實木加大理石，台南安平的自建 65 坪豪華獨棟厝

生活中的條條框框總壓得人喘不過氣。既然如此，若要設計最讓一家人放鬆的居住空間，不如就跳脫束縛、來個專屬於自己的風格。
在台南市安平區，就有這麼一座風格自定義的透天厝。建築一樓為車庫、二到五樓是住家，大小約65坪。外型簡約，由《好事達建設》操刀設計的裝潢則氣派富麗，整體以機能、流暢動線與舒適性為主要訴求，不被僵固的既定風格所制約，反倒別出心裁。現在趕快一起來看看，這座由實木與大理石打造的私人宮殿吧！
先來看看這棟透天厝的外觀。黑白色調既簡約又大方，搭配使用玻璃與金屬等建材則多了幾分洗練；咖啡色格柵線條俐落，亦優化了隱密性。一樓車庫門也是白色，上下加裝百葉通氣窗與霧面玻璃，兼具採光與通風。
黑色大理石入口氣勢驚人，大門門板則採用實木，天然木紋既獨特又有生命力，與較為冷調的大理石材產生互補作用。門邊也做了柵狀木飾，以及可以小坐的穿鞋空間。
來到起居室，開闊的空間令人人神清氣爽，沙發區和吧台區既獨立又相連，不論是要待客泡茶或小酌都很方便。沙發背牆採用灰色掛磚與懸吊式書架，讓屋內多了幾分禪意。
二樓空間配置也是採用開放式格局，一口氣連通客廳、餐廳與廚房，增強家人之間互動，也使空間運用更有彈性。ㄇ字型沙發區可容納一家大小在此休憩，設計師更採用大量軌道燈照亮了家裡的社交場域。
早上盥洗時總是大塞車嗎？雙洗手台設計讓你跟家人可以同時梳洗，讓晨間準備不再如同戰場般混亂。
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