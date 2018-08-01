如何打造完美的開放式廚房？ 必知的六大設計關鍵!

由於設計師重視動線的設計與區域的分隔，因此開放式廚房的美觀度也大升級。

不管是什麼樣類型的廚房，流暢的動線可以讓料理生活變得輕鬆方便。一般而言，做料理的動線由冰箱開始延伸、接下來到水槽、然後是切菜用的料理檯面、再來才是用來主菜的爐灶區。這樣子的設計規劃考慮到掌廚者的實際需求，讓你輕輕鬆鬆地就能把食材從冰箱拿到水槽清洗，然後在料理檯面上作處理，最後無縫地直接下鍋。

另外，西方的料理方式很少有爆炒的部分，因此比起中式料理少油煙，開放式廚房的問題也就不大。然而，如果要打造出一個適合做中式料理的開放式廚房，我們必須要留意熱炒區跟輕食區的分隔。一般而言，開放式廚房很常會搭配中島使用，這個時候你就可以把熱炒區或者輕食區設於中島。