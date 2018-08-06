新北市營造公司的傑作! 苗栗的日式鋼骨別墅

這棟鋼骨別墅的其中一個特色在於，專家在通風、隔音、斷熱的工法上格外下了工夫，也採用了高檔外裝材。於是建物外牆透氣又好清潔，室內則有全熱交換機與空氣清淨機，確保溫濕度一切合宜。對翔霖營造來說，建築不是冷冰冰的水泥結構，而是人性與科技的結合。「就是要賦予房子會呼吸、 更聰明、展現生命力，才能成為家人一輩子的依靠。」