簾．遮光蜂巢簾 空間構成：HAO Design 好室設計 MSBT 幔室布緹 嬰兒房 複合木地板 Wood effect 起居室設計 居家設計 居家裝潢 兒童房設計 兒童房裝潢 兒童房窗簾 兒童房 遊戲室設計
MSBT 幔室布緹

日光小屋諧奏曲｜防水百葉簾．遮光蜂巢簾 空間構成：HAO Design 好室設計

MSBT 幔室布緹
MSBT 幔室布緹
MSBT 幔室布緹

至於處於學習階段的小孩，兒童房則多了一個非常重要的讀書功能。為了使他們能夠好好地集中學習，一個採光良好而且簡約的房間就會變得非常重要。有了充足的光線，孩子們就能夠更容易集中精神；而簡約的設計則可以減少房間可見的雜物，換句話說房間裡就少了些會令人分心的物品。

而 12 歲以上、踏入青春期的孩子們需要的是私人空間，因此在這個時期他們應該擁有獨立的房間，而且父母亦可以讓孩子們參與房間的規劃，聽取他們的意見再進行設計。

​2. 牆面設計

遊戲房設計 極簡室內設計 Simple Design Studio 嬰兒房/兒童房 小孩房,磁性漆,遊戲房
極簡室內設計 Simple Design Studio

遊戲房設計

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

當媽媽的應該已經歷過很多次「孩子們在牆面亂塗鴉」的可怕惡夢。事實上，父母也沒法阻止小孩的好奇心以及不知道從哪兒來的「創作靈感」，既然如此，兒童房裡就應該具備好幾面可供塗鴉、方便洗刷然後又防水的牆壁。

其中一種市面上最常見的兒牆房牆面可算是黑板漆牆面了！而如果你想要增加牆面的趣味，則可以選擇一些含鐵粉的二合一磁性黑板潑牆面。

如果你想要了解更多關於黑板漆的資料，歡迎參閱：全家都愛的黑板漆:-認識它的優缺點以及顏色選擇!

3. 地板設計

舒適機能空間, 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 嬰兒房/兒童房
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

舒適機能空間

鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

安全性是小孩房設計的一大重點，特別是針對於學齡前的小孩而言。一般而言，兒童房的地板都會鋪上軟墊來減低孩子與地板之間的衝撞。有些家長亦會選擇直接把在地板上鋪上地毯，然而這一種方法容易積聚塵埃，並不適合容易有過敏問題或者是有寵物的家庭。

而在選擇一般的硬地板方面，最受家庭歡迎的一定是防刮功能的PVC仿木地板。無論小孩的破壞力有多強，PVC仿木地板都可以承受得起呢！

​4. 色彩選擇

台中 陳公館, 築本國際設計有限公司 築本國際設計有限公司 嬰兒房/兒童房 家具,建筑,财产,舒适,木头,纺织品,枕头,灯光,床架,室内设计
築本國際設計有限公司

台中 陳公館

築本國際設計有限公司
築本國際設計有限公司
築本國際設計有限公司

在選擇房間的顏色的時候，最基本的準則就是以小孩子的性別為考慮。通常適合小女生的房間都是以粉粉嫩狀的粉紅色、粉紫色為主；而適合小男生的選擇有粉藍色、綠色和鮮明的灰、藍、黃配色等等。

色彩無限制，舒服即可

兒童房 木博士團隊/動念室內設計制作 嬰兒房/兒童房 複合木地板 White 兒童房
木博士團隊/動念室內設計制作

兒童房

木博士團隊/動念室內設計制作
木博士團隊/動念室內設計制作
木博士團隊/動念室內設計制作

不過在現今講求男女平等的年代，許多人都嘗試打破性別定型的框框，因此只要父母覺得適合，而小孩子自己也喜歡的話，男生也可以選擇粉色系列，女生當然也可以選擇有型的陽剛色系！

