木質田園風小公寓，出自台中市室內設計師之手

暖色調的木頭可以營造出溫暖的居家氛圍，如果想要讓小公寓更為舒適溫馨的話，利用這樣的素材準沒錯。這次的專案是由台中室內設計團隊司創仁和匯鉅設計有限公司操刀設計的田園風小坪數公寓，設計師利用暖色調木紋質感的地板與系統板材，為家中增添自然不造作的溫度。此外，為了要滿足居者的收納需求，設計師也利用了不同的櫃體，增加各區的儲物機能。
接下來讓我們一起參觀這間木質田園風的小公寓，看看更多設計師的創意點子!
入口的玄關處放置了一大木頭櫃，櫃體的中間搭配茶色鏡面，成為展示的陳列空間，因此入口處的實用與美觀度都大升級! 走道的末端則利用壁紙跳色，襯托出選用的畫作的質感。
小客廳以米色系為主要用色，搭配木頭地板更烘托出居家空間的溫馨感。為了妥善利用小公寓有限的面積，設計師在客廳窗檯處設置人造石吧檯，打開雙層窗簾則眺望市區景致。
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電視櫃則以懸浮造型檯面設計，因此家中的掃地機器人運行的時候也能暢行無阻。由於客廳的色系偏淡，設計師特地選擇蘋果綠的沙發活化空間，增添活潑的氣息與趣味性。
臥室書桌以及床頭區皆以薄型LED投射燈內崁於系統板之中，這種方式讓系統板具有擺放展示品的功能，同時也能滿足照明的需求。為了要避開樑壓床頭的情形，設計師特地在床頭設計了床頭櫃，收納空間增加了，壓迫感也同時減低。
另外一間臥室的設計也相同，家中的每個空間一致性強，十分和諧。
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