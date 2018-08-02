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台中室內建築師規劃設計，埔里的維摩山房

Shun Oguri – homify Shun Oguri – homify
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智者樂水，仁者樂山。在多山的台灣，山岳的寬容仁厚一向為人所愛，亦是南投一大景觀特色。在靜謐的山林間或遊走或休憩，總能讓心靈沉澱下來，拋空繁雜思緒、坐看雲起時。

在埔里的山中，就有這麼一座性靈居所。維摩山房，字取著名居士維摩詰，由此便知山房的用途必定與佛教相關。這棟酷似日本漢傳佛教的宗教建築，內部空間共為133坪，由專業室內建築團隊《利程室內外裝飾》操刀設計，從裡到外都散發著濃濃禪意。現在就讓我們帶你走進維摩山房，一起體驗它所帶來的幽靜平和。

建築外觀

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維摩山房

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屋頂樣式仿照佛寺的歇山頂設計，屋瓦與建物色調沉穩，植栽紛紛透過水泥圍牆向外探頭，整體予人遺世獨立之感。

入口處

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維摩山房

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為了方便車輛進出，入口山門之下設計了車庫門，木造元素與整體建築調性相呼應。

寬闊庭園

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佔地面積廣大的園子裡樹木蓊鬱，大片草坪令人心情也跟著開闊起來，不規則狀鋪石走道一路蜿蜒，引人入勝。

停車場

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廊下空間除了堆放木柴，也是具有遮蔽功能的停車場。

建物本體

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維摩山房

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穿過前院即來到山房前。隱身於老松與巨石之後的是一座古奈良式建築，下為迴廊、上有三重飛簷，乍看如同日式佛寺，卻也融入現代元素，發人思古幽情。

盛放的九重葛與建築相映成趣

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維摩山房

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維摩山房

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木質元素

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屋內大量採用實木建材，並以異材質拼接帶出不同風格。

室外迴廊

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建物本體由迴廊環繞，其間也點綴以原木雕刻，行走其間，山音人語聲聲入耳。

佛教典藏

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一進門即可看見多樣佛教典藏品，從佛畫到塑像無一不全。映照在光可鑑人的淺色大理石地上，更多了莊嚴肅穆。

起居空間

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為了不破壞室內設計調性，設計師採用黑白與原木家具，即使風格較為現代也不顯突兀。

充足的室內照明

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走在山房內部可以發現，室內採光已經很充足，又輔以淺色地磚及崁燈照明，使起居空間不論日夜都被溫暖光暈所籠罩。

辦公區

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辦公區域同樣採用黑色桌椅，半開放空間以玻璃隔板部分阻絕，隔板上尚有山形雕飾，完美將山的意象貫徹其中。

開放式社交場域

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一旁規劃有木質起居空間，與走廊沒有任何隔絕，開放式的木頭平台讓任何人都能很輕易地參與談話或社交。中式典雅家具一是不得忽略的視覺亮點。

頂樓露臺

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為了善加利用自然照明與景觀，頂樓大量使用落地窗與玻璃門，於是不論晴雨都能將屋外山景盡收眼底。

看完維摩山房充滿詩意與禪意的設計，也想將這些元素應用在居家設計上嗎？歡迎參考這些創意點子簿：

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