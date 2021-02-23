玄關的收納、牆面、地面怎麼規劃？ 五大必知的設計重點

如果我們把大門比喻成嘴巴，那麼玄關就是食道，在風水學上有運送吉氣及阻隔兇氣的作用。而以現代建築學角度來說，玄關是連接室內與室外的地點，而且客人一進門第一時間看到的正是玄關，因此一個乾淨無阻而又設計得宜的玄關是非常重要的。或者我們也可以從更加通俗的意義和視角來看待家裡的玄關，特別是對於整天在外工作的人來說，回家基本上就意味著回到一個舒適放鬆的“安全區”，而玄關恰好就是連結外部世界和安全區的一個通道，一天積累下來的再多煩惱和負能量我們都可以在穿過玄關的那個瞬間鬆懈下來並將其隔離在外邊的世界，所以無論從哪個角度來看，一個好的玄關空間設計是很重要的，而我們卻常常忽視了它的重要性！
今天就讓我們從風水學、區域規劃、地板、牆面設計以及收納等五大方面來探討，怎麼樣的設計才能造就一個理想中的玄關吧！
在風水上，玄關通稱為「明堂」，大門以內的地方叫做內明堂。內明堂這一個地方最忌的就是雜亂陰暗，例如如果鞋子、雨傘到處亂放，或者鞋子本身有異味，屋主又不常清理玄關地板的話，這可會影響屋主的運勢。因此，以各種收納櫃子或架子來讓玄關保持整齊明亮，是打造理想玄關的兩大要件。
此外，玄關有緩衝的作用，避免外來的兇氣直接進入屋內。然而，現代都市住宅的玄關不大，而且有些套房甚至把玄關給省略掉，這樣就很容易造成風水第一大忌——穿堂煞。
穿堂煞是指「門對門」、「門對窗」或「窗對窗」的格局，會讓氣從大門口進來，隨即貫穿房子而造成室內氣場不穩，影響主人的各種運勢，好比說財運和健康運等。要化解穿堂煞，其中一個最簡單直接的方法就是在玄關設置一扇屏風或者玄關牆來起阻隔作用，當中以不透光的設計為佳。不過，如果你的家的空間本來就非常有限，那麼屏風的設計最好以格柵為主，以保持玄關區空氣流通及其明亮度。
如果玄關的空間許可，大家應該考慮規劃出一個落塵區。
落塵區最常見於日式風格的室內裝潢，設計師通常會以地台來打造出高低差，而屋主只在落塵區內穿脫鞋子，這樣子就能避免把塵土帶進屋內的其他地方。
落塵區由於經常被打掃或洗刷，因此在選擇地板的時候應該以容易清潔、好打理、耐用的物料為主，最值得推薦的有容易清理的磁磚以及耐用又美觀的石材。
除了落塵區以外，玄關另一個不可忽視的區域就是收納區。要把玄關保持乾淨又整齊，一個收納量大而又實用的鞋櫃就會顯得非常重要。接下來我們會更詳細地告訴大家如何決定鞋櫃的尺寸與款式等實用資訊。
玄關地板容易積聚灰塵，下雨天的時候鞋子更會把整個玄關弄得髒兮兮的！因此，用來鋪設玄關的地板一定要以易清潔為主要原則。
最值得我們推薦的建材是磁磚，它除了擁有易清潔、好打理的優點外，而且市面上可供選擇的圖案花紋有很多，就比如說圖中的拼花磁磚地板。
除了磁磚以外，如果你的預算比較有彈性，而且希望玄關的設計比較貴氣一點的話，那不妨考慮一下石材看看，比如說經拋光打磨處理的石英地磚與花崗岩地磚等等。
首先，你需要考慮玄關收納櫃需要有什麼樣的功能與間隔。你的鞋櫃單純是用來放鞋子嗎？還是你希望可以把長柄雨傘也一併放進櫃子裡去呢？那麼冬天用的大衣應該放在哪裡呢？鞋櫃要做置頂式的還是矮式的？櫃子的門片應該用什麼物料建造，是木片還是玻璃呢？
而無論你想要的是哪一款鞋櫃，以下的建議尺寸都值得你參考一下喔！
高度：
(1) 鞋身高度：置頂式的鞋櫃必須根據房子的樓底高度來做配合；而一般的鞋櫃整體高度約為80公分，這樣子放鞋、取鞋都很方便。
(2) 離地高度：此外，通常鞋櫃的底部會留有一點空隙，方便人不用大幅度地彎腰來換鞋。另外如果你選擇懸空是的鞋櫃的話，那麼鞋櫃離地面的最理想高度約25公分。這個高度剛好可以在視覺上把放在鞋櫃底透氣的鞋子遮起來，而且亦方便平常打掃。
(3) 層板之間的高度：而鞋櫃裡的層板與層板之間，最理想的高度差約為15公分。可是如果想要預留空位給高筒鞋子或者高跟鞋的話，那麼你加設層板來打造成「活動式層板」，隨意隨地因應需要要改變層板高度。
深度/寬度：
(1) 一般成人的鞋子長度都不超過30公分，因此理想的鞋櫃深度以35-40 公分為主。而如果你想要預留空間來放鞋盒，那麼長一點的深度會比較理想。
除了地板的設計外，玄關牆面的裝潢亦非常重要喔！如果你想給走廊特別的感覺，你可以利用特殊的牆面與地面材質。木材總是可以成功地營造出溫馨的氣氛，大理石則可以呈現奢華而精緻的設計。而對於喜歡工業風格的你來說，混凝土甚至是磚牆都是理想的選擇。有不同花樣的圖樣磁磚，也能讓走廊呈現出歐式風情。
另外如果你牆面的設計變得更加個人化，也可以考慮像圖中的設計一樣，把單車掛勾直接釘在牆上！另外，掛畫、牆鏡、鏡子跟收納木架也是點綴玄關牆面的好選擇喔！
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