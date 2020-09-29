怎麼打造北歐風的客廳？ 5 大必知的裝潢要點

一個經典的北歐風客廳有兩大特點——「明亮與簡約」。

要讓室內空間保持「明亮」，大家可以從自然光跟燈具兩方面入手。在引進自然光方面，專家可以安裝玻璃牆及玻璃窗來提升室內採光度，如果可以的話不妨考慮加裝天窗看看。一個由大量自然光照亮的家居，會有一種讓人感覺舒適放鬆的氛圍。

然而，如果你的公寓或房子的坐向或者本身結構上（例如窗戶數目有限）限制了自然光的話，那麼你應該加裝充足的燈具來確保室內保持明亮。北歐風設計講求降低主燈視覺比重，因此客廳裡的燈具應該以設計簡約的白色吊燈或者近期大熱的白色紙燈籠吊燈。

北歐風風格所強調的另一個重點為「簡約」。這一種室內裝潢之所以能給我們一種療癒的感覺，都是因為室內的收納空間充足，少了會令人心煩的雜物。因此，設計師在規劃一個北歐風客廳時，都會以納空間設計為一大重點。

另外，為了保持空間的簡約，設計師在選擇室內裝飾品的時候總是離不開布料、毛毯這一些簡單、卻會帶給人溫潤感的物料。