台中室內建築師規劃設計，埔里的維摩山房

智者樂水，仁者樂山。在多山的台灣，山岳的寬容仁厚一向為人所愛，亦是南投一大景觀特色。在靜謐的山林間或遊走或休憩，總能讓心靈沉澱下來，拋空繁雜思緒、坐看雲起時。

在埔里的山中，就有這麼一座性靈居所。維摩山房，字取著名居士維摩詰，由此便知山房的用途必定與佛教相關。這棟酷似日本漢傳佛教的宗教建築，內部空間共為133坪，由專業室內建築團隊《利程室內外裝飾》操刀設計，從裡到外都散發著濃濃禪意。現在就讓我們帶你走進維摩山房，一起體驗它所帶來的幽靜平和。