隔間好幫手：拉門設計的必知事項與完美實例

隔間拉門的目的跟傳統實體牆一樣，都是用來劃分室內的不同領域。然而，拉門的最大好處就是它機動性強，能同時兼具分隔空間以及開放空間的雙重功能。例如傳統的廚房拉門可以有效分隔廚房與餐廳空間，而有些開放式的客廳拉門則可以在區分客廳與餐廳界限的同時增加空間的層次感，我們可以根據空間大小和實際需求，個性化地打造出最適合你家居空間的隔間拉門。
今天的點子簿將和大家分享一些關於隔間和拉門的小知識，其中還有不少的優秀設計案例可以用來參考，如果你也正在考慮要不要在家裡安裝一道拉門的話，那麼今天的點子簿可以幫助你認識這個隔間的好幫手喔！
在選擇拉門款式時，首先要選擇的是門片的數目。一般而言，適合小空間的門片數量應該以 3 片為上限，因為太多的門片所需的空間就更多，價格亦較貴。
另外，門片之間的活動方式有分為「連動」及「非連動」兩種，前者看起來較流暢。一般來說，連動式拉門適用於擁有 3 個門片或以上的款式。
此外，依據軸心的安裝位置我們亦可以把推拉門分為「懸吊式」與「落地式」。
懸吊式拉門只在天花板置入軸心，門片就像懸吊著一樣。這種安裝方法對天花板來說有一定負擔，只適合硬度及承重力夠高的天花板；而落地式拉門在天花板跟地板兩邊置有軸心，穩定性高。
現在市面上可以找得到一整組的 DIY 拉門，它的安裝方法沒有十分複雜，而且基本上不需要在牆面上鑽洞，更重要的是自己動手安裝就可以省下一筆施工費，整體費用大概少 3000 元。
如果大家的預算有限而打算 DIY 的話，記得要留意以下三點：
(1) 丈量：
整體而言，自己組裝的步驟為丈量、安裝框架、加裝拉門軌道及門片、收邊以及安裝配件第五大部分。準確量度準備安裝拉門的空間，是 DIY 的第一步。
首先你需要因應房子的樓底高度而決定拉門的長高，一般以 190 公分到 210 公分為標準。量度所需拉門的寬度時，必須要在最高點與最低點各量度一次，因為有時候牆壁不一定完全垂直，因此可能會有幾公分的誤差。拉門理想的寬度以較短的一邊為準，並且最好跟牆面預留約 1 公分的距離。
(2) 封邊
依指示安裝好框架、滑軌與門片後，記緊要利用防霉、防水的矽利康來把拉門與牆壁之間的小隙縫填滿。這一點對於用來作乾濕分離的浴室門特別重要，不然的話水還是會從小隙縫向外流喔！
(3) 配件
依照個人需要，你可以考慮在拉門上加裝把手以及鎖。在拉門專用的鎖方面，一般最常見而又最便宜的有機械勾鎖，其他的選擇還有拉門專用的磁力鎖等。
拉門以「才」(30cm x 30 cm)為單位，你可以依照你所需的門片大小決定要購買多少材料。不同的厚度、材質、材質產地及品牌都分別有不同的價格。
木材門片的價格差異大，建議你直接向專業人士查詢；
塑膠門片價格最便宜，每才價格由 60 元到 200 元不等；
以 5mm 厚的玻璃拉門為例，每才價格約為 300-450 元。如果你需要強化玻璃或者是材質比較特別的款式，價格會更高。這裡所指的價格不一定會包含滑軌等配件或安裝費，因此在購買時要多加留意！
另外市面亦有以一整組出售的 DIY 拉門組，大家最好直接向廠商查詢實際價格。
現代住宅空間有限，在不影響本身已經狹小的空間的前提下，最好的間隔方式就是裝設拉門。
一般最常安裝隔間拉門的地方有走廊以及客廳，主要的目的就是靈活地把起居區域分隔開來。用來做為隔間的拉門最好具備隔音功能，這個時候我們就需要在門邊安裝隔音設備。
另外，如果你的隔間主要是用來阻擋冷氣的話，那麼拉門門片的邊緣最好也貼上擋縫條或氣密條喔！
開放式廚房是現代裝潢的趨勢，可是中式的煮食方法多為爆、炒，很容易就會把整個房子弄得都是油煙味。要解決以上的問題，在廚房裡安裝一部功率高的吸油煙機以及一道拉門就是最好的方法。
為了保持房子的原有空間感，一般用在廚房裡的拉門都是以通透的玻璃材質為主，並搭配金屬框架。只要在煮食的時候把門關起來就能夠有效阻隔油煙，平常則可以把門打開來增加室內空氣流通。
走日系路線的家總是少不了一間和室。和室除了可以用來當作會客、喝茶的地方外，有需要的時候更可以臨時變身成為客房。
要完美地展示出優雅的日式風情，一道充滿由纖維紙漿及木門框製成的和室拉門總對是不可或缺的要素。
不過如果你家裡有小孩或寵物的話，你應該考慮一下一些擁有日式木門外觀的玻璃拉門，這樣子就再也不怕小孩們頑皮地把木門給戳破。
除了最常見的金屬框玻璃門外，市面上也有一些富有個性感的門片設計。
拉門的功能非常實用，而圖中的白色隔間拉門樣式可以完美地把臥室跟客廳分隔開來，這樣子的設計非常適合一房公寓呢！
以木頭製成的木門片更添鄉村風的簡樸味道，非常適合用來做更衣室的拉門。
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