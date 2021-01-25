隔間好幫手：拉門設計的必知事項與完美實例

現在市面上可以找得到一整組的 DIY 拉門，它的安裝方法沒有十分複雜，而且基本上不需要在牆面上鑽洞，更重要的是自己動手安裝就可以省下一筆施工費，整體費用大概少 3000 元。

如果大家的預算有限而打算 DIY 的話，記得要留意以下三點：

(1) 丈量：

整體而言，自己組裝的步驟為丈量、安裝框架、加裝拉門軌道及門片、收邊以及安裝配件第五大部分。準確量度準備安裝拉門的空間，是 DIY 的第一步。

首先你需要因應房子的樓底高度而決定拉門的長高，一般以 190 公分到 210 公分為標準。量度所需拉門的寬度時，必須要在最高點與最低點各量度一次，因為有時候牆壁不一定完全垂直，因此可能會有幾公分的誤差。拉門理想的寬度以較短的一邊為準，並且最好跟牆面預留約 1 公分的距離。

(2) 封邊

依指示安裝好框架、滑軌與門片後，記緊要利用防霉、防水的矽利康來把拉門與牆壁之間的小隙縫填滿。這一點對於用來作乾濕分離的浴室門特別重要，不然的話水還是會從小隙縫向外流喔！

(3) 配件

依照個人需要，你可以考慮在拉門上加裝把手以及鎖。在拉門專用的鎖方面，一般最常見而又最便宜的有機械勾鎖，其他的選擇還有拉門專用的磁力鎖等。