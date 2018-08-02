台中室內建築師規劃設計，埔里的維摩山房

屋頂樣式仿照佛寺的歇山頂設計，屋瓦與建物色調沉穩，植栽紛紛透過水泥圍牆向外探頭，整體予人遺世獨立之感。
為了方便車輛進出，入口山門之下設計了車庫門，木造元素與整體建築調性相呼應。
佔地面積廣大的園子裡樹木蓊鬱，大片草坪令人心情也跟著開闊起來，不規則狀鋪石走道一路蜿蜒，引人入勝。
廊下空間除了堆放木柴，也是具有遮蔽功能的停車場。
穿過前院即來到山房前。隱身於老松與巨石之後的是一座古奈良式建築，下為迴廊、上有三重飛簷，乍看如同日式佛寺，卻也融入現代元素，發人思古幽情。
屋內大量採用實木建材，並以異材質拼接帶出不同風格。
建物本體由迴廊環繞，其間也點綴以原木雕刻，行走其間，山音人語聲聲入耳。
一進門即可看見多樣佛教典藏品，從佛畫到塑像無一不全。映照在光可鑑人的淺色大理石地上，更多了莊嚴肅穆。
為了不破壞室內設計調性，設計師採用黑白與原木家具，即使風格較為現代也不顯突兀。
走在山房內部可以發現，室內採光已經很充足，又輔以淺色地磚及崁燈照明，使起居空間不論日夜都被溫暖光暈所籠罩。
辦公區域同樣採用黑色桌椅，半開放空間以玻璃隔板部分阻絕，隔板上尚有山形雕飾，完美將山的意象貫徹其中。
一旁規劃有木質起居空間，與走廊沒有任何隔絕，開放式的木頭平台讓任何人都能很輕易地參與談話或社交。中式典雅家具一是不得忽略的視覺亮點。
為了善加利用自然照明與景觀，頂樓大量使用落地窗與玻璃門，於是不論晴雨都能將屋外山景盡收眼底。
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