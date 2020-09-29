怎麼打造北歐風的客廳？ 5 大必知的裝潢要點

如果你想要打造出一個清爽又明亮的家，那麼耐看又療癒的北歐風風格會是理想的選擇！北歐風可說是純粹、簡約、自然印象的代表，運用斯堪地納維亞森林豐沛的林木資源，創造出溫和放鬆又高機能的室內環境，也能利用植物、抱枕等小物件，隨手創造繽紛多彩的氛圍。到底要怎樣做才能完美呈現出經典的北歐風呢？今天我們就先從客廳入手，告訴大家打造出北歐風客廳的5大必知重點。
一個經典的北歐風客廳有兩大特點——「明亮與簡約」。
要讓室內空間保持「明亮」，大家可以從自然光跟燈具兩方面入手。在引進自然光方面，專家可以安裝玻璃牆及玻璃窗來提升室內採光度，如果可以的話不妨考慮加裝天窗看看。一個由大量自然光照亮的家居，會有一種讓人感覺舒適放鬆的氛圍。
然而，如果你的公寓或房子的坐向或者本身結構上（例如窗戶數目有限）限制了自然光的話，那麼你應該加裝充足的燈具來確保室內保持明亮。北歐風設計講求降低主燈視覺比重，因此客廳裡的燈具應該以設計簡約的白色吊燈或者近期大熱的白色紙燈籠吊燈。
北歐風風格所強調的另一個重點為「簡約」。這一種室內裝潢之所以能給我們一種療癒的感覺，都是因為室內的收納空間充足，少了會令人心煩的雜物。因此，設計師在規劃一個北歐風客廳時，都會以納空間設計為一大重點。
另外，為了保持空間的簡約，設計師在選擇室內裝飾品的時候總是離不開布料、毛毯這一些簡單、卻會帶給人溫潤感的物料。
北歐風非常強調留白，而且全屋的用色一致，通常以大地色系搭配白色的組合來裝潢。
一般來說最原始、最簡單而又最不費工的牆面設計就是最基本的油漆，而最中最常見的有白色。白色又可分為主要分成兩種不同層次的色調，取決於你希望空間呈現出何種氛圍來。純白色顯得冷靜，適合廚房和書房；而像象牙色等屬於暖白色的色調，會讓人感覺親切，適合用於臥室、兒童房間和客廳。其他的選擇分別有米色、灰色、卡其色等等。
另外，文化石也很常用在北歐風客廳裡的電視牆，通常會以白色橫磚狀貼片的方式呈現，給人一種純潔之中又有序的觀感，而且會較油漆來得有設計感。另外，你也可以參考圖中的設計，以鋪有木片的電視櫃門來配搭，打造出一個層次豐富的牆面。
如果你覺得鋪文化石或者粉刷很麻煩，那麼市面上也有一些北歐風壁紙可供選擇喔！這一些壁紙通常都以極簡線條為主，另外亦設有文化磚的圖樣等等的款式。
最經典的北歐風客廳只會鋪設木地板，很多時候這些更是實木木地板。然而，台灣不像北歐那麼乾燥，而且春、夏天的濕度高得可怕，實木木地板絕對不是適合的選擇。因此，一些擁有木地板外貌，而又不易受潮發漲的另類選擇便因應而生，例如由 PVC 製成的仿木紋地板，以及由高密度纖維密集板組成的超耐磨木地板等等。
除了牆面和地板外，客廳裡的家具亦不容忽視。我們在文首時曾提及過，設計師很多時會利用布料來妝點家居。其中一樣最具代表性的家具就是必備的北歐風沙發——所謂的北歐風沙發，指的是由織布製成的布藝沙發。這一種沙發比起真皮沙發更具溫馨的感覺，有些時候並設有由白橡木或白蠟木製成的扶手。另外，沙發的座位以三人座為標準，太大的款式會變得太厚重，少了種北歐風應有的輕盈感。
至於沙發的的顏色方面，一般以白色、大地色系以及灰色為主，有些設計師或者會選用象徵著森林的墨綠色沙發來妝點空間。
除了沙發以外，北歐風家居裡通常會擺放許多木製的家具，例如貼木皮收納櫃、電視櫃、實木茶几、餐椅與餐桌等（如果客廳跟餐廳相連），為室內裝潢帶來溫暖、溫潤的感覺。
雖然說北歐風強調簡約，可是我們還是要從裝飾品這小細節入手，來完美呈現出北歐風風格應有的質感。
北歐風客廳裡一定要有的就是一些常綠植物，常見的選擇有虎皮蘭、龍舌蘭、橡皮樹、散尾竹；但是如果怕麻煩，或者本身是植物殺手的話，也可以選擇塑膠植物來為房子加添綠意。
除此以外，一些淺色的裝飾品，例如輕薄的白紗窗簾以及軟綿綿的地毯都是增添北歐風味的好幫手。除此以外，你也可以用竹籃或者藤籃來擺放雜物跟讀物，例如讓人窩在沙發用的毛毯跟雜誌，營造出北歐風格擁有的自然感，同時也能為純白簡約的空間加添色彩與質感。
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