新北市營造公司的傑作! 苗栗的日式鋼骨別墅

苗栗地勢多山，蓊鬱的山林清新宜人，行走其間頗能沈澱心情，與大自然相互對話。今天要帶你一起來看的鋼骨別墅即位於苗栗山城，建築隱身雲霧縹緲間，說是別墅卻又更像仙境，令人心神曠達而悠遠。負責操刀的營建團隊《翔霖營造有限公司》為日式鋼骨別墅專家，專精於打造結合「人文、科技、環保、智慧」的綠建築。都說魔鬼藏在細節裡，環保建材不僅能節省能源，更能調節室內溫濕度、使住家舒適度提升，是不容錯過的建築趨勢！
隱身苗栗山林中，這座鋼骨別墅從外觀就透露出其日式身世。屋頂採用日本KMEW頂級輕型厚屋瓦，優雅覆蓋建物。雙層建築格局方正，一二樓分別以不同大地色系詮釋，與自然景觀完美結合。
鏡頭拉近來到建物門前，可以看到一方寬闊的庭園空間。有別於四周環繞的山林，園林中各種植栽均經過專家精心陳設，加上砂礫地、荷塘及枯山水，簡潔卻又富含細節。房屋四周設有迴廊，側邊也闢建了較寬的露台，放置室外桌椅與搖椅。夏夜乘涼、秋日賞楓，這裡可說是一家人談天說地的絕佳社交場。
為了讓建築從裡到外都美麗，從門窗框、屋簷、山牆破風、裝飾腰帶、格柵、起料等鋁合金飾板，廠商都自行開發系列產品，使建築的收邊能更加完美。儘管在山林中，居家隱私也不得忽略，專家採用高隱蔽性的門窗設計，同時確保採光充足，使住戶能夠安心在家中享受山居生活。
這棟鋼骨別墅的其中一個特色在於，專家在通風、隔音、斷熱的工法上格外下了工夫，也採用了高檔外裝材。於是建物外牆透氣又好清潔，室內則有全熱交換機與空氣清淨機，確保溫濕度一切合宜。對翔霖營造來說，建築不是冷冰冰的水泥結構，而是人性與科技的結合。「就是要賦予房子會呼吸、 更聰明、展現生命力，才能成為家人一輩子的依靠。」
「家」不僅是一間屋子四面牆，還需添加以你對生活的想像跟實踐，才真正擁有精氣神。從這座山林間的苗栗風雲宅，你是否也看出屋主與專家所共同營造的生活美學呢？
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