不同種類的鄉村風裝潢設計重點+實例!

法式風情一向都給人一種優雅又浪漫的印象，法式鄉村風格也是如此。

法式鄉村風跟其他鄉村風風格最大的分別在於它包含了大量曲線設計，比如說餐椅、餐桌及桌角、沙發或者睡床等家具都擁有曲線的造型，當中以籐蔓造型最為經典。

曲線除了出現在家具本身的造型外，還常見於壁紙以及雕花飾板上。圖中的室內空間就有這些元素——橢圓型的白色餐桌有淺淺的雕花紋理，完美搭配優雅的圓形餐椅。