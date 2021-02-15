新古典風格的歷史？七大必備的設計元素

歐式建築藝術歷史悠久，我們最常聽到的有羅馬式、文義復興式、巴洛克式以及洛可可式等等風格，而它們的共通點就是優雅高貴的氣質。我們知道在新房子裝潢的過程中確定空間的整體風格是非常重要且首要的，沒有核心風格的空間就像是沒有靈魂的肉體，或者是，沒有肉體的靈魂，這會是一種缺憾也是一種遺憾，風格的統一性不僅僅在於家裡各種裝潢元素的搭配與協調，更在於它給人帶來的一種感受，一種真正的對某種風格的理解與詮釋，是非常需要去用心對待的。
今天我們要介紹的是一種較為近代的「新古典」風格，如果你想要知道更多相關的歷史以及最具象徵性的設計元素，那麼就一起深度探索吧！
新古典風格（Neoclassicism）之所以是近代的建築風格，全因它於 18 世紀時才興起，相對於希臘式、羅馬式或者是巴洛克式以及洛可可式風格來說可謂「年輕」得多。
新古典主義起源於 18 世紀時的羅馬，當時正值巴洛克（Baroque）和洛可可（Rococo）大行其道的時期。這兩種風格強調極奢華的裝飾，然而當時新興的藝術家覺得這樣子的風格過於浮華，於是便藉著模仿古希臘及古羅馬的簡約藝術，試著把儉樸而又典雅的建築風格變成主流。
正因為這個原因，新古典建築風格不再使用任何金碧輝煌的浮誇裝飾，取而代之的是較和諧和沉穩的色調、低調典雅的淺浮雕、以及新舊元素交融的家具等等。
時至今日，新古典風格主要以簡潔的設計形式出現，然而也有很多設計師會選擇把新古典的元素加進其他不同的風格之中，比如法國的帝王風格及英國的攝政時期風格，以營造豐富又有層次的室內設計。
白色、金色、暗紅色以及黃色是新古典風格中最具代表性的用色。時至今日，新古典風格還可以分成時尚跟溫馨兩大類型，如果你喜歡家裡保留時尚簡約的觀感，同時又想加入古典風的優雅感，那麼你可以選用香檳金、棕色、銀色或者是酷酷的暗色來點綴；而如果你比較喜歡溫馨風格，那麼以大地色來搭配金色是理想的配色組合。
無論你偏好的是哪一種新古典裝潢風格，記得一定要用白色做底色襯托，不然的話室內設計看起來會變得過於浮誇、複雜，偏離了新古典所強調的低調典雅氣質喔！
無論是哪個時期的歐式建築，我們都可以在各個部分找到浮雕裝飾。浮雕一般分為淺浮雕、高浮雕及凹浮雕三類，而新古典風的室內設計則採用淺浮雕這一種。顧名思義，淺浮雕指的是圖案及花紋只淺淺地凸出底面，深度不多於 2 公釐。
在現代室內設計中，最常使用浮雕的地方分別為天花板以及圖中的線板。另外，浮雕飾板一般亦會以歐式壁紙來作搭配，進而營造出滿滿的典雅氣質。
歐式壁紙的最大特點就是圖案帶有動感，通常以優雅的曲線以及花卉圖案（例如古藤花）表達，最常見於臥室或者客廳的主牆上。此外，玄關和走廊都是鋪設這一種壁紙的常見地方。
歐式壁紙跟一般普通的壁紙最大的不同之處就是它擁有輕輕的壓紋，以及香檳金或銀色的色調。另外，優質的歐式壁紙無紡布料製成，因此比起一般薄薄的牆紙質感厚得多。
歐美電影或者劇集裡，貴族們的家裡總是有一盞又一盞高貴奢華的水晶燈。在新古典設計風格之中，水晶燈同樣其中一項最不可或缺的設計元素。水晶燈一般作為客廳的主要光源，同時亦可以配搭其他低調的輔助燈使用。
購買水晶燈時，除了要留意尺寸跟客廳面積的比例是否恰當外，還要留要吊飾的設計以及水晶的通透度等地方。市面上除了由玻璃打造而成的水晶外，另外還有一種叫訪水晶的物料。仿水晶又名工藝水晶，大多指加了鉛而製成的玻璃或稀土玻璃，不過無論是材質、照明效果還是價錢，都會跟真水晶有差異。
另外一項打造新古典風格的必備元素。一般最能呈現出新古典風格的款式有金色包邊的立體鏡。最簡樸的造型有常見的長方型，然而如果你喜歡比較有巧思的款式，則可以選擇一些由曲線組成的鏡框。
如果要數到最具代表性的新古典家具，就非一把軍刀腳的椅子莫屬了。
新古典傢俱強調簡單、俐落的線條，因此軍刀腳獨特的線條與角度正正能代表迎新古典風格的這一個特點。
至於椅背方面，設計和款式非常多樣，最經典的是格子紋布料再搭配圓型的造型。而圖中的軍刀腳皮椅則帶有時尚簡約的元素，優雅之中更帶點個性。
新古典的沙發造工十分精細，擁有典雅的曲線和必備的軟包，而且座位一般以三人座為限。有些較精緻的款式會附有精美的雕花，顏色離不開白、金和暗紅色，強調以簡單俐落的線條帶出沙發的典雅美感。
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