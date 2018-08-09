新北市室内設計師打造的板橋 39 坪現代風公寓

每個人對於自己的家多少都懷有一點想像，當單靠自己的力量沒有辦法將夢境轉為現實的時候，專業的設計師便是讓你能圓夢的關鍵人物。這本點子簿所要介紹的專案為一間 39 坪的新成屋，業主委託 Mk-空間設計設計團隊，打造出符合屋主的需求與品味的現代人文居所。

Mk 的設計師們懷有設計夢想，擁有獨特的專業思維，因此創造出的作品也具有與眾不同的魅力。設計團隊們整合實務與設計的語彙理念創造出以人為本的居家空間。預算與區域沒有設立界線，而這樣的概念也完美地呈現在接下來要介紹的新成屋內。

出發欣賞細節前，先讓我們看看新成屋的基本檔案:

1. 設計風格：人文風格

2. 房屋狀況： 新成屋

3. 建坪與空間坪數： 39坪

4. 空間格局： 三加一房

5. 主要建材： 實木地板、超耐磨木地板、大理石、E1系統板材、仿繡鐵漆、結晶鋼烤、數位噴墨地磚

6. 設計靈感： 視覺玩味的啟發，引導空間的視覺平衡

7. 建築結構： RC