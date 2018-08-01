如何打造完美的開放式廚房？ 必知的六大設計關鍵!

開放式廚房能讓室內空間感更佳，也是為室內設計增添時尚感的一大要素，因此有不少家庭都偏愛開放式廚房的設計。
然而，開放式廚房在你所在的地區是否合法？要打造一個完美好使用的開放式廚房又需要注意什麼呢？今天就讓 homify 來為大家一一剖析。
其實台灣當局現今並沒有明文規定不准大家改建或打造開放式廚房，然而根據建築技術規則建築設計施工編第243條規定，「高層建築物地板面高度在50公尺或樓層在16層以上部分，除住宅、餐廳等係建築物機能之必要時外，不得使用燃氣設備。 （第2項）高層建築物設有燃氣設備時，應將燃氣設備集中設置，並設置瓦斯漏氣自動警報設備，且與其他部分應以具一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該層防火構造之樓地板予以區劃分隔；是高層建築物於地板面高度未達50公尺或樓層未達16層部分設有燃氣設備，均應依上開第2項規定辦理。」
簡單來說，如果你家的建築物達16層以上,或者離地面50公尺或以上時，一般來說當局並不允許你裝設燃火設備。而如果你的住家樓層未達16層或者離地未達50公尺時，燃氣設備理應是被容許的，但你必須確保能符合當局眾多的防火要求。在此要留意的是，這裡的嚴格規定是針對燃火、明火的料理設備 ，因此電磁爐等無明火的設備不受此限。不過為了安全起見，請務必諮詢專業建築師的意見，有必要時他們可以代為申請相關的裝修許可，這樣就萬無一失了。
由於設計師重視動線的設計與區域的分隔，因此開放式廚房的美觀度也大升級。
不管是什麼樣類型的廚房，流暢的動線可以讓料理生活變得輕鬆方便。一般而言，做料理的動線由冰箱開始延伸、接下來到水槽、然後是切菜用的料理檯面、再來才是用來主菜的爐灶區。這樣子的設計規劃考慮到掌廚者的實際需求，讓你輕輕鬆鬆地就能把食材從冰箱拿到水槽清洗，然後在料理檯面上作處理，最後無縫地直接下鍋。
另外，西方的料理方式很少有爆炒的部分，因此比起中式料理少油煙，開放式廚房的問題也就不大。然而，如果要打造出一個適合做中式料理的開放式廚房，我們必須要留意熱炒區跟輕食區的分隔。一般而言，開放式廚房很常會搭配中島使用，這個時候你就可以把熱炒區或者輕食區設於中島。
開放式廚房裡最重要的設備就是抽油煙機！沒了它，再好看的開放式廚房最終都只會變得髒兮兮和堆滿油漬而已！在選擇抽油煙機的時候，我們有兩個重點要留意——功率以及廚房的迎風面。
一般而言，一台較強力的抽油煙機必須達到14立方米/每分鐘的排風量標準，如果你做料理的習慣會製造出較多油煙的話，那麼則應該選擇排風量更高的型號。另外，排風管的長度對抽油煙機的效能來說也會有影響，一般以短於4公尺為佳。
此外，如果你的廚房處於迎風面，這就代表說油煙容易吹回屋內，把到處都弄得髒兮兮的！如果你的廚房有這樣子的問題，那麼可以選購一些有防迴風功能的抽油煙機喔！
另一個能完全阻隔油煙往室內擴散的好辦法就是安裝活動拉門！最常用於開放式廚房的拉門都是由玻璃打造的通透款式，這種拉門比較不妨礙房子的設計美感和空間感。安裝了拉門以後，只需要在做料理的時候把門拉起來，就能有效阻隔大量油煙湧進餐廳或者客廳；如果平常不需要開伙的時候，直接把門摺疊起來就能保持空間感！
不過要留意的是，雖然拉門可以有助阻隔油煙，可是由於它可活動可摺疊的特性，防油煙的效果一定沒有封閉式廚房那麼好。
廚房是個油煙重的地方，因此各種料理檯面、牆面或地面的材質都應該以好清洗為準則。
最常見於料理檯面的材料有經打磨的大理石或花崗岩等石材、光滑防水的白瓷台面以及防水瓷磚等等。而隨著科技發展，我們對流理檯面的要求更高，因此最理想的檯面需要具有抗菌、自動清潔等實用的功能，一些升級版的瓷製檯面或者是經過納米技術處理的石英或大理台檯面就最能符合我們的高要求。
開放式廚房必須要保持整潔才會好看，因此平時檯面上不應該出現太多的瓶瓶罐罐。換句話說，收納空間在此會變得特別重要。
除了一般的碗櫃外，你亦可以選擇一些可推拉式的儲物架子，用來擺放常常會用到的香料、油和調味料。在抽屜裡，你亦可以擺放一些本身有間隔的分隔盤，這樣子就可以把用餐的器具分門別類地放好。另外在牆面上你亦可以安裝一些好看的木架子，把裝有香料的玻璃小瓶一字排開來，或者是裝上一條金屬管子，用來掛著常用的鏟子、勺子等。而如果你有收藏好酒的習慣，那不如在中島加裝一個小小的酒櫃吧！
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