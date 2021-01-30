兒童房設計大全——5個必知重點和10個完美實例

至於處於學習階段的小孩，兒童房則多了一個非常重要的讀書功能。為了使他們能夠好好地集中學習，一個採光良好而且簡約的房間就會變得非常重要。有了充足的光線，孩子們就能夠更容易集中精神；而簡約的設計則可以減少房間可見的雜物，換句話說房間裡就少了些會令人分心的物品。

而 12 歲以上、踏入青春期的孩子們需要的是私人空間，因此在這個時期他們應該擁有獨立的房間，而且父母亦可以讓孩子們參與房間的規劃，聽取他們的意見再進行設計。