然而如果你要打造的是一間兒童書房，或者希望採用一些耐看的顏色的話，那麼一般來說中性的大地色系會比較理想喔！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

5. 傢俱選擇

豐悅城-極簡風, 宅即變空間微整形 宅即變空間微整形 嬰兒房/兒童房 家具,舒适,建造,木头,房子,床架,室内设计,客厅,建筑学,灰色的
宅即變空間微整形

豐悅城-極簡風

宅即變空間微整形
宅即變空間微整形
宅即變空間微整形

家具的選擇同樣取決於孩子們的實際需要。如果孩子還在學齡前的階段，那麼房間裡最好不要擺放一些重型的家具。一方面防止小孩子在攀爬比如說抽屜的時候發生意外，二來亦方便日後等孩子長大一點的時候再作大規模的規劃。

當孩子長大成學齡兒童的時候，大家就可以考慮選擇一些系統家具，比如說衣櫃、睡床和書桌三合一的多功能組合。這樣子既可以節省空間與裝潢費，同時也能夠使房間設計更為一體。

了解到以上五個兒童房裝潢的設計重點後，現在就讓我們跟台灣的設計師們學習一下吧！

範例1-適合小房間的加高地台

新北 林口 Kuo residence (竹城長崎), 双設計建築室內總研所 双設計建築室內總研所 嬰兒房/兒童房 家具,建筑,财产,窗户,舒适,夹具,木头,床架,室内设计,灯罩
双設計建築室內總研所

新北 林口 Kuo residence (竹城長崎)

双設計建築室內總研所
双設計建築室內總研所
双設計建築室內總研所

對於大都市的小房子而言，兒童房的空間不一定足夠。

為了提升房間的實用空間，設計師決定在房內打造出一個加高的地台，使收納櫃與睡床二合為一，一次過解決小坪數以及收納空間不足的問題，同時為房間注入獨特的設計元素。

範例1-內藏巧思的軟墊地板

新北24坪機能住宅, 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 鈊楹室內裝修設計股份有限公司 嬰兒房/兒童房 窗户,建造,舒适,灯罩,木头,夹具,长方形,地板,地面,客厅
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

新北24坪機能住宅

鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司
鈊楹室內裝修設計股份有限公司

把軟墊地板與收納櫃二合一的設計亦非常巧妙！軟墊分別為灰色與淺藍色二種，可自由轉換排列的方面，這樣子的設計組合光看就覺療癒又好玩。

範例3-小女生的粉紅房間

小孩房 協億室內設計有限公司 嬰兒房/兒童房 建造,家具,舒适,枕头,床架,纺织品,房子,木头,室内设计,床
協億室內設計有限公司

小孩房

協億室內設計有限公司
協億室內設計有限公司
協億室內設計有限公司

小女生們最愛的通常都是這一些可愛的人物！這一間粉粉嫩狀的房間相信是不少小姊妹們的夢幻臥房呢！

另一種粉紅房間

湖心泊, 夏木空間設計 夏木空間設計 嬰兒房/兒童房 風琴簾、女孩房、房間設計、粉紅色房間、房間顏色、小孩房、單人房
夏木空間設計

湖心泊

夏木空間設計
夏木空間設計
夏木空間設計

柔美的漸層粉調，不只是小女孩，少女也很適合。

範例4-好玩的兒童天地

輕饗宴, 達譽設計 達譽設計 女孩房 Pink
達譽設計

輕饗宴

達譽設計
達譽設計
達譽設計

如果覺得光是一整個粉紅色的空間有點單調的話，那麼就把好玩的造型坐墊帶進兒童房裡吧！比如說圖中這一個彷照帳篷的可愛坐墊。

範例5-讀書區和休憩區分開的青少年房間

光度與空間, 皇室空間室內設計 皇室空間室內設計 嬰兒房/兒童房 皇室空間室內設計
皇室空間室內設計

光度與空間

皇室空間室內設計
皇室空間室內設計
皇室空間室內設計

青少年時期最重要的就是學習，因此一個讀書區和休憩區分隔開來的臥室就最理想不過了。

範例6-活潑跳脫的童空間

Mixing Taste, Co*Good Design Co. Ltd. Co*Good Design Co. Ltd. 女孩房 家具,财产,建造,装饰,舒适,房子,纺织品,植物,木头,橘子
Co*Good Design Co. Ltd.

