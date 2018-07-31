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實木加大理石，台南安平的自建 65 坪豪華獨棟厝

Shun Oguri – homify Shun Oguri – homify
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生活中的條條框框總壓得人喘不過氣。既然如此，若要設計最讓一家人放鬆的居住空間，不如就跳脫束縛、來個專屬於自己的風格。

在台南市安平區，就有這麼一座風格自定義的透天厝。建築一樓為車庫、二到五樓是住家，大小約65坪。外型簡約，由好事達建設》操刀設計的裝潢則氣派富麗，整體以機能、流暢動線與舒適性為主要訴求，不被僵固的既定風格所制約，反倒別出心裁。現在趕快一起來看看，這座由實木與大理石打造的私人宮殿吧！

簡約大方的建築外觀

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先來看看這棟透天厝的外觀。黑白色調既簡約又大方，搭配使用玻璃與金屬等建材則多了幾分洗練；咖啡色格柵線條俐落，亦優化了隱密性。一樓車庫門也是白色，上下加裝百葉通氣窗與霧面玻璃，兼具採光與通風。

氣派的大門

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黑色大理石入口氣勢驚人，大門門板則採用實木，天然木紋既獨特又有生命力，與較為冷調的大理石材產生互補作用。門邊也做了柵狀木飾，以及可以小坐的穿鞋空間。

寬敞的車庫

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再來看一眼車庫內部，淺色地磚和牆面讓原本就寬闊的空間顯得更敞亮，透過大面玻璃窗可以從客廳看到車庫與室外，方便屋內的人查看動靜。

天井，讓陽光自然灑落

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若要加強室內採光，除了大面落地窗外，天井就是最奢侈的選擇——讓日月星光自然灑落，拂了一身還滿。

玄關的展示空間

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玄關處除了設置大量儲物空間，也展示有屋主的藝術收藏，讓人一進門就能賞玩。

一樓起居室

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來到起居室，開闊的空間令人人神清氣爽，沙發區和吧台區既獨立又相連，不論是要待客泡茶或小酌都很方便。沙發背牆採用灰色掛磚與懸吊式書架，讓屋內多了幾分禪意。

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樓梯間美麗的雕花隔門

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二樓開放式客廳

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二樓空間配置也是採用開放式格局，一口氣連通客廳、餐廳與廚房，增強家人之間互動，也使空間運用更有彈性。ㄇ字型沙發區可容納一家大小在此休憩，設計師更採用大量軌道燈照亮了家裡的社交場域。

玻璃拉門讓空間更通透

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乍看全無隔絕的用餐區，實際上以透明玻璃拉門區隔了餐廳與廚房。既能隔絕烹飪時的油煙，也讓整體空間更加通透。

臥室1

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為了增強實用性，臥房裡也配有書桌與置物櫃，Z字型層板讓儲物空間更活潑。

更衣空間

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更衣室利用巧妙的空間劃分，打造複合式系統櫃，滿足各種收納需求。

浴室

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浴室主色調為淺木色與白色，整體明亮可喜。大面鏡櫃不僅實用，也透過反射製造出空間加倍的視覺印象。

走廊收納空間

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臥室2

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同樣配有造型層板與床頭櫃，勻出床身兩邊的空間，更顯寬敞。

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設計師巧妙地利用電視櫃與牆面隔出更衣空間，臥房頓時機能性大增！

夢幻梳妝台

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宮廷風主臥室

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有別於前兩間臥室的機能性，這間臥房多了濃濃的宮廷風，從床組、床頭櫃到遮廉，都令人彷彿置身歐洲。

大型更衣間

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主衛浴

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寬敞的主衛浴中，洗手台、淋浴泡澡區、蒸氣室各採用不同材質、並以玻璃門彼此區隔，各自為政之餘，視覺上卻又透過灰色調的運用而產生一致性。

雙洗手台設計

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早上盥洗時總是大塞車嗎？雙洗手台設計讓你跟家人可以同時梳洗，讓晨間準備不再如同戰場般混亂。

若你喜歡這座實用又豪華的獨棟厝，絕不能錯過以下這些點子簿：

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