玄關的收納、牆面、地面怎麼規劃？ 五大必知的設計重點

如果我們把大門比喻成嘴巴，那麼玄關就是食道，在風水學上有運送吉氣及阻隔兇氣的作用。而以現代建築學角度來說，玄關是連接室內與室外的地點，而且客人一進門第一時間看到的正是玄關，因此一個乾淨無阻而又設計得宜的玄關是非常重要的。或者我們也可以從更加通俗的意義和視角來看待家裡的玄關，特別是對於整天在外工作的人來說，回家基本上就意味著回到一個舒適放鬆的“安全區”，而玄關恰好就是連結外部世界和安全區的一個通道，一天積累下來的再多煩惱和負能量我們都可以在穿過玄關的那個瞬間鬆懈下來並將其隔離在外邊的世界，所以無論從哪個角度來看，一個好的玄關空間設計是很重要的，而我們卻常常忽視了它的重要性！

今天就讓我們從風水學、區域規劃、地板、牆面設計以及收納等五大方面來探討，怎麼樣的設計才能造就一個理想中的玄關吧！