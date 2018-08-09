新北市室内設計師打造的板橋 39 坪現代風公寓

每個人對於自己的家多少都懷有一點想像，當單靠自己的力量沒有辦法將夢境轉為現實的時候，專業的設計師便是讓你能圓夢的關鍵人物。這本點子簿所要介紹的專案為一間 39 坪的新成屋，業主委託 Mk-空間設計設計團隊，打造出符合屋主的需求與品味的現代人文居所。
Mk 的設計師們懷有設計夢想，擁有獨特的專業思維，因此創造出的作品也具有與眾不同的魅力。設計團隊們整合實務與設計的語彙理念創造出以人為本的居家空間。預算與區域沒有設立界線，而這樣的概念也完美地呈現在接下來要介紹的新成屋內。
出發欣賞細節前，先讓我們看看新成屋的基本檔案:
1. 設計風格：人文風格
2. 房屋狀況： 新成屋
3. 建坪與空間坪數： 39坪
4. 空間格局： 三加一房
5. 主要建材： 實木地板、超耐磨木地板、大理石、E1系統板材、仿繡鐵漆、結晶鋼烤、數位噴墨地磚
6. 設計靈感： 視覺玩味的啟發，引導空間的視覺平衡
7. 建築結構： RC
為了打造出洋溢著人文風情的居家空間，設計師採用簡單純粹的白色，搭配上箭頭紋路的木頭牆面，整體畫面簡潔俐落，卻又不失溫馨的氛圍。客廳裏頭搭擺放米色系的 L 型沙發，以及咖啡色的透明咖啡桌，時尚有味道。
客廳內有大片的落地窗，因此自然光成為最佳的設計元素，讓整個空間都明亮增色。
現代風的住家裝潢通常會捨棄厚實的牆面，然而為了讓客廳與其他公用空間有所區隔，設計師別出心裁地在天花板上以木頭做為巧妙的分界線，不會壓縮空間同時也十分美觀。
餐廳與廚房使用光亮的材質，簡單又充滿高質感。
沙發背其實也有隔間的功能，簡單地在後方擺放一張木頭書桌，空間的機能更多元。
主臥的睡眠區與更衣間之間以玻璃拉門隔開，這樣的設計讓配置於空間內部的更衣間也能享有自然光。
由於房間也以白色作為主色系，為了不讓空間過於單調，床頭牆用了有花樣的壁紙，主臥更有層次!
次臥空間較小， 因此也以簡單的設計為主，設計師利用層架以及牆面櫃體增添收納功能。比起主臥，次臥多了一絲隨性的感覺。
全牆面的櫃體可以收納大量衣物，選擇的顏色也不會壓縮空間。
另外一間臥室選用中性色系，設計師在牆面翻玩層架的造型，讓整體空間更有意思。
最後設計師透露這間人文風居所的裝潢費用約為 280 萬(不含冷氣.家電)，而裝潢的費用依照不同的專案也有所不同。
延伸閱讀:
三代同堂的獨棟厝： 30.25 坪大的溫馨現代住宅▶ 點此加 LINE，訊息不漏接！