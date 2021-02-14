不同種類的鄉村風裝潢設計重點+實例!

你喜歡自然風味濃的裝潢風格嗎？你偏愛班駁的舊椅子和餐桌或者是甜美的碎花布嗎？你覺得由火頭磚堆成的磚牆非常有味道嗎？如果你的答案都是肯定的話，那麼你一定也會喜歡鄉村風的設計！鄉村風設計往往會給人帶來一種安逸舒適的放鬆感，特別是生活的城市裡的人們，其實是很難在日常忙碌的間隙停下來、放空自己的，正因為如此，鄉村風才有一種讓人嚮往自然的魔力，一種好像可以讓我們暫時忘卻煩惱，讓我們放慢腳步、安靜下來的神奇療效。這大概歸根究底就是大自然的力量吧，一種融入許多天然元素的裝潢風格。然而，其實鄉村風的設計是很多樣化的，除了常見的美式鄉村風外，共實還有英式、法式、南歐與北歐風等等的種類。今天就讓homify來為你們一一介紹，好讓大家選擇自己最愛的鄉村風設計吧！
美式鄉村風是我們最常見的鄉村風格之一，其主要的特色就是一切從簡，並且以柔和的色調點亮整個家居。
美式鄉村風最常用的主色有奶茶色、粉藍、米色、白色等溫馨、簡單的色系，常搭配白色窗、門和家具（例如圖中客廳的沙發、茶几），進而營造出一種明亮之中又帶和諧的觀感。另外，一盞設計簡約的吊燈亦能為整個設計畫龍點睛喔！
除了溫馨的色調外，碎花布亦是美式風格中非常具代表性的元素。美式鄉村風的室內設計一定會用到布料來營造房子的舒適感，而當中以碎花布為最常用到的款式。從圖片中我們可以看得到無論是窗簾、餐椅的墊子、牆上的掛畫還是長椅上的抱枕，每個地方都有可愛小碎花的足跡，帶來極甜美的鄉村田園風味。
米字旗、電話亭、雙層紅巴士‥‥‥英倫風一直都有非常鮮明的特色，而英式鄉村風也不例外。有別於英式風格一直給人紳士般的感覺，英式鄉村風比較強調原始的素材，例如粗獷、未經過份打磨的石材。另外，磚牆亦是打造英式鄉村風中不可或缺的一大設計元素，當中尤其以紅色火頭磚為經典。
然而在現代的公寓之中，要打造出一整面實體的石牆和磚牆可不是件容易的事。因此現在市面上有售許多裝飾貼片，比如說文化石貼片，讓大家在不需要改動公寓的格局或牆面的前提下，亦能輕輕鬆鬆地打造出一個充滿英式鄉村風格的家居。如果你想要閱讀更多關於文化石的文章，歡迎參閱：輕盈的鄉村風質感:-客廳必備的文化石裝飾牆
由於英式鄉村風強調建材獨有的原始質感、粗獷感，因此整體設計的用色上亦會走比較沉穩的路線，常見的主要色調有地板、天花板和原木傢俱的深木色、石牆的灰色、磚牆的暗紅色等等。值得留意的是，這一些色調的共通點就是「不均勻、不完美」——石牆的灰色深淺不一，而磚塊色調也有不同層次。
法式風情一向都給人一種優雅又浪漫的印象，法式鄉村風格也是如此。
法式鄉村風跟其他鄉村風風格最大的分別在於它包含了大量曲線設計，比如說餐椅、餐桌及桌角、沙發或者睡床等家具都擁有曲線的造型，當中以籐蔓造型最為經典。
曲線除了出現在家具本身的造型外，還常見於壁紙以及雕花飾板上。圖中的室內空間就有這些元素——橢圓型的白色餐桌有淺淺的雕花紋理，完美搭配優雅的圓形餐椅。
除了曲線和雕花外，另一樣打造法式鄉村風的必要元素就是裝飾品了，圖中極具歐式風情的收納架就是一個好例子。
而一般最常見的裝飾可算是掛畫，特別是畫有鮮花的田園風油畫。不過除了掛畫以外，許多走法式鄉村風路線的家居都會擺放一些雕塑、古董、鮮花以及工藝品等等來增加設計所帶來的藝術感。
西班牙、意大利、希臘等等的南歐國家由於近海的關係，氣候比起其他歐洲國家暖和，而且日照時間亦較長，因此南歐鄉村風裝潢會給人一種較活潑、生動的感覺。
正因此南歐國家有這樣子的地理和氣候特性，設計師打造南歐風室內裝潢的時候會多以較明亮的色系來裝飾，比如說讓人聯想起大海與天空的天藍色、鮮艷的紅色與明亮的黃色等等，用色比起其他的鄉村風大膽。
南歐鄉村風其實多了一種地中海風情，因此採用一些具有原始質感的素材，比如說石板、木板、實木家具以及陶瓷磚地板等等元素常用於室內裝潢。圖片中的家甚至還有一個未經修飾的水泥壁爐，跟旁邊粗糙的磚牆成了完美配搭。
從暖和的南歐來到北歐，大家立馬就能察覺到兩者的分別了吧？北歐風格一向都以簡約設計為主，因此很少會用到南歐鄉村風常見的鮮艷色彩，取而代之的是其他較和諧溫馨的大自然色系，比如說象徵密林的墨綠色或淺綠色和象徵天空和海水的粉藍。此外，留白是北歐鄉村風的一大重點。
把木材帶進北歐風家居是常見的做法，除此以外布質沙發及地毯等布料亦是打造北歐鄉村風格不可或缺的重要元素喔！此外，把綠色植物帶入家中亦有效提升室內美感，倍添自然又溫馨的感覺。除了以上這些必要的裝潢外，設計師通常都不會把太多累贅的家具或者飾品帶入家中，為的就是保持北歐風的極簡設計。
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