Mixing Taste

Co*Good Design Co. Ltd.
Co*Good Design Co. Ltd.
Co*Good Design Co. Ltd.

除了剛剛提到的黑板漆式者是防水漆以外，一面充滿童趣的藝術牆面亦能使房間生色不少呢！如果小孩喜歡的話，家長甚至可以讓他們參與粉刷的過程，這也不失為一項好玩的親子活動呢。

範例7-極具機能性的系統傢俱

上河園, 域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN 域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN 嬰兒房/兒童房 家具,财产,建造,镜框,窗户,橱柜,架子,木头,室内设计,舒适
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN

上河園

域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN

以沉隱木色為主的這一個兒童房非常好看！而且重點是臥塌、書桌和衣櫃是連為一體的系統家具，實用之餘亦非常有整體感。

範例8-兄弟共用的溫馨空間

<低預算>舊屋翻新-小家庭的夢想家, 品茉空間設計(夏川設計) 品茉空間設計(夏川設計) 嬰兒房/兒童房 木頭 Blue
品茉空間設計(夏川設計)

<低預算>舊屋翻新-小家庭的夢想家

品茉空間設計(夏川設計)
品茉空間設計(夏川設計)
品茉空間設計(夏川設計)

設計師把小男生們最愛的車子帶進兒童房間的裝潢裡～無論是上下雙人床的造型、床單、還是窗簾，每一個部分都巧妙地互相呼應，使房間看起來既統一又好玩！

範例9-樓梯、書桌和睡床三合一的實用設計

寬隆敦和侯宅, 李正宇創意美學室內裝修設計有限公司 李正宇創意美學室內裝修設計有限公司 男孩房
李正宇創意美學室內裝修設計有限公司

寬隆敦和侯宅

李正宇創意美學室內裝修設計有限公司
李正宇創意美學室內裝修設計有限公司
李正宇創意美學室內裝修設計有限公司

這一間兒童書房非常適合同樣學習年齡中的兄弟或者姊妹們。

整個房間最吸睛的是連接地面與睡床的樓梯，因為它同時也是一個雙面的書櫃。整個系統家具對稱地分為左、右兩區，兄弟姊妹們各自有各自的學習空間。

範例10-適合學齡前小孩的舒適空間

Kid's bedroom 湜湜空間設計 嬰兒房 Multicolored
湜湜空間設計

Kid's bedroom

湜湜空間設計
湜湜空間設計
湜湜空間設計

設計師為兩個學齡前的小朋友規劃了一個獨立的孩子房。床位採用Ｌ型的設計，兩張床各自分開，讓小朋友能慢慢學習自己睡一張床。而當媽媽在分別照顧兩個寶貝時，也不會相互干擾。

另外，兩張床之間也形成一個可供孩子活動玩樂的空間，整體的設計都有好好地兼顧到玩樂與休憩的兩大功能呢！

延伸閱讀推薦

家的溫度 豁然, 晨室空間設計有限公司 晨室空間設計有限公司 嬰兒房/兒童房
晨室空間設計有限公司

家的溫度 豁然

晨室空間設計有限公司
晨室空間設計有限公司
晨室空間設計有限公司

想了解更多空間設計，可以參考以下專題喔。

9個擁有創意牆面的兒童房

臥榻設計要注意什麼？5大必知重點

農地如何轉成建地？蓋農舍前必知的台灣法規

臥室結合書房: 48 種有書桌的絕佳實例
你最喜歡哪一款兒童房的設計呢?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了