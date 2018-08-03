木質田園風小公寓，出自台中市室內設計師之手

暖色調的木頭可以營造出溫暖的居家氛圍，如果想要讓小公寓更為舒適溫馨的話，利用這樣的素材準沒錯。這次的專案是由台中室內設計團隊司創仁和匯鉅設計有限公司操刀設計的田園風小坪數公寓，設計師利用暖色調木紋質感的地板與系統板材，為家中增添自然不造作的溫度。此外，為了要滿足居者的收納需求，設計師也利用了不同的櫃體，增加各區的儲物機能。

接下來讓我們一起參觀這間木質田園風的小公寓，看看更多設計師的創意點子!